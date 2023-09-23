Эпоха Гаечки: мультфильм про «Чипа и Дейла»

Ровно 26 лет назад на экраны в США впервые вышел эпизод мультсериала про команду грызунов-спасателей, которая всегда придет на помощь. По этому случаю я решил узнать, как на самом деле зовут Гаечку и Рокфора, какие имена придумывали грызунам переводчики по всему миру и почему сериал завоевал в интернете такую невероятную популярность.
История мультсериала
Как и многие диснеевские герои, Чип и Дейл не сразу получили свой собственный сериал. Сначала парочка глупых бурундуков появилась в мультфильме про собаку Плуто, причем в качестве отрицательных персонажей. Тогда они были близнецами и не имели одежды и голосов. Второй раз уже немного отличающиеся друг от друга бурундучки мелькнули в мультике про Дональда Дака.
Превратила в мировых героев Чипа и Дейла случайность. Еще в 1997 году на экраны вышел полнометражный мультфильм «Спасатели» с мышами Бернардом и Бианкой в главных ролях. В конце 1980-х на студии «Disney» решили воскресить героев и сделать о них мультсериал, но не успели — было принято решение о запуске в производство продолжения фильма «Спасатели в Австралии».
Когда стало понятно, что Бернард и Бианка уже «заняты» на другом проекте, продюсеры начали готовить похожий сценарий. Сериал, придуманный изначально Тэдом Стоунсом, строился вокруг совсем другого героя – мышонка Кита Колби, который вместе с хамелеоном и еще парой грызунов составлял «боевую команду». Идея сериала покупателям понравилась, в отличие от главного героя. Тогда его ради шутки предложили заменить парой бурундуков. Шутку восприняли всерьез и выпустили забавных персонажей на экраны, придав им индивидуальности – Чипа и Дейла одели и подарили им голоса.
Как к Чипу и Дейлу пришла популярность
Премьера сериала состоялась в 1989 году на канале «Disney Channel», где за полтора года успели показать три сезона – в общей сложности на экраны вышли 65 эпизодов. На пике популярности сериала в 1990 году издательство Disney Comics запустило ежемесячный журнал «Чип и Дейл спешат на помощь», который немного пережил сам мультфильм – всего вышли 19 выпусков.
Несмотря на то, что после 1990-го года новых мультиков про Команду Спасателей не рисовали, сериал продолжал набирать поклонников по всему миру. Выходили видеоигры и приложения для мобильного с любимыми героями, продавались сначала кассеты, потом и DVD с мультфильмом. В январе 2009 ресурс IGN поставил мультсериал на 60-е место в списке «100 лучших анимационных телешоу», а пять лет спустя в 2014-м было объявлено, что «Disney» и «Mandeville Films» готовятся запустить в производство полнометражный фильм про Чипа и Дейла, который будет совмещать живых актёров и компьютерных персонажей.
Чип и Дейл шагают по миру
Сериал в разных странах транслировали вплоть до середины 2000-х годов. При этом переводчики часто забавно изменяли имена главных героев. В Германии, например, Чип и Дейл превратились в Чипа и Чапа. В Нидерландах – в Кнаббеля и Баббеля, в Испании – в Чипа и Чопа, а во Франции в Тика и Така. В Бразилии бурундучков звали Тико и Теко, а в Норвегии – Снирр и Снапп.
В нашей стране переименовывать Чипа и Дейла не стали, зато переделали на русский манер имена остальных героев. Рокфора в оригинале зовут Monterey Jack – это один из популярных в США сортов сыра. Наши переводчики намеренно изменили имя на привычное нашему уху название сыра Рокфор: этот сорт был более известен еще при Советском Союзе. Гаечку в оригинале зовут «Гаджет», а Вжика – «Зиппер» (застежка-молния).
Феномен Гаечки
Пожалуй, даже большую популярность, чем главные герои мультсериала Чип и Дейл, по крайней мере, среди взрослых фанатов, снискала изобретательная мышка Гаечка. Ну кто не мечтает о красивой и умной девушке, которая к тому же прекрасно разбирается в технике и пилотировании практически любых видов транспорта? Гаечка не раз выигрывала титул «Самый привлекательный мультперсонаж женского пола», добавив наград в копилку сериала.
Косплей Гаечки
Ее обожание превратилось в культ Лучезарной Гаечки, которую буквально почитают как божество некоторые пользователи соцсетей. Они собирают ее портреты, «заветы» из фраз, сказанных героиней в разных сериях, и даже делают татуировки с изображением Гаечки. Даже храм построили с ее печатными иконами.
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