С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Павлишин
    Вам так нравится: Кто крайний с конца?«Последний» или «...
  • Алекс Сэм
    А просто спросить-"За кем занимать?" не судьба?«Последний» или «...
  • Лариса Шемисова
    Сейчас  их ещё больше и именно "прощай молодость", практически в старости их все покупают, их не было в 90-х, мать их...«Прощайки»: какая...

Интимные истории неандертальцев и предков современных людей


Неандерталец и самка вида «человек разумный». | Фото: io9.gizmodo.com.

Неандерталец и самка вида «человек разумный». | Фото: io9.gizmodo.com.

 

Современный человек Homo sapiens («человек разумный») пришел на смену более древнему виду – неандертальцу, который был «менее человечным», ближе к обезьянам. Около 40 тысяч лет назад между этими видами возникали интимные связи и кровосмешение, и даже появились люди нового типа, жившие на территории России.



Неандертальский мужчина. | Фото: rozamira.pw.

Неандертальский мужчина. | Фото: rozamira.pw.

Десятки тысяч лет назад, наши дикие предки, а также еще более древние люди, неандертальцы, бродили по земле. Они, конечно, не были единственными древними предшественниками современных людей. Сразу несколько разных видов могут претендовать на это.

В 2008 году в Алтайском крае России был обнаружен новый вид древнего человека, названного Денисовским, когда ученые нашли фрагменты костей.
Доисторическое племя Денисовского человека. | Фото: popmech.ru.

Доисторическое племя Денисовского человека. | Фото: popmech.ru.

Новые исследования ученых-археологов показывают, что Денисовский человек, неандертальцы и Homo sapiens, жили отдельно, но иногда их жизненные пространства пересекались. Они также имели межвидовые половые контакты. На это указывают результаты исследований останков ДНК, опубликованные в журнале Science.
Неандерталец и Homo sapiens. | Фото: paranormal-news.ru.

Неандерталец и Homo sapiens. | Фото: paranormal-news.ru.

«Люди из отдельных частей планеты имеют различные уровни неандертальского происхождения. Это, вероятно, означает, что люди не раз сталкивались с неандертальцами, во время своего распространения по всей Европе», - заявил соавтор исследования.
Реконструкция внешности неандертальского мужчины. | Фото: scientificrussia.ru.

Реконструкция внешности неандертальского мужчины. | Фото: scientificrussia.ru.

Нет никаких подробностей касательно доисторического секса между разными видами древних людей, но можно только догадываться, что подобные случаи происходили не один раз.
«Было, видимо, несколько отдельных интимных событий, а не только одна счастливая секс-вечеринка в какой-то момент времени», - заявил биолог Алан Купер журналу Science.

Эти межвидовые секс-пати закончилась около 40 тысяч лет назад, когда неандертальцы вымерли, а Homo sapiens начали распространяться по всей Европе и Азии. Но 1-4 % генов древних неандертальцев все еще остаются с нами.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
алан купер
Алтайский край
журнал science
наверх