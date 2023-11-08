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Занимательные дипломатические конфузы последнего столетия

Иногда оговориться, проспать или просто выиграть футбольный матч чревато международным скандалом.

Занимательные дипломатические конфузы последнего столетия

Они просто были похожи


Занимательные дипломатические конфузы последнего столетия

Во время визита в Токио в 2002 году американский лидер Джордж Буш-младший обсуждал с премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуки возможность проведения экономических реформ. Позже, подводя итоги беседы, президент США сообщил, что речь, в частности, шла о девальвации иены. Валютный рынок отреагировал мгновенно: раз сам американский президент намерен обвалить курс национальной валюты, от нее следует немедленно избавляться! Иена падала на глазах. Паника продолжалась до тех пор, пока представитель Белого дома не сообщил: Буш просто перепутал слова «девальвация» и «дефляция» и имел в виду не снижение курса иены по отношению к доллару, а, наоборот, увеличение ее покупательной способности.

Десятью годами раньше похожая ситуация произошла с его отцом Джорджем Бушем-старшим. Во время визита в Канберру 41-й президент США решил поприветствовать местных фермеров знаком победы (V) — двумя разведенными пальцами. И, естественно, не мог понять, почему аудитория вмиг превратилась во враждебную. Оказывается, в Австралии знак V, если ладонь обращена к показывающему, обозначает то же, что у нас вытянутый средний палец.

Ирландский сон


Занимательные дипломатические конфузы последнего столетия

30 сентября 1994 года в ирландском аэропорте Шеннон должна была состояться 40-минутная дипломатическая встреча. Прибытия российского президента Бориса Ельцина, собравшегося сделать остановку по дороге из Соединенных Штатов на родину, ждали премьер-министр Ирландии Альберт Рейнольдс, прочие официальные лица, почетный караул. Самолет приземлился, но выходить из него никто не спешил. Заминка длилась. Встречающие недоумевали. Наконец по трапу спустился вице-премьер Олег Сосковец и объяснил, что Борис Николаевич тяжело перенес смену часовых поясов и плохо себя чувствует. Разумеется, о состоянии здоровья президента немедленно поползли панические слухи. Сам Ельцин объяснял потом, что заснул и охрана забыла его разбудить. Возглавлявший же президентскую охрану Александр Коржаков впоследствии утверждал, что нездоровье было вызвано злоупотреблением спиртным.

Шляпка для королевы


Занимательные дипломатические конфузы последнего столетия

Общение с монархами требует досконального знания этикета. Строг по части протокола и британский королевский двор. Но кроме известных правил есть и негласные установки, нарушение которых не будет вслух осуждаться, но шокирует приближенных: например, считается недопустимым, чтобы цвет дамских платьев совпадал или резко контрастировал с нарядом королевы Елизаветы. В 2003 году в подобную неловкую ситуацию попала жена президента России. Людмила Путина тщательно готовилась к визиту в Лондон. Наряд для встречи с Ее Величеством шил из заказанной в Италии ткани Вячеслав Зайцев. В тон платья была сделана и шляпка. Но вот беда: размер ее почти в два раза превышал головной убор королевы, что, по дворцовым законам, считается недопустимым. Правда, позже бывшая первая леди США Мишель Обама с лихвой перекрыла эту мелкую неловкость, приобняв Елизавету II, что тоже, разумеется, моветон.

Как обидеть шведов




Нью-йоркская медиакомпания BuzzFeed ухитрилась разом обидеть всю Швецию. Американцы замахнулись на самое дорогое — любимое национальное блюдо! Причиной скандала стал видеоролик, в котором журналисты собирались попробовать сюрстремминг — квашеную сельдь. Однако до дегустации дело не дошло. Едва открыв консервную банку, герои бросились врассыпную, зажав носы. Бегство сопровождалось комментариями, из которых можно понять, что в помещении одновременно запахло общественной уборной и полуразложившимся трупом. «Ничего отвратительнее я в жизни не нюхал!» — заявил один из несостоявшихся дегустаторов. Ролик стал вирусным, собрав за неделю больше миллиона просмотров. Шведские производители и поклонники оригинального блюда были вне себя: банку даже не охладили перед открыванием, как предписывает инструкция!

Привычка шведов к этой своеобразной еде берет начало в XVI веке, когда однажды из-за нехватки соли рыба получилась не засоленной, а перебродившей. Но голод не тетка — решили попробовать. Вкус оказался гораздо лучше запаха. С тех пор квашеная сельдь стала для бедняков обычным блюдом. И хотя еще в XVII веке придворный врач королевы Кристины писал, что запах сюрстремминга напоминает о свежих экскрементах, необычное лакомство оценили и «сливки общества». А своеобразный аромат, считают они, только придает блюду пикантности.

Трудности перевода


Занимательные дипломатические конфузы последнего столетия

В 1977 году, в разгар холодной войны, Джимми Картер решил впервые посетить страну социалистического лагеря — Польшу. Это был важный шаг. Кто бы мог подумать, что все попытки взаимопонимания будут сведены на нет переводчиком? Когда президент США заявил, что желает узнать мнение поляков о будущем, это прозвучало как «Я страстно желаю поляков и хочу их поиметь». И это не все. Из Штатов Картер по милости переводчика Стивена Сеймура уехал навсегда, а вместо похвалы польской конституции прозвучала издевка. Нетрудно догадаться, что вместо ожидаемого потепления отношений выступление президента вызвало еще большее напряжение.

Подобная история произошла с Никитой Хрущевым в 1956 году, во время встречи с западными послами в Москве. Первый секретарь ЦК утверждал, что коммунизм переживет капитализм и приводил в подкрепление своих слов цитату из «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, где говорилось, что буржуазия производит «прежде всего своих собственных могильщиков». «История на нашей стороне! Мы еще увидим ваши похороны!» — воскликнул Никита Сергеевич. Последняя фраза была переведена как «Мы вас закопаем!». Зная эмоциональность русского вождя, в угрозу немедленно поверили.

Футбольная война




В отличие от предыдущих случаев, когда дело касалось в основном первых лиц государства, здесь «оплошность» совершила сборная Сальвадора, вчистую обыграв Гондурас в отборочных играх чемпионата мира 1970 года. Всем известен темперамент футбольных фанатов, но, как правило, выплеск эмоций имеет локальный характер. На этот раз проигранный матч привел к настоящей войне. Волнения начались уже во время первой игры в Тегусигальпе (столица Гондураса), после которой некая местная жительница покончила с собой, сказав, что не в силах пережить такой позор. После второго матча (3:0), проходившего в Сан-Сальвадоре, беспорядки достигли угрожающих размеров: были избиты футболисты и болельщики победителей, сожжены их флаги. В Гондурасе, в свою очередь, устроили настоящую охоту на сальвадорцев. 26 июня 1969 года Сальвадор объявил о прекращении дипломатических отношений с Гондурасом, а 14 июля сальвадорская армия перешла в наступление.

Война, вошедшая в историю как футбольная, длилась всего шесть дней, но дорого (и в прямом, и в переносном смысле) обошлась обеим сторонам: военные расходы, закрытие границ, прекращение торговли, тысячи убитых и раненых. Мирный договор между странами был подписан только в 1980 году. К слову сказать, сборная Сальвадора, вышедшая тогда в финал чемпионата мира, заняла среди прочих команд последнее место, всухую проиграв остальным участникам.

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