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5 европейских стран, приобретать машины в которых выгоднее всего


Откуда лучше всего пригнать авто.

Откуда лучше всего пригнать авто.

Среди тех, кто занимается приобретением и реализацией автомобилей, существует мнение, что на территории Европы есть пять стран, где брать автомобили с коммерческой (и не только) точки зрения выгоднее всего. В каждом из предложенных случаев есть свои плюсы и недостатки. О них сейчас и пойдет речь.

1. Германия


Из этой страны идут отличные автомобили.

Из этой страны идут отличные автомобили.

 

Страна сосисок, пива, смешных шляп и отличных автомобилей. И весомое уточнение - весьма дешёвых автомобилей. Во всяком случае, когда речь заходит о вторичном рынке. Все потому, что жители Германии достаточно часто меняют свои машины на новые. В результате образуется стабильный поток вторичных машин.

К плюсам Германии как авторынка следует отнести наличие собственного производства, а значит соответствие всех машин местным (европейским) стандартам. Законодательство обязывает граждан продать или утилизировать старую машину (конечно, большинство немцев предпочитает сбыт в другие руки). Не стоит забывать про мягкий климат и хорошие дороги, которые способствует сохранению авто в отличном состоянии.

2. Польша


Значительная часть авто идет отсюда.

Значительная часть авто идет отсюда.

 

Среди автомобилистов эту страну можно считать этаким «восточным базаром», на который свозится все и отовсюду.
Именно отсюда в страны СНГ и Украину идет большая часть европейских автомобилей. В Польшу свозятся доступные (и не только) модели буквально со всей Европы. В стране хорошие дороги, что способствует сохранности машины в отличном состоянии.

3. Литва


Здесь починят буквально все.

Здесь починят буквально все.

 

Здесь можно найти много недорогих иномарок по приемлемой цене. Большим плюсом Литвы остается низкая стоимость ремонтных работ по сравнению с другими странами Европы. Качество работы литовских специалистов с механикой и железом хорошо известно на весь регион – можно только похвалить. Значительная часть предложения здесь формируется из машин, пригнанных из Германии, Италии и Нидерландов.

4. Эстония


В стране отлично отлаженная система поставок.

В стране отлично отлаженная система поставок.

 

Большим плюсом автомобильного рынка Эстонии является четко выстроенная система закупки и доставки машин. Эффективно оптимизированные расходы позволили добиться небольшой стоимости предлагаемых авто, что очень хорошо для покупателей со всей территории бывшего Советского Союза.

5. Голландия


Многие авто здесь с пробегом.

Многие авто здесь с пробегом.

 

В категории «дешевые авто» здесь проще всего будет найти того, чего нет, чем перечислить все то, что уже есть. Единственно «но» заключается в том, что у пригнанных в Нидерланды автомобилей нередко солидный пробег. Также в стране действуют автомобильные аукционы, на которых автомобиль можно купить намного дешевле, чем в салоне.

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5 европейских стран, приобретать машины в которых выгоднее всего

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5 европейских стран, приобретать машины в которых выгоднее всегоПодписаться на мой Instagram
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