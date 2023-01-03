Как приготовить кутью на Рождество, чтобы гости просили рецепт: 6 идей

Рецепт 1: Кутья из пшеницы с узваром

Кутья из пшеницы является традиционной. / Фото: clutch.net.ua

Рецепт 2: Кутья из булгура

Кутья из булгура подается с орехами и изюмом. / Фото: iamcook.ru

Рецепт 3: Кутья из риса с изюмом

Чтобы кутья была рассыпчатой, промойте рис. / Фото: ritualica.ru

Рецепт 4: Кутья из пшеницы с молоком

Кутья из пшеницы с молоком и фруктами выглядит очень красиво. / Фото: maggi.ru

Рецепт 5: Кутья из гречки

Такую кутью оценят фанаты гречки. / Фото: zhirunet.com

Рецепт 6: Кутья в мультиварке

В мультиварке можно приготовить рисовую кутью. / Фото: cookpad.com