Как приготовить кутью на Рождество, чтобы гости просили рецепт: 6 идей

Не за горами Рождество, а это значит, что самое время найти рецепт кутьи, которая будет украшать ваш праздничный стол. Традиционно блюдо готовится из пшеницы, однако современные хозяйки придумали большое количество самых разных вариаций. Novate.ru предлагает ознакомиться с самыми вкусными из них.
Рецепт 1: Кутья из пшеницы с узваром
Кутья из пшеницы является традиционной. / Фото: clutch.net.ua
Для приготовления кутьи вам понадобится:
• два стакана пшеницы (400 граммов);
• две столовые ложки мака;
• 100 граммов изюма;
• три столовые ложки меда;
• 50 граммов грецкий орехов;
• узвар по вкусу.
Так как узвару нужно настаиваться хотя бы несколько часов, советуем приготовить его заранее. Вам понадобится 100 граммов сушеных яблок, 100 граммов сушеных груш, одна горсть сушеных плодов шиповника, один литр воды и сахар либо мед по вкусу. Промойте сухофрукты, положите в кастрюлю и залейте водой. Поставьте на плиту, дождитесь, пока они закипят, убавьте огонь и варите минут пять-семь. Далее снимите кастрюлю с плиты оставьте под крышкой остывать.
Пока узвар «подходит», займитесь крупой. Для начала отмерьте нужное количество стаканом, промойте ее под холодной проточной водой и насыпьте в кастрюлю. Добавьте воды – нужно, чтобы жидкости было на три сантиметра выше уровня пшеницы. Поставьте кашу на плиту, доведите до кипения, убавьте огонь, образовавшуюся пену снимите ложкой и варите около 25-30 минут. По истечении времени (вода должна полностью выпариться), оставьте кашу на один час в кастрюле под закрытой крышкой – нужно, чтобы она настоялась.
Выложите пшеницу в глубокую миску, добавьте узвар, чтобы он полностью покрывал ее, положите мед, изюм, мак и орехи. Если хотите, чтобы продукты «обменялись» вкусами и кутья получилась максимально насыщенная, оставьте ее на 30-40 минут, а затем подавайте к столу.
Рецепт 2: Кутья из булгура
Кутья из булгура подается с орехами и изюмом. / Фото: iamcook.ru
В последнее время булгур набирает все большую популярность. И это неудивительно, учитывая тот факт, что это очень красивая, рассыпчатая крупа с ореховым ароматом. Кутья на основе булгура готовится просто и быстро. Предлагаем проверить.
Для приготовления возьмите:
• 125 граммов булгура;
• 30 граммов грецких орехов;
• 50 граммов изюма;
• две столовые ложки меда;
• три столовые ложки апельсинового сока;
• по одной чайной ложке мака и кунжутных семян (по желанию);
• половина чайной ложки семян льна (по желанию).
Для кутьи подойдет средний или крупный булгур, а вот мелкий брать не стоит. Крупу не нужно дополнительно промывать водой, так как это высушенная пшеница, лишенная оболочки и обработанная паром.
Итак, всыпьте в кастрюлю 125 граммов крупы, залейте водой (полутора стаканов будет достаточно) и поставьте на плиту. Как только булгур закипит, убавьте огонь и готовьте 10-15 минут. Очень важно, чтобы вся жидкость выпарилась, а каша получилась рассыпчатой. Далее переложите ее в красивую глубокую миску и дайте остыть. Добавьте мед, семена, изюм и орехи (последние повара советуют предварительно поджарить, чтобы усилить вкус), если есть сухофрукты, например, клюква – можете положить и их.
Выжмете сок из одного апельсина или используйте готовый. Если трех столовых ложек, указанных в рецепте, покажется вам мало, можете добавить еще. Перемешайте все ингредиенты и подавайте к столу. Для пикантности кутью можно посыпать сверху тертой цедрой апельсина.
