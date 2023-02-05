20 фактов из серии «Теперь живите с этим»

Несколько фактов, которые придётся принять такими, какие они есть.



Человеческая ДНК на 50% повторяет ДНК банана.



Сигнал SOS никак не расшифровывается. Это просто бессмысленная комбинация, удобная для запоминания.



Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.



Размах крыльев «Боинга 747» больше, чем длина первого полёта братьев Райт.



У осьминогов и коз прямоугольные зрачки.







У мотылька нет желудка.



Размножение в космосе невозможно.



В условиях экстремально высокого давления алмазы можно делать из арахисового масла.



Самки растительной тли рожают самок растительной тли, уже беременных самками растительной тли.



Молнии бьют в 4 раза больше мужчин, чем женщин.



Юпитер, несмотря на свою массу, является самой быстрой планетой Солнечной системы.



Де-юре звезда Солнце принадлежит испанке по имени Анжелес Дюрасн.







Больше всего людей рождается во вторник, меньше всего — в субботу и воскресенье.



В Японии существуют банкоматы, которые перед выдачей клиенту банкнот нагревают их до 200 градусов Цельсия, тем самым дезинфицируя.



Жирафы дерутся головами.



Знак «HOLLYWOOD» — это реклама недвижимости.



Мозг неандертальца был больше, чем наш с вами.



Яблоки, картофель и лук имеют одинаковый вкус, если вы едите их с закрытым носом.



Чихнуть с открытыми глазами невозможно.



Селфи (англ. selfie) на польском — samojebka.



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