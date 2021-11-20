Хипстеры, трансвеститы и все-все-все: Уличные фотографии, на которых запечатлены обитатели Нью-Йорка

Необыкновенная подборка уличных фотографий.
Когда видишь работы фотографа Эми Арбус просто невозможно отрицать, что свой талант она унаследовала от матери – известного фотографа Дианы Арбус. Очевидно, что творческий почерк великой матери передался и дочери. Главное на снимках Эми – простота и небрежность образов, а ещё полная свобода, в которой есть что-то особенное. В этом обзоре собраны фотографии, на которых Эми без вычурности и напыщенности сумела передать дух улиц Нью-Йорка.
1. Известная американская певица
Мадонна. США, Нью-Йорк, 1983. Автор: Amy Arbus.
2. Субкультурные архетипы
Стычка. США, Нью-Йорк, 1990 год. Автор: Amy Arbus.
3. Как две капли воды
Близнецы в футболках с нулями. США, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.
4. Смелое решение
Волосы торчком. Великобритания, Лондон, 1983 год. Автор: Amy Arbus.
5. Модная одежда
Брюки с надписью «fuck». США, Нью-Йорк, 1990 год. Автор: Amy Arbus.
6. Случайные прохожие
Два парня в тёмных очках. США, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.
7. Смелый и необычный образ
В поезде. США, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.
8. Писк моды
Подводка для глаз. США, Нью-Йорк, 1984 год. Автор: Amy Arbus.
9. Уличная фотография легендарной Эми Арбуc
Выпускник частного колледжа. США, Нью-Йорк, 1982 год. Автор: Amy Arbus.
10. «На улице 1980-1990»
Наращённые ногти. США, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.
11. Звезда перформанса
Джои Ариас. США, Нью-Йорк, 1982 год. Автор: Amy Arbus.
12. Что же там происходит?
Джулио. США, Нью-Йорк, 1985 год. Автор: Amy Arbus.
13. Один образ на двоих
Кэти К и Джон Секс. США, Нью-Йорк, 1981 год. Автор: Amy Arbus.
14. Настоящие джентльмены
Господа. США, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.
15. Патриотка
Юбка с расцветкой британского флага. США, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.
16. Дикая кошка
Элке Кошка. США, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.
17. Фиби Леджер
Бикини из меха. США, Нью-Йорк, 1987 год. Автор: Amy Arbus.
18. Медальон «Секс»
Медальон «Секс». США, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.
19. Модники и модницы
Семья. США, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.
20. Boyfriend-стиль
Шляпа и мужской галстук. США, Нью-Йорк, 1984 год. Автор: Amy Arbus.
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