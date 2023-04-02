Средство для устранения неприятного запаха в уличном туалете

Устраните неприятный запах в уличном туалете без труда. Достаточно влить в него один раствор. Подобную процедуру достаточно повторять раз в год, результат будет стойким!







В 5 л воды растворите 150 гр. железного купороса.







И 100 гр. соды.







Влейте раствор в уличный туалет. Повторять процедуру необходимо раз в год, и запаха не будет!





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