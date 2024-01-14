Земной путь девочки-индиго Саши Путря: Тысячи рисунков всего за 11 лет жизни

Саша Путря - гениальный ребенок-индиго.

Саша Путря прожила всего 11 лет, но создала множество рисунков.

Саша Путря с любимой игрушкой.

Творческий процесс.

Лисица, 1983 г.

Робин Гуд и Саша на месяце гуляют, летают, 1983 г.

Я и Витя (двоюродный брат), 1983 г.

Автопортрет с красными глазами, 1984 г.

Цирк и гутаперчевый мальчик, 1985 г.

Графиня, 1986 г.

Индийский киноактер Митхун Чакроборти, 1988 г.

Девушка со звезды, 1986 г.

Евгений и Виктория, 1987 г.

Дева Мария, 1988 г.

Новогодняя открытка, 1989 г.

Композиция «Сириус», 1989 г.