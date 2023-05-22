Укорените хвойные без труда! Самыми популярными хвойными, которые укореняют садоводы и огородники, являются туя и можжевельник. Их можно укоренить в любое время года, главное — это следить за достаточным количеством света и температурой в помещении.
Подготовьте большой бокс (пластиковый контейнер), в котором проделайте отверстия не только внизу для слива воды, но и по бокам — для лучшей вентиляции.
Укоренять хвойные лучше всего в речном песке. Слегка увлажните его и пересыпьте в контейнер.
Оторвите черенок с «пяточкой».
Лишнюю кору «пяточки» и зелень обрежьте. На стволе также сделайте несколько насечек ножом — это маленький трюк, благодаря которому на черенке появится много корешков.
В песке сделайте отверстие палочкой. Черенок окуните в любой стимулятор корнеобразования и высадите в песок. Увлажните из пульверизатора и закройте контейнер крышкой.
Контейнер должен находиться в светлом месте при температуре +18 градусов. Время от времени открывайте крышку и увлажняйте песок из пульверизатора. Ваши черенки обязательно укоренятся!
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Как укоренить хвойные в любое время года
Укорените хвойные без труда! Самыми популярными хвойными, которые укореняют садоводы и огородники, являются туя и можжевельник. Их можно укоренить в любое время года, главное — это следить за достаточным количеством света и температурой в помещении.
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