Первую в мире куклу-трансгендера создали по образу и подобию Джаз Дженнингс

Джаз Дженнингс было всего 5 лет, когда он заявил родителям, что теперь является девочкой, став одним из самых юных трансгендеров и транс-иконой для людей во всем мире. Но несмотря на то, что Джаз, подобно многим другим малышкам, любила куклы, она никогда не могла найти ту, которая выражала её идентичность. Однако теперь всё это изменится для совершенно нового поколения детей.









На днях компания Tonner Doll Company представила на Нью-йоркской ярмарке игрушек первую в мире трансгендерную куклу. Кукла, изображающая Джаз, одета в розовую блузку и джинсовые шорты — в том же наряде Джаз можно увидеть на обложке ее мемуаров «Being Jazz: My Life as a Transgender Teen» («Быть Джаз: Моя жизнь в качестве трансгендерного подростка»).



Кукла также будет продаваться в несколько более гламурной версии, одетая в блестящее белое платье балерины. Обе куклы будут доступны для приобретения уже в июле этого года!







В то время как компания Tonner Doll Company известна хорошо продуманными дорогими коллекционными куклами, ориентированными на взрослых, эта кукла будет позиционироваться и как детская игрушка. Она была спроектирована самим основателем компании Робертом Тоннером. «Джаз выделяется всем, что я уважаю с человеческой точки зрения, — говорит Тоннер.

— Она невероятно смелая, умная, участливая и креативная» . Джаз, кажется, и сама чрезвычайно рада этому очередному шагу в гендерной революции. Она поделилась фотографией куклы, одетой в стильный полностью белый наряд в своем Instagram, написав: «Я надеюсь, что это сможет представить трансгендерных людей в положительном свете, показывая, что мы такие же, как и все другие люди».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)