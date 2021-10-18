5 европейских стран, приобретать машины в которых выгоднее всего

Откуда лучше всего пригнать авто.
Среди тех, кто занимается приобретением и реализацией автомобилей, существует мнение, что на территории Европы есть пять стран, где брать автомобили с коммерческой (и не только) точки зрения выгоднее всего. В каждом из предложенных случаев есть свои плюсы и недостатки. О них сейчас и пойдет речь.
1. Германия
Из этой страны идут отличные автомобили.
Страна сосисок, пива, смешных шляп и отличных автомобилей. И весомое уточнение - весьма дешёвых автомобилей. Во всяком случае, когда речь заходит о вторичном рынке. Все потому, что жители Германии достаточно часто меняют свои машины на новые. В результате образуется стабильный поток вторичных машин.
К плюсам Германии как авторынка следует отнести наличие собственного производства, а значит соответствие всех машин местным (европейским) стандартам. Законодательство обязывает граждан продать или утилизировать старую машину (конечно, большинство немцев предпочитает сбыт в другие руки). Не стоит забывать про мягкий климат и хорошие дороги, которые способствует сохранению авто в отличном состоянии.
2. Польша
Значительная часть авто идет отсюда.
Среди автомобилистов эту страну можно считать этаким «восточным базаром», на который свозится все и отовсюду. Именно отсюда в страны СНГ и Украину идет большая часть европейских автомобилей. В Польшу свозятся доступные (и не только) модели буквально со всей Европы. В стране хорошие дороги, что способствует сохранности машины в отличном состоянии.
3. Литва
Здесь починят буквально все.
Здесь можно найти много недорогих иномарок по приемлемой цене. Большим плюсом Литвы остается низкая стоимость ремонтных работ по сравнению с другими странами Европы. Качество работы литовских специалистов с механикой и железом хорошо известно на весь регион – можно только похвалить. Значительная часть предложения здесь формируется из машин, пригнанных из Германии, Италии и Нидерландов.
4. Эстония
В стране отлично отлаженная система поставок.
Большим плюсом автомобильного рынка Эстонии является четко выстроенная система закупки и доставки машин. Эффективно оптимизированные расходы позволили добиться небольшой стоимости предлагаемых авто, что очень хорошо для покупателей со всей территории бывшего Советского Союза.
5. Голландия
Многие авто здесь с пробегом.
В категории «дешевые авто» здесь проще всего будет найти того, чего нет, чем перечислить все то, что уже есть. Единственно «но» заключается в том, что у пригнанных в Нидерланды автомобилей нередко солидный пробег. Также в стране действуют автомобильные аукционы, на которых автомобиль можно купить намного дешевле, чем в салоне.
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