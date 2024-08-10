10 ароматов мороженого, о которых многие никогда не слышали

Это невероятное мороженое!
Когда речь заходит о еде, правило «о вкусах не спорят» актуально как никогда. Дело в том, что то, что для жителей одной страны является привычным и вкусным, для другой – сущая экзотика. Например, так любимые русскими солёные огурцы многие иностранцы считают весьма странной закуской.
1. Лукума
Мороженое из Южной Америки
Лукума - субтропический плод, который возник в Андах и сегодня выращивается в основном в Перу и Чили. Археологи находили изображения лукумы на керамике, датируемой еще доинкским периодом. Лукума имеет тонкую, коричневато-зеленую или желтовато-зеленую кожуру и ярко-желтую мякоть с одним-пятью крупными коричневыми семенами, которые напоминают семечко авокадо. Его этот плод называют яичным фруктом, поскольку его мякоть имеет цвет сырого яичного желтка и текстуру яичного желтка, сваренного вкрутую. Но на вкус лукума очень далека от классических фруктов, ее вкус скорее обычно сравнивают с кленом или маслом. В Перу очень популярно мороженое с вкусом лукумы, которое иногда также сочетают с ванилью и шоколадом или ванилью и клубникой.
2. Мастика
Мороженое родом из Древней Греции.
Мастика - ингредиент, известный со времен Древней Греции. Это смола мастиковых деревьев, которая продается в виде маленьких кристаллов. Кристаллы мастики могут быть измельчены в порошок и использованы для ароматизации выпечки, пудингов, мороженого и т. д. Как и почти каждый другой предмет в этом списке, мастика может использоваться как в острых, так и в сладких блюдах (порошок смешивают с солью для острых блюд и с сахаром для сладких блюд). Вкус мастики сравнивают с чем-то похожим на сосновые иголки, но большинство людей больше ассоциируют ее аромат скорее с освежителем воздуха для автомобилей, чем с едой. В Греции кристаллы мастики также упоминаются как «слезы Хиоса». Стоит ли говорить, где можно найти мороженое с мастикой.
3. Кинако
Кинако - любимое японское мороженое.
Кинако означает «желтая мука» на японском языке, но это непритязательное название на удивление является уникальным вкусным ингредиентом. Кинако — мука, сделанная из премолотых жареных соевых бобов, и используемая в основном в Японии, чтобы придать вкусный ореховый аромат пирогам и сладостям. Иногда она просто напыляется сверху, как топинг, в частности, так часто делают с мороженым или с колотым льдом. Кинако хорошо сочетается с ванилью, бананом, коричневым сахаром и орехами. Кинако ничуть не странно в Японии, где, как говорят, оно появилось раньше сахара. Мороженое с кинако — одно из самых популярных здесь лакомств.
4. Розовая вода
Мороженое с цветочными ароматами.
Цветочные ароматы не очень популярны на Западе в наши дни, когда цветы обычно вызывают мысли о духах, а не об вкусном угощении. Однако это не всегда было так. В первой американской кулинарной книге Amelia Simmons’s American Cookery (1796 год) розовая вода упоминается в рецептах кекса, пряников и яблочного пирога. Это был популярный ароматизатор, прежде чем повсеместно распространилась ваниль. Однако, на Востоке это очень распространенный ароматизатор по сей день, и его можно найти в бесчисленных сладостях: от турецкой пахлавы и индийского ласси до персидского мороженого. Bastani sonnati, что означает «классическое мороженое», - это персидское (или иранское) мороженое с ароматом розовой воды и часто шафрана, ванили и/или фисташек. Самым замечательным в этом мороженом является то, что его можно жевать. Это является результатом добавления салааба, загустителя, экстрагированного из дикой орхидеи. Еще одной интересной особенностью персидского мороженого является добавление замороженных кусков сливок.
5. Ямс крылатый
Мороженое со вкусом корнеплода.
Ямс крылатый - корнеплод, который имеет ярко-фиолетовым цветом и сладким вкусом. На Филиппинах ямс крылатый, который здесь называется «убе», используется во всех десертах, включая пирожные, печенье и мороженое. Как и лукума, он придает как аромат, так и цвет блюду. Убе также часто можно встретить в замороженном виде - традиционном филиппинском ледяном десерте, известном как «хало-хало», представляющем собой смесь льда, сгущенного молока и начинки всех цветов радуги. Мороженое убе становится все более популярным не только на Филиппинах ничего нового. Его уникальный аромат был описан как «землистый» белый шоколад или ваниль с фисташками.
6. Тамаринд
Тамаринд - не очень красиво, но очень вкусно.
Тамаринд — явно не самый красивый из фруктов, но он компенсирует это вкусом. Тамаринд растет длинными стручками, в которых содержится липкая коричневая мякоть. Эта мякоть с вкусным кисло-сладким вкусом используется в кухне во всем мире в различных блюдах, как сладких, так и соленых. Это также довольно распространенный ингредиент в соусах для барбекю. Тамаринд можно купить как свежим, так и в виде пасты, порошка или сиропа . Этот фрукт был привезен из Азии в Мексику в XVI-XVII веках испанцами и теперь является популярным и любимым ароматом для местных напитков, конфет, мороженого и палета.
7. Черный кунжут
Мороженое с чёрным кунжутом.
Черное кунжутное мороженое для Азии — примерно то же самое, что ванильное мороженое для России. В Японии черные семена кунжута измельчают и перемешивают с медом, чтобы сделать пасту под названием нури-гома. Мороженое с этой пастой весьма популярно в этой стране.
8. Коричневый хлеб
Ирландский коричневый хлеб .
С первого взгляда, хлеб может показаться странным вкусом для мороженого. Ирландский коричневый хлеб известен как «быстрый хлеб», потому что его делают на пищевой соде и пахте вместо дрожжей. Добавление пищевой соды является причиной того, что ирландский коричневый хлеб более широко известен как содовый. Его часто едят с маслом или сыром. Мороженое из коричневого хлеба можно найти по всей Ирландии (и в других частях Великобритании). При этом вкусные, хрустящие хлебные крошки размешиваются в мороженом и иногда сочетаются с дополнительными ароматами, такими как масло. Предположительно, подобное использование коричневого хлеба в замороженных угощениях восходит к викторианским временам.
9. Кардамон
Мороженое со вкусом кардамона.
Кардамон , как тамаринд, растет в стручках. Зеленый кардамон подходит для использования в сладких и соленых блюдах, а черный кардамон считается слишком насыщенным для десертов. Индия является крупнейшим производителем кардамона, которого иногда называют «королем специй». Кардамон часто используется для ароматизации индийского мороженого под названием кулфи, в которое также добавляют фисташки, шафран и розовую воду.
Тем не менее, в основном вкус кулфи придает молоко, которое кипятят в течение нескольких часов, прежде чем заморозить его, тем самым создавая ноты карамелизации. Что интересно кардамон также пользовался большой популярностью в Скандинавии с тех пор, как викинги привезли его из своих зарубежных набегов. В Скандинавии употребляют больше кардамона, чем в любой точке мира, кроме Индии и Ближнего Востока.
10. Малина великолепная
Эта великолепная малина!
Малина великолепная, которая растет в Северной Америке, является одним из ингредиентов акутака или «эскимосского мороженого». Как правило, акутак делается путем взбивания животного жира (оленя, лося, моржа или тюленя) до тех пор, пока смесь не достигнет шелковистой, пушистой текстуры. Затем в акутак добавляют малину или голубику и рыбу (чаще всего, лосося) и замораживают.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии