Запрещенная китайская проституция

Несмотря на то, что в Китае проституция находится под запретом, платная любовь здесь процветает. Жриц любви можно встретить буквально везде, и свои услуги они предлагают как местным, так и иностранцам. Согласно различным подсчетам, в стране подобным образом зарабатывают от 4 до 20 миллионов молодых женщин. Китайские куртизанки делятся на семь категорий и по-разному обслуживают клиента. Услуги китайской проститутки обойдутся минимум в 100 юаней (около 800 рублей) и максимум примерно в 2000 юаней (16 500 рублей).











Проституток в Китае делят на следующие категории:



«Вторые жены» (二奶 эрнай) — содержанки, любовницы. Длительная связь подразумевает эмоциональную окрашенность отношений, однако их основу составляют деньги и материальные ценности.



«Девушки по вызову» (包婆 баопо) с клиентурой из высших слоев общества, обладающей деньгами и властью. В отличие от эрнай, их услуги не предполагают постоянство и какую-либо длительность отношений.



«Три приемные» (三厅 сан тин), или просто эскорт-девочки (陪女 пэй нюй) — девушки, предоставляющие эскорт-услуги. Они работают в караоке-барах, ресторанах и клубах, получая комиссионные в зависимости от предоставляемых услуг. Спектр их услуг варьируется от приятного времяпрепровождения с клиентом на рабочем месте (пение, беседа, распитие спиртных напитков) до выезда с клиентом на дом и занятия сексом.







«Дин-дон-девочки» (叮咚小姐 диндон сяо цзе) — девушки, которые снимают номера в отелях, а затем по телефону ищут клиентов и предлагают свои услуги постояльцам заведений. Если посетитель выражает заинтересованность, то они тут же поднимаются к нему на этаж и звонят в двери. Их услуги сугубо предполагают лишь секс.







«Сестрички-парикмахерши» (发廊妹 фалан мэй) — проститутки, которые предоставляют сексуальные услуги под видом работы в массажных салонах и парикмахерских. Фаланмэй обычно работают на сутенера или хозяйку заведения.







«Уличные девки» (街女 цзенюй) — проститутки, которые завлекают клиентов прямо на улицах. Их часто можно встретить у входа в гостиницу, кинотеатры или другие места развлечений. Иногда цзенюй предоставляют свои услуги прямо на улице.







«Барачные девки» (下工棚 сягунпэн) — проститутки, которые оказывают секс-услуги работникам, мигрантам с деревень, путешествующим по стране в поисках заработка. Низшая категория проституток. Обычно «барачные девки» крайне бедны, неухоженны и непривлекательны. Днем, в рабочее время, они присматривают за детьми работников, а ночью служат «общественными женами».







«Запрет, борьба и решительное искоренение проституции» — так формулируется официальная позиция китайских властей в отношении проституции. Возрождение проституции китайские власти объясняют проникновением в страну «капиталистического мировоззрения и идеологии».







Однако, несмотря на все меры правительства, этот бизнес все равно процветает.







Сфера секс-услуг в Китае имеет удивительный спектр форм и проявлений. От мини-борделей, замаскированных под парикмахерские, до элитного эскорта.



Парикмахерские — Barber Shops (BBS) — 发廊 (fàláng)

Сауны — Saunas － 桑拿 （sāngná)

Массаж в гостинице — 按摩 (ànmó)

Караоке-бары — KTV

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