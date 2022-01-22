15 самых полезных сочетаний продуктов

Все мы любим покушать, и чем вкуснее еда, тем естественно лучше. Но наверняка мало кто знает, что от правильности сочетания продуктов в блюде зависит не только его вкус, который может быть испорчен из-за того, что ингредиенты друг другу совсем не подходят, но и то, как эти самые продукты будут влиять на организм, находясь в прочном дуэте.

Диетологи в один голос твердят, что сочетание этих пар продуктов не только подарят вашим вкусовым рецепторам массу удовольствия, но и усилят полезное действие друг друга.

Яйца + помидоры (яйца + лук) = вечная молодость

Самое полезное — сделать из этих продуктов яичницу-глазунью на растительном масле. Лук и помидоры богаты содержанием селена, который играет важную роль в развитии половой системы организма. Это вещество правильно усваивается в сочетании с витамином Е, который в свою очередь содержится в яйцах и растительном масле.

При этом нужно употреблять продукты с содержанием этих минералов одновременно. Поэтому яичница с луком или томатами, а еще лучше — и с тем, и с другим — отличный источник селена и витамина Е. Главное, вовремя снять сковороду с плиты, так как при долгой термообработке эти полезные вещества разрушаются.

Яйца + брокколи (яйца + шпинат) = жизнь без ПМС и остеопороза

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Archives of Internal Medicine, женщины, получающие с пищей необходимое количество кальция и витамина D, на 30–40% реже страдают ПМС.

Куриные яйца — лучший природный источник витамина D, а зеленые соцветия брокколи и листья шпината богаты кальцием, который без витамина D усваивается плохо. Листья шпината, кроме того, богаты витамином К, который важен для свертывания крови и для здоровья костной ткани.

Выяснилось, что витамин К работает в компании с еще двумя витаминами — D и, А, выполняя роль регулировщика, направляя кальций туда, где ему место, и забирая его оттуда, где его быть не должно. А шпинат и брокколи — отличные источники бета-каротина — предшественника витамина А. Кроме того, такие дуэты способствуют укреплению скелета. А представляете, если эти продукты объединить? Например, в омлете или фриттате — итальянской яичнице с начинкой. А если еще добавить сыра (источник легкоусваиваемого кальция), получится просто необыкновенное сочетание!

Чечевица + болгарский перец (семя кунжута + зелень) = прочь усталость

Диетологи утверждают, что в рационе каждой четвертой женщины не хватает железа. А ведь оно-то и придает нам энергии! Но положение не исправить, если просто есть богатую этим микроэлементом пищу. Например, чечевица — просто кладовая железа, его там почти 12 мг на каждые 100 г продукта, больше, чем в говяжьей печени (8,2 мг на 100г). А кунжутные и подсолнечные семечки — вообще, «железная бомба» — в них содержится порядка 61 мг железа!

Однако, как известно, из печени железо усваивается гораздо лучше, потому что оно там гемовое — входящее в состав гемоглобина. Негемовое железо, поступающее в организм с продуктами растительного происхождения, плохо усваивается. Получается, источник бодрости, содержащийся в чечевице, бесполезен?

А вот и нет! Попробуйте добавить в блюда из чечевицы красный болгарский перец, а семечками кунжута или подсолнуха посыпать салат с перцем и зеленью. Витамин С, который содержится в паприке, петрушке, укропе, черемше, как ключ, открывает для эритроцитов закрома, набитые полезным микроэлементом.

Помидоры + растительное масло = молодость кожи и борьба с раком

Ликопин — мощный антиоксидант, содержащийся в помидорах, снижает вред, наносимый эпителию солнцем. Растительные жиры помогают ликопину лучше усвоиться. Результаты исследования, опубликованного в журнале American Journal of Clinical Nutrition, показали: у людей, употребляющих в пищу много оливкового масла, меньше морщин. А льняное, богатое полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, способствует улучшению состояния кожи и волос.

Кстати, помидоры можно есть с оливками, что даже полезнее, чем с маслом. Недавно в США провели эксперимент, в результате которого выяснилось, что мужчины, употреблявшие в больших количествах салат из помидоров с оливками, смогли излечиться от рака простаты намного быстрее, чем те кто этого не делал.

