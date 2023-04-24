С нами не соскучишься!

8 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    " Хаим, почем ты продаешь вареные яйца? – По десять рублей. – А покупаешь? – По десять. – Так зачем тебе все это надо...Почему выливать в...
  • Александр Самбур
    что за хуйню я сейчас прочитал ?Легенды викингов ...
  • Сергей
    а истина в 11 теории... или 12.  гы10 интригующих те...

Все советы и упражнения - в твоем смартфоне! Лучшие приложения для того, чтобы сбросить вес

Современные технологии позволяют нам использовать множество различных приложений для достижения своих целей. Если вы хотите сбросить вес и улучшить свое здоровье, то для этого существуют удобные приложения.
А в перерывах между упражнениями и подсчетом калорий можно побаловать себя спортивным прогнозированием. Изучить приветственные бонусы букмекеров можно по ссылке.

Все советы и упражнения - в твоем смартфоне! Лучшие приложения для того, чтобы сбросить вес

А вот эти приложения являются лучшими, если вы поставили перед собой цель похудеть.


MyFitnessPal — это одно из самых популярных приложений для отслеживания калорий и разработки упражнений. Оно позволяет установить цель по снижению веса и отслеживать потребление пищи и физическую активность, а также связываться с друзьями и получать поддержку.


Noom — специальная программа, которая помогает вам разработать здоровый образ жизни, основанный на управлении весом. Оно использует методику психологического сопровождения, чтобы помочь вам изменить свое поведение и привычки в питании, а также предлагает персонализированный план питания и тренировок.


WW (Weight Watchers) — это приложение, которое предлагает персонализированный план питания и тренировок, основанный на индивидуальных потребностях и целях. Кроме всего прочего, оно позволяет отслеживать потребление калорий и физическую активность, а также связываться с сообществом пользователей для получения поддержки.
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
ркм

Картина дня

наверх