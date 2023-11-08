Занимательные дипломатические конфузы последнего столетия

Иногда оговориться, проспать или просто выиграть футбольный матч чревато международным скандалом.
Они просто были похожи
Во время визита в Токио в 2002 году американский лидер Джордж Буш-младший обсуждал с премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуки возможность проведения экономических реформ. Позже, подводя итоги беседы, президент США сообщил, что речь, в частности, шла о девальвации иены. Валютный рынок отреагировал мгновенно: раз сам американский президент намерен обвалить курс национальной валюты, от нее следует немедленно избавляться! Иена падала на глазах. Паника продолжалась до тех пор, пока представитель Белого дома не сообщил: Буш просто перепутал слова «девальвация» и «дефляция» и имел в виду не снижение курса иены по отношению к доллару, а, наоборот, увеличение ее покупательной способности.
Десятью годами раньше похожая ситуация произошла с его отцом Джорджем Бушем-старшим. Во время визита в Канберру 41-й президент США решил поприветствовать местных фермеров знаком победы (V) — двумя разведенными пальцами. И, естественно, не мог понять, почему аудитория вмиг превратилась во враждебную. Оказывается, в Австралии знак V, если ладонь обращена к показывающему, обозначает то же, что у нас вытянутый средний палец.
Ирландский сон
30 сентября 1994 года в ирландском аэропорте Шеннон должна была состояться 40-минутная дипломатическая встреча. Прибытия российского президента Бориса Ельцина, собравшегося сделать остановку по дороге из Соединенных Штатов на родину, ждали премьер-министр Ирландии Альберт Рейнольдс, прочие официальные лица, почетный караул. Самолет приземлился, но выходить из него никто не спешил. Заминка длилась. Встречающие недоумевали. Наконец по трапу спустился вице-премьер Олег Сосковец и объяснил, что Борис Николаевич тяжело перенес смену часовых поясов и плохо себя чувствует. Разумеется, о состоянии здоровья президента немедленно поползли панические слухи. Сам Ельцин объяснял потом, что заснул и охрана забыла его разбудить. Возглавлявший же президентскую охрану Александр Коржаков впоследствии утверждал, что нездоровье было вызвано злоупотреблением спиртным.
Шляпка для королевы
Общение с монархами требует досконального знания этикета. Строг по части протокола и британский королевский двор. Но кроме известных правил есть и негласные установки, нарушение которых не будет вслух осуждаться, но шокирует приближенных: например, считается недопустимым, чтобы цвет дамских платьев совпадал или резко контрастировал с нарядом королевы Елизаветы. В 2003 году в подобную неловкую ситуацию попала жена президента России. Людмила Путина тщательно готовилась к визиту в Лондон. Наряд для встречи с Ее Величеством шил из заказанной в Италии ткани Вячеслав Зайцев. В тон платья была сделана и шляпка. Но вот беда: размер ее почти в два раза превышал головной убор королевы, что, по дворцовым законам, считается недопустимым. Правда, позже бывшая первая леди США Мишель Обама с лихвой перекрыла эту мелкую неловкость, приобняв Елизавету II, что тоже, разумеется, моветон.
Как обидеть шведов
Нью-йоркская медиакомпания BuzzFeed ухитрилась разом обидеть всю Швецию. Американцы замахнулись на самое дорогое — любимое национальное блюдо! Причиной скандала стал видеоролик, в котором журналисты собирались попробовать сюрстремминг — квашеную сельдь. Однако до дегустации дело не дошло. Едва открыв консервную банку, герои бросились врассыпную, зажав носы. Бегство сопровождалось комментариями, из которых можно понять, что в помещении одновременно запахло общественной уборной и полуразложившимся трупом. «Ничего отвратительнее я в жизни не нюхал!» — заявил один из несостоявшихся дегустаторов. Ролик стал вирусным, собрав за неделю больше миллиона просмотров. Шведские производители и поклонники оригинального блюда были вне себя: банку даже не охладили перед открыванием, как предписывает инструкция!
Привычка шведов к этой своеобразной еде берет начало в XVI веке, когда однажды из-за нехватки соли рыба получилась не засоленной, а перебродившей. Но голод не тетка — решили попробовать. Вкус оказался гораздо лучше запаха. С тех пор квашеная сельдь стала для бедняков обычным блюдом. И хотя еще в XVII веке придворный врач королевы Кристины писал, что запах сюрстремминга напоминает о свежих экскрементах, необычное лакомство оценили и «сливки общества». А своеобразный аромат, считают они, только придает блюду пикантности.
Трудности перевода
В 1977 году, в разгар холодной войны, Джимми Картер решил впервые посетить страну социалистического лагеря — Польшу. Это был важный шаг. Кто бы мог подумать, что все попытки взаимопонимания будут сведены на нет переводчиком? Когда президент США заявил, что желает узнать мнение поляков о будущем, это прозвучало как «Я страстно желаю поляков и хочу их поиметь». И это не все. Из Штатов Картер по милости переводчика Стивена Сеймура уехал навсегда, а вместо похвалы польской конституции прозвучала издевка. Нетрудно догадаться, что вместо ожидаемого потепления отношений выступление президента вызвало еще большее напряжение.
Подобная история произошла с Никитой Хрущевым в 1956 году, во время встречи с западными послами в Москве. Первый секретарь ЦК утверждал, что коммунизм переживет капитализм и приводил в подкрепление своих слов цитату из «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, где говорилось, что буржуазия производит «прежде всего своих собственных могильщиков». «История на нашей стороне! Мы еще увидим ваши похороны!» — воскликнул Никита Сергеевич. Последняя фраза была переведена как «Мы вас закопаем!». Зная эмоциональность русского вождя, в угрозу немедленно поверили.
Футбольная война
В отличие от предыдущих случаев, когда дело касалось в основном первых лиц государства, здесь «оплошность» совершила сборная Сальвадора, вчистую обыграв Гондурас в отборочных играх чемпионата мира 1970 года. Всем известен темперамент футбольных фанатов, но, как правило, выплеск эмоций имеет локальный характер. На этот раз проигранный матч привел к настоящей войне. Волнения начались уже во время первой игры в Тегусигальпе (столица Гондураса), после которой некая местная жительница покончила с собой, сказав, что не в силах пережить такой позор. После второго матча (3:0), проходившего в Сан-Сальвадоре, беспорядки достигли угрожающих размеров: были избиты футболисты и болельщики победителей, сожжены их флаги. В Гондурасе, в свою очередь, устроили настоящую охоту на сальвадорцев. 26 июня 1969 года Сальвадор объявил о прекращении дипломатических отношений с Гондурасом, а 14 июля сальвадорская армия перешла в наступление.
Война, вошедшая в историю как футбольная, длилась всего шесть дней, но дорого (и в прямом, и в переносном смысле) обошлась обеим сторонам: военные расходы, закрытие границ, прекращение торговли, тысячи убитых и раненых. Мирный договор между странами был подписан только в 1980 году. К слову сказать, сборная Сальвадора, вышедшая тогда в финал чемпионата мира, заняла среди прочих команд последнее место, всухую проиграв остальным участникам.
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