Венесуэла: как все начиналось
Если вам никогда не приходилось бывать в Латинской Америке, пришло время начать знакомство с этим континентом. Первым пунктом на нашем маршруте будет Венесуэла. Мы немало знаем об истории европейских стран и всяких популярных маршрутов движения путников. Что же мы знаем о Венесуэле?
Это мы так ее называем сокращенно. На самом же деле – это Боливарианская Республика Венесуэла. Ее название тесно связано с именем Симона Боливара (1783-1830), национального героя Венесуэлы. Этот человек боролся за освобождения от владычества Испании многих современных стран Латинской Америки. Это Колумбия и Панама, Эквадор и Перу, ну и, собственно, Республики Боливия, название которой также хранит память о своем освободителе. Боливар основал Великую Колумбию и стал ее президентом, в состав которой входила и Венесуэла. Это государство существовало всего лишь 12 лет: с 1819 по 1831 гг. Но след в истории оставило глубокий, Венесуэла помнит своих основателей.
Само название «Венесуэла» с испанского языка переводится как «Маленькая Венеция». Именно так назвали эти земли испанские колонизаторы, прибывшие сюда во главе с Америго Веспуччи. Правда, он был итальянцем, но именно его имя дало название всему континенту. Хотя сама Венесуэла в то время занимала только небольшой город Лоро и его окрестности. «Золотая лихорадка» после открытия этих земель погубила здесь не одно поколение понаехавших колонизаторов. Европейцы привезли с собой сюда болезни, о которых здесь никто тогда не знал и не узнал бы, может, если бы Испания не перервала цепочку тысячелетнего развития данного региона. Испанцы использовали местное население как хотели, позже перешли к земледелию и выращиванию тростника. Рабочей силы было достаточно. Местные индианки становились неплохими женами, от которых рождались дети-метисы. В общем, все в испанцев мало-помалу наладилось.
Но местным жителям на 300 лет поднадоело быть угнетаемыми, и они решили воспользоваться случаем и попытаться что-то изменить. Тут уж Симон Боливар пришел на помощь своему народу.
Стоит вспомнить еще одного деятеля – Франсиско де Миранда, его венесуэльцы назвали впоследствии Предтечей. Именно он впервые, в 1811 г., объявил о независимости Венесуэлы. Испанцы взяли его в плен, и эстафету подхватил Симон Боливар. Он вел войну вплоть до 1821 г., и получил прозвище Освободителя. Он возглавлял государство до своей смерти в 1830 г. Тогда, созданная им Великая Колумбия распалась на разные части и Венесуэла стала отдельной независимой страной.
Если Вас заинтересует имя первого президента независимой Венесуэлы, знайте: это Хосе Антонио Паэс. Ему тоже пришлось повоевать за самостоятельность своей страны, он стал лидером страны в чине генерала. И тут началось: то выборы, то переворот и диктатура, которую героически свергают, чтобы установить личную, свою диктатуру. Антонио Паэс передал власть Хосе Марии Варгасу, потом его же и сверг и, вновь выиграв выборы, на 4 года, с 1839 по 1843 гг., стал президентом. Позже Паэс снова передал власть, на этот раз Хосе Тадео Монагасу. Новоиспеченный правитель захотел стать диктатором, Паэс снова попытался провернуть переворот, чтобы и этого свергнуть, но не получилось. Войска Антонио Паэса были разбиты.
Слишком изменчива военная Фортуна. Пришлось Венесуэле жить в диктатуре, пока в 1858 г. не произошла революция. После началась гражданская война. Вы не поверите, Антонио Паэс вновь возглавил войска и решил снова не рисковать, в 1861 г. сам стал верховным диктатором. После двух лет отказался от должности и ушел в отставку. Драма этого человека иллюстрирует драму всей его страны, о которой мы сегодня немного поведали. Вот откуда корнями бесконечные, полные страстей, латиноамериканские сериалы. Венесуэльская политическая «Санта-Барбара» продолжается и по сей день
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