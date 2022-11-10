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Удивительные факты об очках и линзах

Очки изобретены людьми довольно давно, а это означает, что люди всегда задумывались о том, как исправить плохое зрение. В эру новых технологий, постоянного пребывания под искусственным освещением, все больше людей страдают от плохого зрения. А это значит, что очки или их альтернативы пользуются большим спросом. Также очки прочно вошли в моду и не всегда выступают в качестве корректора зрения. Иногда их носят просто для красоты. А ведь существуют солнечные очки, которые прекрасно защищают глаза от излишнего солнечного света в летний период. В этой статье собраны самые удивительные факты об очках и линзах.

Первые очки были придуманы очень давно, примерно в 10 веке в арабских странах. Также известно, что эскимосы защищали от солнца глаза при помощи очков из кусков кости или дерева с полыми отверстиями.

Удивительные факты об очках и линзах

Первые линзы изобрел Леонардо да Винчи, но тогда они были изготовлены из стекла. Сейчас же чаще используются полимерные материалы

Удивительные факты об очках и линзах

Лидером по производству очков признана Италия, второе место досталось стране высоких технологий — Китаю.

Удивительные факты об очках и линзах

Солнечные очки были изобретены жителями Крайнего Севера. Предназначались очки для защиты от яркого блеска снежных равнин.

Удивительные факты об очках и линзах

Европейцы применяют солнцезащитные очки прежде всего для защиты от солнца, а вот американцы также используют их для экипировки полицейских и военных.

Такие очки более прочные и сделаны из пуленепробиваемого материала. Солдатские солнцезащитные очки имеют большой ассортимент выбора моделей. Полицейские используют темные очки для того, чтобы скрыть свои эмоции и придать образу авторитет.

Удивительные факты об очках и линзах

Основную популярность солнечные очки приобрели из-за того, что их раньше носили актеры. Использовались очки для защиты глаз от ультрафиолетового излучения, ведь актеры часто подвергались из-за дуговых ламп, которые использовали в то время на съемочных площадках. Глаза актеров краснели, и они хотели это скрыть.

Удивительные факты об очках и линзах

Сегодня применений очкам масса – от имиджа до безопасности, но чаще всего все же для коррекции зрения, ведь никто не хочет видеть окружающий мир размытым.

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