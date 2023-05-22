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Как укоренить хвойные в любое время года

Укорените хвойные без труда! Самыми популярными хвойными, которые укореняют садоводы и огородники, являются туя и можжевельник. Их можно укоренить в любое время года, главное — это следить за достаточным количеством света и температурой в помещении.

Как укоренить хвойные в любое время года

Подготовьте большой бокс (пластиковый контейнер), в котором проделайте отверстия не только внизу для слива воды, но и по бокам — для лучшей вентиляции.

Как укоренить хвойные в любое время года

Укоренять хвойные лучше всего в речном песке. Слегка увлажните его и пересыпьте в контейнер.

Как укоренить хвойные в любое время года

Оторвите черенок с «пяточкой».

Как укоренить хвойные в любое время года

Лишнюю кору «пяточки» и зелень обрежьте. На стволе также сделайте несколько насечек ножом — это маленький трюк, благодаря которому на черенке появится много корешков.
Как укоренить хвойные в любое время года

В песке сделайте отверстие палочкой. Черенок окуните в любой стимулятор корнеобразования и высадите в песок. Увлажните из пульверизатора и закройте контейнер крышкой.

Как укоренить хвойные в любое время года

Контейнер должен находиться в светлом месте при температуре +18 градусов. Время от времени открывайте крышку и увлажняйте песок из пульверизатора. Ваши черенки обязательно укоренятся!

Как укоренить хвойные в любое время года
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