Рецепт 3: Кутья из риса с изюмом
Чтобы кутья была рассыпчатой, промойте рис. / Фото: ritualica.ru
Очень простой рецепт, который включает в себя всего пять ингредиентов:
• 100 граммов риса;
• 400 миллилитров воды;
• 100 граммов изюма;
• три столовые ложки меда;
• 50 граммов миндаля.
Для начала промойте рис, пока вода не станет полностью прозрачной. После этого переложите его в кастрюлю, залейте кипятком, добавьте щепотку соли, поставьте на огонь и варите до готовности. Если хотите, чтобы крупа была белой и рассыпчатой, добавьте пол чайной ложки уксуса, а после того, как рис сварится, промойте его под проточной водой.
Дайте каше полностью остыть, потом переложите ее в глубокую миску и добавьте изюм. Обратите внимание, что излишне сухой изюм лучше запарить (залить кипятком на 15 минут, затем слить воду и просушить). Затем положите мед, хорошо перемешайте ингредиенты. По желанию украсьте орехами, цукатами или фруктами.
Рецепт 4: Кутья из пшеницы с молоком
Кутья из пшеницы с молоком и фруктами выглядит очень красиво. / Фото: maggi.ru
Такая кутья выйдет сытной, вкусной и красивой. Лучше всего купить очищенную пшеницу, обычная для варки не подойдет. Вместо воды используйте молоко.
Список ингредиентов:
• 100 граммов пшеницы;
• 250 миллилитров молока;
• 100 граммов сахара;
• 30 граммов цукатов.
Первое, что нужно сделать – залить пшеницу водой и хорошо вымыть. Затем переложите ее в кастрюлю, добавьте молоко и поставьте на плиту. Когда каша закипит, положите сахар и перемешайте. Варить крупу нужно на небольшом огне около 30-40 минут. Когда пшеница будет готова, снимите ее с огня, остудите, переложите в миску и добавьте цукаты.
Рецепт 5: Кутья из гречки
Такую кутью оценят фанаты гречки. / Фото: zhirunet.com
Если вы являетесь фанатом гречки или придерживаетесь правильного питания, попробуйте приготовить на ее основе кутью. Получится очень вкусно и оригинально.
Для начала подготовьте все ингредиенты:
• 200 граммов гречки;
• два стакана воды;
• две столовые ложки мака;
• сухофрукты – по вкусу;
• 60 граммов орехов;
• две-три столовые ложки меда.
Мак засыпьте в ступку, залейте небольшим количеством кипятка, а когда он увеличится в объеме, перетрите до появления «макового молочка». Также для измельчения можно использовать блендер.
Гречку промойте под проточной водой, переложите в кастрюлю, залейте кипятком, присолите и поставьте на плиту на небольшой огонь. Крупа будет готова, когда вся жидкость испарится. Остудите кашу, переложите в красивую тарелку, «заправьте» медом, украсьте орехами и сухофруктами. Если в доме есть дети, они обязательно оценят кутью с добавлением кусочков шоколада, M&M’s и прочих сладостей.
Рецепт 6: Кутья в мультиварке
В мультиварке можно приготовить рисовую кутью. / Фото: cookpad.com
Если хотите потратить на приготовление блюда минимум времени и сил, этот рецепт на основе классической кутьи из риса с изюмом и медом станет идеальным решением.
Список ингредиентов:
• полтора стакана риса;
• три с половиной стакана воды;
• щепотка соли;
• две столовые ложки сахара;
• две столовые ложки меда;
• три столовые ложки изюма;
• 50 граммов мармелада;
• горсть орехов;
• одна столовая ложка молотой корицы.
Рис промойте несколько раз, пока вода не станет прозрачной, и положите в чашу мультиварки. Залейте водой и выберите режим «Каша» или «Крупа». Пока крупа будет вариться, промойте несколько раз изюм и залейте кипятком на десять минут. Две столовые ложки меда положите в пиалу, добавьте две ложки воды и корицу, хорошо перемешайте, чтобы мед полностью растворился.
Когда рис будет готов, слегка остудите его, выложите в тарелку, добавьте изюм, орехи, мармелад и мед с корицей. Хорошо перемешайте и подавайте к столу.
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