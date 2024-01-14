Земной путь девочки-индиго Саши Путря: Тысячи рисунков всего за 11 лет жизни

Саша Путря - гениальный ребенок-индиго.
Саша Путря вошла в историю, как талантливый художник, автор детских стихотворений и шаржей. Она посвятила всю свою жизнь творчеству, несмотря на то, что провела шесть лет в борьбе со страшной болезнью – лейкемией. Саша ушла из жизни, когда ей было всего 11, но при этом успела сделать столько, что другим не под силу за долгие годы. Глядя на эти работы, сложно поверить, что их автор – ребенок…
Саша Путря прожила всего 11 лет, но создала множество рисунков.
Сашу Путря часто называют ребенком-индиго, ведь дети в ее возрасте проводят время в песочнице, играют в куклы и в лучшем случае рисуют что-то несуразное фломастерами или красками. А эта девочка с самого детства усердно проводила часы напролет за рисованием, и при этом создавала осмысленные изображения, за каждым из которых стояла целостная история.
Саша Путря с любимой игрушкой.
Творческий процесс.
Чудо-девочка родилась в 1977 году в Полтаве. Ее родители - люди творческие: мать - преподаватель в музыкальном училище, отец – художник. Саша была необычным ребенком, она рано начала рисовать, фломастерами и карандашами разрисовывала все, до чего могла дотянуться. Вначале это было совсем детское творчество, к каждому рисунку она придумывала историю, воссоздавала по памяти то, что видела дома, в детском саду, на работе у мамы.
Лисица, 1983 г.
Робин Гуд и Саша на месяце гуляют, летают, 1983 г.
В пять лет родители Саши узнали страшную новость: их ребенок смертельно болен. Врачи не давали шансов, говорили, что малышка проживет от силы месяц. Но родители не отчаивались: они обращались к врачам, Саша проходила лечение, а еще они вместе посетили Киево-Печерскую лавру, где девочка получила благословение.
Я и Витя (двоюродный брат), 1983 г.
Автопортрет с красными глазами, 1984 г.
Как уж этой малышке удалось прожить 6 лет с таким диагнозом – вопрос открытый. По словам родителей, силы она черпала в творчестве. Она рисовала по много часов в день, независимо от того, находилась ли дома или в больнице. Чаще всего это были автопортреты, рисунки с двоюродным братом, в которого девочка была «влюблена», а также зарисовки о космосе.
Цирк и гутаперчевый мальчик, 1985 г.
Саша с интересом слушала рассказы о далеких планетах, верила, что НЛО действительно прилетают на нашу землю, и в этих летающих тарелках – предки землян. Девочка даже готовила чертежи, которые, по ее мнению, могут помочь людям отправиться на Луну. О чем знала эта малышка, сегодня можно только догадываться. Ее отец Евгений рассказывает, что за год до ее рождения он увидел вещий сон, в котором они с женой лежали в поле, и с неба упала звездочка. Эта звездочка превратилась в птенца, которого пара и забрала к себе.
Графиня, 1986 г.
Еще одной страстью Саши, помимо космоса, была история Индии. Любовь к этой стране началась с индийских фильмов, после просмотра фильма «Танцор диско» девочка принялась рисовать портреты актера Митхуна Чакроборти. Юная художница его просто обожала, и после смерти малышки родители приняли решение, что похоронят ее вместе с нарисованным портретом кумира. Иногда Саша говорила странные, как казалось родителям, вещи: она спрашивала, где слон, на котором она любила кататься в детстве, или удивлялась, где все ее руки, почему осталось только две.
Индийский киноактер Митхун Чакроборти, 1988 г.
Девушка со звезды, 1986 г.
Саша была требовательной к себе, могла часами перерисовывать одну и ту же картину, дорожила мнением родителей, всегда просила оценить творчество. Помимо рисунков, она охотно делала поделки, самодельные книжечки, для которых писала стихотворения.
Евгений и Виктория, 1987 г.
Повзрослев, Саша даже написала икону для церкви, на ней изобразила Деву Марию. Незадолго до смерти девочка создала рисунок, трогающий до глубины души: она обвела свою ладошку и ладонь отца, а вдали изобразила несколько звезд. Рисунок назван «Сириус».
Дева Мария, 1988 г.
Евгений Путря, отец Саши, до сих пор ежедневно вспоминает о гениальной дочери. Он организовывает выставки ее работ, бережно хранит все, что было создано ею, а каждую субботу ходит на могилу дочери, чтобы поговорить с ней. Евгений рассказывает, что часто видит сны, в которых «встречается» с дочерью, она дает ему ценные советы о том, как лечить болезни, общается с ним, успокаивает.
Новогодняя открытка, 1989 г.
Земной путь Саши Путря оказался быстротечным, загадку ее характера не под силу нам разгадать, остается лишь хранить в памяти ее светлое имя.
Композиция «Сириус», 1989 г.
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