Вдобавок, помидоры и масло просто созданы для того, чтобы есть их вместе в виде брускетты или салата капрезе. Косметический эффект от средиземноморской «пары» можно усилить. Потушите на медленном огне (при 110 градусах) сливовидные томаты в оливковом масле (при нагревании высвобождается больше ликопина).

Шпинат + авокадо = отличное зрение

В шпинате — просто кладезь полезных для зрения лютеина и витамина А. В авокадо их еще больше, к тому же мякоть плода богата «хорошими» жирами, необходимыми организму, чтобы растворить эти питательные вещества.

Курица + морковь (сало + зеленый лук) = крепкий иммунитет

Трудно найти корнеплод, в котором было бы больше витамина, А, необходимого организму для борьбы с инфекциями, чем морковь. Однако без цинка, содержащегося в курятине, нашему организму было бы трудно извлечь полезные вещества из этого витамина. Витамин, А может «путешествовать» по кровеносной системе только в соединении с белком, а цинк как раз необходим для формирования белка, связывающего витамин А. Поэтому, если в организме недостаточно цинка, витамин, А не может попасть из печени в ткани организма. Вот почему куриный бульон с морковью — первый помощник при гриппе!

Ну, а ставшее уже классикой сочетание сала с зеленым луком или чесноком — национальный украинский «антибиотик»! Сало богато жирорастворимыми витаминами A E и D, в нем 40% ненасыщенных жирных кислот. Такого рода кислоты, попадая в организм, связывают и выводят из организма токсины. Арахидоновая кислота сала помогает организму включить «иммунный ответ» при встрече с вирусами и бактериями. Органосульфиды (вещества, содержащиеся в чесноке и луке) вместе с витамином D стимулируют выработку иммунных клеток-макрофагов. В то время как витамин С оказывает влияние на уровень нейтрофилов и интерферона.

Кстати, дуэт сала с чесноком еще и «вредный» холестерин выводят из нашего организма.

Тушеная свинина + брюссельская капуста = борьба с раком

Кто сказал, что жареное мясо — это вредно? В Германии и Австрии, например, свиное колено с тушеной капустой — вполне здоровье национальное блюдо. Никто ведь не предлагает жарить жирную свинину на маргарине! А вот потушить постной свининки с брюссельской капустой обязательно стоит. Важнейшим минералом в свинине является селен — противораковый антиоксидант. Сочетание свинины с овощами, богатыми сульфорафан (например, с брюссельской или цветной капустой), до 13 раз повышает эффективность минерала.

Кроме того, белки и свинины, и капусты являются источником незаменимых аминокислот (лизин, треонин, метионин), которые необходимы для кроветворения, роста и восстановления тканей, стимуляции функций почек, надпочечников, щитовидной железы, а также растворения и выведения из организма чужеродных белков.

Говядина + красное вино = здоровое долголетие

Израильские ученые умы после ряда исследований доказали, что сочетание мяса с красным вином очень полезно, поскольку уменьшает уровень усвоения холестерина, вредного для человеческого организма, который обильными дозами поступает в организм вместе с мясом.

Оказывается, красное вино содержит немалое количество полифенолов, которые в значительной мере тормозят процесс всасывания вредных соединений из желудка и кишечника. Потому, в кровь поступает намного меньше холестерина, который засоряет кровеносные сосуды и мешает нормальному функционированию органов.

Печень + капуста (печень + гранат или яблоки) = долой анемию

В яблоках больше всего железа (2,2 г на 100г), но содержится оно там в неусваиваемой форме, в отличие от гемового железа мяса и печени. Но вот если сочетать эти продукты (печень и яблоки или печень и гранат), можно усилить их действие в борьбе с анемией. Гемовое железо гораздо лучше усваивается в присутствии витамина С фруктов и овощей.

