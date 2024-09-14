Раскрыта тайна давно забытого шифра, который стал проклятием для Генриха Синей бороды

Екатерина Арагонская по факту была единственной законной женой Генриха VIII, которого ещё называют Синей бородой. Качества её характера были унаследованы от матери, великой королевы. Фамильное упрямство, горячий темперамент и стойкость в любых жизненных обстоятельствах сделали Екатерину достойной короны. Когда муж подло избавился от неё, незаконно оформив развод, она не сломалась. Именно Арагонская была истинной королевой Англии до последнего своего вздоха. Для выказывания неповиновения и демонстрации статуса она изобрела тайный шифр. Недавно его тайна была разгадана.
Единственная законная королева Англии
Никакие «Игры престолов» не могут сравниться с настоящими интригами, которые имели место в тюдоровскую эпоху. Испанская принцесса, вступая в брак с наследником английской короны, даже не подозревала, какая ей грозит опасность. Генрих VIII разочаровался получить наследника мужского пола от жены и решил избавиться от неё.
Екатерина Арагонская и Генрих VIII.
Резкость Генриха была вызвана досадой. Екатерина оказалась непоколебимой в попытках сохранить брак. Даже когда Генрих публично объявил Анну Болейн своей новой королевой, Арагонская не отказалась от своего мнения о том, что она единственная настоящая жена короля. Так она считала до самой своей смерти в январе 1536 года в возрасте 50 лет. После этого долго ещё ходили упорные слухи, что королеву отравил или сам венценосный изменщик или его «родственники» Болейны.
Генрих VIII и Анна Болейн.
Тайна Екатерины Арагонской
Пять веков спустя знаменитый литературовед Ванесса Браганса, хобби которой является расшифровка различных загадочных кодов, обнаружила кое-что любопытное. Она изучала переписку королевы, рассматривала её украшения и наткнулась на весьма любопытную деталь. Эта замысловатая головоломка была создана в 1532 году по заказу Екатерины Арагонской придворным художником эпохи Тюдоров Гансом Гольбейном.
Ганс Гольбейн.
Украшения королевы есть в так называемой «Ювелирной книге». В них Браганса нашла кулон с зашифрованными на нём надписями «Henricvs Rex» (король Генрих) и «Katherine» (альтернативное написание имени королевы). Литературовед считает это яркими знаками того, что до самой кончины Арагонская не смирилась и не признала новую жену Генриха VIII королевой. Таким способом она негласно демонстрировала всем окружающим свою легитимность.
По словам Брагансы, шифр содержит слова «Генриквс Рекс» и «Кэтрин».
Гольбейн делал такие загадочные украшения не только для Екатерины. В «Ювелирной книге» есть множество его работ с таинственными шифрами. Дизайн этих изделий будоражит умы учёных уже не одно столетие. Эти коды лишь сбивают с толку и наводят на мысли о том разнообразном множестве интриг и скандалов при дворе Генриха VIII.
Таинственный шифр созданный для Екатерины Гольбейном.
Разгадка шифра
Браганса начала изучать рисунки Гольбейна во время работы над своей диссертацией в начале этого года. Это её заинтересовало в рамках работы над книгой об авторах эпохи Возрождения и зарождении кода. Литературовед использовала все свои возможности и всю известную информацию, чтобы расшифровать скрытые сообщения в переплетённых буквах. Сначала она рассматривала его слева направо, записывая буквы, которые не пересекались ни с какими другими. Потом она определила буквы, которые являются частью других. В конце она провела работу с анаграммами, скремблируя полученные слова. Таким образом, специалист упорядочила полученные данные и получила неожиданный ответ в виде надписей, указанных выше.
Другие эксперты пока не подтвердили выводы Брагансы. Лишь Джеймс Симпсон, литературовед из Гарварда и один из консультантов Брагансы по защите диссертации, сказал, что представленные ею доказательства «полностью убедительны». Кроме того, подобное поведение вполне согласуется с упрямым характером Екатерины. Свой гордый непокорный нрав, упорство и истинно королевское достоинство Арагонская унаследовала от своей матери Изабеллы Кастильской.
Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская.
То, что она достойная дочь своих родителей, Екатерина доказывала неоднократно. В 1513 году, например, она помогла защитить Англию от шотландского вторжения, умело организовав войска, пока Генрих VIII вёл войну во Франции. Другие на её месте просто спрятались бы и сидели сложа руки. Арагонская была не такова. Это выгодно отличало испанскую принцессу от всех последующих жён её мужа. Единственная настоящая королева.
Не одна Екатерина
Развод был для Екатерины Арагонской ещё одним полем битвы. Это было сражение не только за брак, а за свою единственную дочь Марию и за саму католическую веру. Во время одного известного инцидента в 1529 году она предстала перед папским судом, отрицая все вменяемые ей проступки в страстном, беспрецедентном обращении к своему мужу. Браганса считает, что кулон опальная королева могла носить напоказ. Зашифрованные надписи были предназначены для того, чтобы быть видимыми, но неразборчивыми для тех, кто не в курсе. Так она негласно бросала вызов и объявляла о своём статусе.
Дизайн подвески Ганса Гольбейна из «Ювелирной книги».
Екатерина была далеко не единственной, кто использовал подобные закодированные сообщения. Шифр был обнаружен в молитвеннике Анны Болейн. Ведь Генрих в ней тоже разочаровался, не получив сына. Он её казнил и постарался стереть все упоминания о ней. По иронии судьбы именно дочери этих двух женщин станут в будущем королевами, о которых будут помнить. Единственный мальчик, которого подарила королю очередная жена Джейн Сеймур, оказался слишком слаб и рано умер.
Шифры использовала соперница Елизаветы I, шотландская королева Мария. В 2019 году Браганса, специализирующаяся на разгадывании литературных загадок, расшифровала отдельный шифр эпохи Возрождения, созданный леди Мэри Рот. Эта дама была одной из первых женщин-писателей-фантастов в Англии. Сегодня о ней мало кто помнит, но при жизни она обрела весьма противоречивую славу. В 1621 году она опубликовала роман о тайнах двора Якова I, вызвав настоящий скандал. К сожалению, все книги и записи Мэри были уничтожены ужасным пожаром.
Титульный лист романа леди Мэри Рот 1621 года.
Одна из книг Рот, которая не хранилась в её доме, попала однажды в руки литературоведа. На корешке её была монограмма. Буквы там были переплетены таким образом, что составляли имена Памфилия и Амфилант. Так звали влюблённых в скандальном художественном произведении Рот. Учёные утверждают, что история, описанная в романе была вдохновлена реальными людьми. У Мэри был возлюбленный Уильям Герберт, третий граф Пембрук. У них с Мэри был незаконнорожденный сын. Мэри подарила ему экземпляр книги, чтобы он знал, кто его отец, ведь Герберт так и не признал его.
В ту эпоху женщинам было позволено не так много. Иногда возможность открыто заявить о чём-то они старались скрывать вот такими шифрами и кодировками. При этом дамы активно творили, управляли государствами, играли в политические игры и были чрезвычайно успешны во всём этом. Пусть культура того времени и не уставала утверждать, что они гораздо меньше мужчин. Благодаря упорству некоторых, остальные получали шанс...
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