Интимные истории неандертальцев и предков современных людей

Неандерталец и самка вида «человек разумный». | Фото: io9.gizmodo.com.
Современный человек Homo sapiens («человек разумный») пришел на смену более древнему виду – неандертальцу, который был «менее человечным», ближе к обезьянам. Около 40 тысяч лет назад между этими видами возникали интимные связи и кровосмешение, и даже появились люди нового типа, жившие на территории России.
Неандертальский мужчина. | Фото: rozamira.pw.
Десятки тысяч лет назад, наши дикие предки, а также еще более древние люди, неандертальцы, бродили по земле. Они, конечно, не были единственными древними предшественниками современных людей. Сразу несколько разных видов могут претендовать на это.
В 2008 году в Алтайском крае России был обнаружен новый вид древнего человека, названного Денисовским, когда ученые нашли фрагменты костей.
Доисторическое племя Денисовского человека. | Фото: popmech.ru.
Новые исследования ученых-археологов показывают, что Денисовский человек, неандертальцы и Homo sapiens, жили отдельно, но иногда их жизненные пространства пересекались. Они также имели межвидовые половые контакты. На это указывают результаты исследований останков ДНК, опубликованные в журнале Science.
Неандерталец и Homo sapiens. | Фото: paranormal-news.ru.
«Люди из отдельных частей планеты имеют различные уровни неандертальского происхождения. Это, вероятно, означает, что люди не раз сталкивались с неандертальцами, во время своего распространения по всей Европе», - заявил соавтор исследования.
Реконструкция внешности неандертальского мужчины. | Фото: scientificrussia.ru.
Нет никаких подробностей касательно доисторического секса между разными видами древних людей, но можно только догадываться, что подобные случаи происходили не один раз.
Эти межвидовые секс-пати закончилась около 40 тысяч лет назад, когда неандертальцы вымерли, а Homo sapiens начали распространяться по всей Европе и Азии. Но 1-4 % генов древних неандертальцев все еще остаются с нами.
