Устраните неприятный запах в уличном туалете без труда. Достаточно влить в него один раствор. Подобную процедуру достаточно повторять раз в год, результат будет стойким!
В 5 л воды растворите 150 гр. железного купороса.
И 100 гр. соды.
Влейте раствор в уличный туалет. Повторять процедуру необходимо раз в год, и запаха не будет!
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Средство для устранения неприятного запаха в уличном туалете
Устраните неприятный запах в уличном туалете без труда. Достаточно влить в него один раствор. Подобную процедуру достаточно повторять раз в год, результат будет стойким!
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