А сочетание капусты и печени еще более полезно! Капуста богата не только витамином С, но и витамином К. Он необходим для нормального обмена веществ, свертываемости крови, помогает работе печени. Кроме того, капуста богата витамином U, который не только является «противоязвенным» витамином, но и способствует повышению отделения желудочного сока, который улучшает усвоение железа.

Лосось + стакан красного вина = прочь депрессия

Безусловно, и белое вино очень хорошо с рыбой, но содержащиеся в красном вине антиоксиданты вместе с омега-3 жирными кислотами лосося — это просто великолепный дуэт! Он способен прогнать прочь депрессию и улучшить функционирование мозга. Известно, что в рыбе содержатся очень полезные для здоровья и красоты омега-3 жирные кислоты. Однако только не­давно ученые обнаружили, что в сочетании с красным вином организм получает их на­много больше.

Как выяснилось, полифенолы вина (и отсутствующие в пиве или крепких алкогольных напит­ках), помогают организму из­влечь из рыбы в пять раз больше омега-3 жирных кислот, которые делают ко­жу гладкой, продлевают молодость и защищают от многих заболе­ваний.

Йогурт + дробленые семена льна = отличное пищеварение

Йогурты, разработанные специально для того, чтобы наладить пищеварение, содержат пробиотики — «хорошие» бактерии. Но одними кисломолочными продуктами ситуацию не исправишь. Чтобы выжить и размножиться, пробиотикам нужны пребиотики — особые растительные волокна, которыми богаты, например, семена льна.

Восстановить и сохранить здоровый баланс в пищеварительной системе очень просто: добавьте чайную ложку измельченных семечек в йогурт.

Овсянка + яблоки (овсянка + апельсиновый сок) = здоровые сосуды и сердце

В овсяной крупе содержатся бета-глюкан и авенантрамиды, защищающие наши сосуды от холестерина. Усилить оздоровительный эффект утренней каши можно кусочками свежего яблока, в котором много флавоноидов — важных антиоксидантов, которые защищают организм от свободных радикалов и, вдобавок, борются с воспалительными процессами.

И можно смело запить апельсиновым соком — исследования американского Департамента сельского хозяйства показали, что употребляемые «за компанию» апельсиновый сок и овсянка являются прекрасным средством очищения сосудов и профилактики сердечных приступов. Вместе эти продукты лучше стабилизируют «плохой» холестерин.

Хлеб + сыр (каша + молоко) = крепкий скелет и нервы

Усвоение кальция зависит от его соотношения в пищевом рационе с жирами и жирными кислотами, белками, кальциферолами, магнием, фосфором. Недостаточное количество белка в рационе ухудшает усвоение кальция. Поэтому полезнее всего употреблять хлеб с сыром, каши на молоке, мясные и рыбные блюда с овощными гарнирами и т. д.

Зеленый чай + лимон = профилактика рака

Не так давно японские ученые выяснили, что любители зеленого чая, выпивающие не менее двух чашек в день, имеют более низкие шансы умереть от инсульта или другого сердечно-сосудистого заболевания. Такой защитный эффект обеспечивают катехины — полифенолы, являющиеся мощными антиоксидантами, которые еще и подавляют рост раковых клеток.

Однако, к сожалению, в желудке этим бойцам приходится туго — выживают лишь 20%. Исследователи Университета Пердью обнаружили — если выжать в чашку с зеленым чаем лимон, катехины приобретают свойства, благодаря которым их «выживает» уже 80%.

Яблоки + шоколад (гречка с луком) = здоровье и радость

Яблоки богаты противовоспалительным кверцетином, который еще и снижает риск аллергии, инфаркта миокарда, болезней Альцгеймера и Паркинсона, рака предстательной железы и легких. Шоколад содержит катехины, которые уменьшают риск развития атеросклероза и рака. Соединяясь, кверцетин и катехины предотвращают тромбоз и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Кстати, по этой же самой причине полезна гречневая каша, приготовленная с луком.

Не стоит очищать яблоки от кожуры, тем самым лишая себя антиоксидантов, борющихся с раком печени, груди и кишечника. Яблоки лучше есть неочищенными, но при этом тщательно прожевывать. А сочетаются они лучше всего с шоколадным фондю.