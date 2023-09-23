Эпоха Гаечки: мультфильм про «Чипа и Дейла»

Как к Чипу и Дейлу пришла популярность

Премьера сериала состоялась в 1989 году на канале «Disney Channel», где за полтора года успели показать три сезона – в общей сложности на экраны вышли 65 эпизодов. На пике популярности сериала в 1990 году издательство Disney Comics запустило ежемесячный журнал «Чип и Дейл спешат на помощь», который немного пережил сам мультфильм – всего вышли 19 выпусков.Несмотря на то, что после 1990-го года новых мультиков про Команду Спасателей не рисовали, сериал продолжал набирать поклонников по всему миру. Выходили видеоигры и приложения для мобильного с любимыми героями, продавались сначала кассеты, потом и DVD с мультфильмом. В январе 2009 ресурс IGN поставил мультсериал на 60-е место в списке «100 лучших анимационных телешоу», а пять лет спустя в 2014-м было объявлено, что «Disney» и «Mandeville Films» готовятся запустить в производство полнометражный фильм про Чипа и Дейла, который будет совмещать живых актёров и компьютерных персонажей.