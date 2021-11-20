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Хипстеры, трансвеститы и все-все-все: Уличные фотографии, на которых запечатлены обитатели Нью-Йорка


Необыкновенная подборка уличных фотографий.

Необыкновенная подборка уличных фотографий.

Когда видишь работы фотографа Эми Арбус просто невозможно отрицать, что свой талант она унаследовала от матери – известного фотографа Дианы Арбус. Очевидно, что творческий почерк великой матери передался и дочери. Главное на снимках Эми – простота и небрежность образов, а ещё полная свобода, в которой есть что-то особенное. В этом обзоре собраны фотографии, на которых Эми без вычурности и напыщенности сумела передать дух улиц Нью-Йорка.

1. Известная американская певица


Мадонна. США, Нью-Йорк, 1983. Автор: Amy Arbus.

Мадонна. США, Нью-Йорк, 1983. Автор: Amy Arbus.

 

2. Субкультурные архетипы


Стычка. США, Нью-Йорк, 1990 год. Автор: Amy Arbus.

Стычка. США, Нью-Йорк, 1990 год. Автор: Amy Arbus.

 

3. Как две капли воды


Близнецы в футболках с нулями. США, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

Близнецы в футболках с нулями. США, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

 

4. Смелое решение


Волосы торчком. Великобритания, Лондон, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

Волосы торчком. Великобритания, Лондон, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

 

5. Модная одежда


Брюки с надписью «fuck». США, Нью-Йорк, 1990 год. Автор: Amy Arbus.

Брюки с надписью «fuck». США, Нью-Йорк, 1990 год. Автор: Amy Arbus.

 

6. Случайные прохожие


Два парня в тёмных очках. США, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

Два парня в тёмных очках. США, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

 

7. Смелый и необычный образ


В поезде. США, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

В поезде. США, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

 

8. Писк моды


Подводка для глаз. США, Нью-Йорк, 1984 год. Автор: Amy Arbus.

Подводка для глаз. США, Нью-Йорк, 1984 год. Автор: Amy Arbus.

 

9. Уличная фотография легендарной Эми Арбуc


Хипстеры, трансвеститы и все-все-все: Уличные фотографии, на которых запечатлены обитатели Нью-Йорка

Выпускник частного колледжа.
США, Нью-Йорк, 1982 год. Автор: Amy Arbus.

 

10. «На улице 1980-1990»


Наращённые ногти. США, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

Наращённые ногти. США, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

 

11. Звезда перформанса


Джои Ариас. США, Нью-Йорк, 1982 год. Автор: Amy Arbus.

Джои Ариас. США, Нью-Йорк, 1982 год. Автор: Amy Arbus.

 

12. Что же там происходит?


Джулио. США, Нью-Йорк, 1985 год. Автор: Amy Arbus.

Джулио. США, Нью-Йорк, 1985 год. Автор: Amy Arbus.

 

13. Один образ на двоих


Кэти К и Джон Секс. США, Нью-Йорк, 1981 год. Автор: Amy Arbus.

Кэти К и Джон Секс. США, Нью-Йорк, 1981 год. Автор: Amy Arbus.

 

14. Настоящие джентльмены


Господа. США, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

Господа. США, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

 

15. Патриотка


Юбка с расцветкой британского флага. США, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

Юбка с расцветкой британского флага. США, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

 

16. Дикая кошка


Элке Кошка. США, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

Элке Кошка. США, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

 

17. Фиби Леджер


Бикини из меха. США, Нью-Йорк, 1987 год. Автор: Amy Arbus.

Бикини из меха. США, Нью-Йорк, 1987 год. Автор: Amy Arbus.

 

18. Медальон «Секс»


Медальон «Секс». США, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

Медальон «Секс». США, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

 

19. Модники и модницы


Семья. США, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

Семья. США, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

 

20. Boyfriend-стиль


Шляпа и мужской галстук. США, Нью-Йорк, 1984 год. Автор: Amy Arbus.

Шляпа и мужской галстук. США, Нью-Йорк, 1984 год. Автор: Amy Arbus.

 

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Хипстеры, трансвеститы и все-все-все: Уличные фотографии, на которых запечатлены обитатели Нью-Йорка

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Хипстеры, трансвеститы и все-все-все: Уличные фотографии, на которых запечатлены обитатели Нью-ЙоркаПодписаться на мой Instagram
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