11 нелепейших смертей в человеческой истории

Человеку свойственно ошибаться, но люди, о которых пойдет речь в этой статье, заплатили за свои ошибки слишком дорого.



Все вы, наверное, слышали о том, как погибла Айседора Дункан. Да уж, ее смерть была действительно нелепой. Но представьте себе, что можно в буквальном смысле умереть от смеха или скончаться от передозировки морковного сока.











Айседора Дункан была всемирно известной танцовщицей, вела богемную жизнь и отличалась свободными взглядами. 14 сентября 1927 года Дункан, находясь во Франции, решила прокатиться со своим другом в кабриолете. На танцовщице был надет любимый шелковый шарф, который в конечном итоге стал причиной ее трагической смерти. Шарф, обернутый вокруг шеи Дункан, свесился из автомобиля и попал в ось заднего колеса. Женщину вышвырнуло из машины на обочину, и она мгновенно умерла от удушья и сломанной шеи.







Морковный сок — очень вкусный и полезный напиток… если употреблять его в умеренном количестве. 48-летний Бэзил Браун из Англии в 1974 году за 10 дней выпил около 50 литров морковного сока — в 10 000 раз больше рекомендованной нормы витамина А. В итоге это привело к печеночной недостаточности и как результат — к смерти. Вероятно, Браун решил, что хорошего должно быть много.

Было ли вам когда-либо настолько смешно, что вы буквально лопались или умирали со смеху? Алекс Митчелл умер от смеха в 1975 году в возрасте 50 лет. Митчелл имел проблемы с сердцем и скончался от инфаркта во время просмотра своего любимого сериала The Goodies.В 2009 году Сергей Туганов (28 лет) решил продемонстрировать свою «мужскую удаль» весьма необычным способом, проглотив целую упаковку виагры. Мужчина поспорил с двумя девушками на 4300 долларов, что сможет выдержать 12-часовой сексуальный марафон с обеими. Видимо, Туганов настолько сильно жаждал мужской славы, что не мог позволить себе поражение — он действительно выиграл пари, но сразу же после окончания этой 12-часовой оргии скончался от сердечного приступа.В этом году Дейвон Стейплз из штата Мэн, празднуя с друзьями День независимости США и находясь под воздействием алкоголя, решил запустить фейерверк прямо со своей головы. Стейплз скончался в тот же день. Брат погибшего говорит, что «это было дурацкое происшествие. Дейвон не был из тех людей, кто делает что-нибудь глупое. Он был одним из тех, кто прикидывается, будто делает какую-либо глупость, чтобы заставить людей смеяться». К сожалению, его последняя шутка оказалась несмешной…Житель Техаса Томми Вудворд проигнорировал не только знаки об опасности, но и предупреждения своих друзей. Вудворда предостерегали о том, что ему не следует купаться в водоеме, где находился огромный аллигатор. Однако он не просто прыгнул в воду, но и стал выкрикивать ругательства в адрес аллигатора. Животному , по всей видимости, такая выходка не показалось забавной — растерзанное тело Вудворда обнаружили несколько часов спустя.А вот еще один пример смерти во имя «мужественности». В 1995 году фермер Кристоф Азнинский выпивал со своими друзьями. Затем мужчины разделись донага и стали играть в различные игры, чтобы показать, кто из них самый храбрый. Началось все со швыряния мороженой репы, но потом кто-то обнаружил бензопилу. Один из друзей схватил ее и с криками, что он покажет, кто тут настоящий мужчина, отрезал себе ступню. Тогда Кристоф Азнинский решил перещеголять храбреца и, отобрав у друга пилу, отрезал себе голову. «Это было весело, — сказал потом один из его друзей. — Когда он был моложе, он любил надевать на себя нижнее белье сестры».Жюльен Офре де Ламетри был известным врачом и философом 16-го века. Ламетри успешно лечил французского посла в Пруссии, и тот захотел отблагодарить врача , устроив в его честь огромный праздник. Вскоре он умер от расстройства пищеварения из-за переедания на этом обеде. Ламетри отличался своей способностью много есть и хотел показать, что это нисколько не вредит здоровью.В начале 20-го века французский портной Франц Райхельт придумал парашют, который можно было носить как одежду. В 1912 году после долгих попыток получить разрешение от французского правительства на проведение тестирования, он наконец-таки смог испробовать свое новое изобретение. Райхельт спрыгнул с Эйфелевой башни, одетый в костюм-парашют, и разбился насмерть.Житель Калифорнии Хосе Луис Очоа (35 лет) был не только поклонником незаконных петушиных боев, но и их активным организатором. В 2011 году во время матча петух поранил мужчину в ногу ножом, который обычно привязывают к лапе птицы. Очоа был доставлен в больницу лишь спустя два часа после происшествия, но было уже слишком поздно — организатор петушиных боев скончался вскоре после прибытия.В 1993 году в Торонто адвокат Гарри Хой (38 лет) захотел доказать группе студентов, что стекло в его офисе на 24-м этаже не бьется. Он разогнался и ударился о стекло — оно действительно не разбилось , а просто выпало из оконной рамы, а Хой полетел вниз навстречу смерти.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)