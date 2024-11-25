Стрелковое оружие российских стражей порядка для разноплановых задач

Силам Министерства внутренних дел и Росгвардии приходится сталкиваться с самыми разными ситуациями, от поимки преступников до серьёзных проявлений терроризма. Чтобы решать такие разноплановые задачи, в их распоряжении имеется целый арсенал стрелкового оружия - и современного, и старого, и специализированного.
1. Пистолет ГШ-18
Пистолет ГШ-18./ Фото: drive2.ru
Этот пистолет поступил на вооружение ещё в 2000 году, а предназначался он для замены давно устаревшего ПСМ. Его получили в МВД, Министерстве юстиции и в Минобороны. Пистолет получился довольно удачным, но вот минусов в нём оказалось не меньше, чем плюсов. Главными достоинствами ГШ-18 считаются отличная надёжность и хорошая точность, правда, только во время стрельбы с упора. Благодаря использованию облегчённых материалов, пистолет имеет небольшую массу, но как раз из-за этого его подбрасывает во время каждого выстрела. Точность от этого сильно страдает, да и сам пистолет оказался травмоопасным: слишком грубая обработка и острые грани могут ранить руки без перчаток.
2. Пистолет «Бердыш» ОЦ-27
Пистолет «Бердыш» ОЦ-27./ Фото: livejournal.com
Хоть пистолет и считается не очень эффективным по сравнению с другими видами стрелкового оружия, он незаменим в работе МВД и Росгвардии. В частности, специально для Министерства внутренних дел был доработан ОЦ-27, после того как он по ряду причин не подошёл для использования в армии. Нельзя сказать, что у него нет каких-либо проблем, но некоторые его качества сделали этот пистолет самым подходящим для такого использования. Он был надёжным и имел несколько интересных особенностей. Во-первых, его адаптировали под патроны нескольких видов, сделав таким образом универсальным оружием. Причём сам пистолет для этого менять не требовалось, смену калибра обеспечивал съёмный ствол. Во-вторых, он получил разработанный специально для него демпфер отдачи, что увеличило показатели кучности и точности стрельбы.
3. Автомат СР-3 «Вихрь»
Автомат СР-3 «Вихрь»./ Фото: pinterest.com
Главная особенность автомата СР-3 «Вихрь» — это его компактные размеры. Его специально разрабатывали, чтобы обеспечить возможность скрытого ношения. Также с его помощью решили ещё одну проблему — адаптировали мощное стрелковое оружие для использования в ограниченных пространствах, где невозможно развернуться с полноразмерным автоматом. При этом половиной своего успеха «Вихрь» обязан как раз боеприпасу — патрону калибра 9х39 миллиметра. Тот был разработан немногим ранее для малошумного оружия, его пуля имела дозвуковую скорость, а сила отдачи была существенно уменьшена. При этом 9-миллиметровая пуля обеспечивала отличную пробивающую способность, и её не могли остановить штатные бронежилеты. Компактный автомат имеет небольшие размеры и вес, может оснащаться глушителем, обладает большой огневой мощью и приличной точностью.
4. Автомат АН-94 «Абакан»
Автомат Никонова АН-94 «Абакан»./ Фото: rus.team
Эксперты считают автомат Никонова «Абакан» одним из лучших видов стрелкового оружия России. В нём его разработчик Г. Н. Никонов весьма своеобразным способом решил главную одну из главных проблем автомата Калашникова, а именно довольно большой разброс в том случае, если стрельба ведётся не одиночными. Он переработал конструкцию «Калашникова» и на его основе создал автомат, который умеет вести огонь по два патрона. То есть из ствола вылетает первая пуля, а за ней сразу же вторая. Новый механизм позволял задержать отдачу до того момента, как вторая пуля покинет ствол. Когда автоматом пользовался опытный стрелок, он мог положить обе пули в одно и то же место. Конечно, был и недостаток: автомат этот в остальном показывал те же самые возможности, что и обычный автомат Калашникова. К тому же его конструкция была гораздо сложнее, а обслуживание вызывало большие трудности. Хоть «Абакан» и запустили в серийное производство, но выпускали его только для нужд спецподразделений в очень небольших количествах.
5. Снайперская винтовка Драгунова
СВД./ Фото: dzen.ru
Эта винтовка находится в эксплуатации с 1963 года, всё это время она совершенствовалась и получила несколько интересных модификаций. СВД оказалась чрезвычайно полезной и неоднократно демонстрировала отличные качества на поле боя. Здесь она тоже нашла применение и часто спасала жизни во время проведения полицейских и контртеррористических операций. Высокая надёжность, простое обслуживание, большая точность — это её главные преимущества. За годы использования она успела устареть, но до сих пор выполняет свои функции. Правда, для неё уже придумали и изготовили замену, и в недалёком будущем снайперская винтовка Драгунова уйдёт в историю.
6. Подствольный гранатомёт ГП-25 «Костёр»
АКМС с ГП-25 «Костёр»./ Фото: shoes-web.ru
Хоть некоторые его и считают бесполезным дополнением к стрелковому оружию, подствольный гранатомёт ГП-25 «Костёр» стал практически незаменимым в проведении спецопераций. Он снаряжается 40-миллиметровыми гранатами, возможностей которых более чем достаточно для поражения живой силы противника на небольшом расстоянии. РПГ-7 слишком громоздкий, а его использование в ограниченном пространстве причиняет много проблем. В свою очередь, компактный подствольный гранатомёт даже носить с собой не надо, места он не занимает вообще нисколько, а выстрел из него причиняет ограниченные разрушения, что является большим преимуществом при использовании в жилой застройке. К тому же для ГП-25 «Костёр» предусмотрено много несколько типов боеприпасов, как боевых, так и травматических.
7. Ружьё РМБ-93
Дробовик РМБ-93./ Фото: yaplakal.com
Разумеется, здесь не обошлось без мощного оружия, предназначенного для использования на коротких дистанциях. И здесь вряд ли удастся придумать что-нибудь лучшее, чем дробовик. У помпового ружья РМБ-93 очень большая площадь поражения. Фактически всё пространство на несколько десятков метров вперёд буквально выкашивается картечью. В закрытых помещениях, где требуется как можно быстрее поразить цель с максимальной вероятностью, заряд дроби, выпущенный широким конусом, решает все проблемы. В этом случае дробовик — самое эффективное средство, но он не делает различий между своими и чужими. Поэтому на такой случай есть ещё один вид стрелкового оружия на вооружении МВД и Росгвардии.
8. Пистолет-пулемёт ПП-19 «Бизон»
Пистолет-пулемёт ПП-19 «Бизон»./ Фото: allzip.org
Когда разрабатывался этот пистолет-пулемёт, главной целью было компактное оружие, способное обеспечить потрясающую огневую мощь. Конечно, концепция пистолета-пулемёта была далеко не новой, но именно в такой компоновке «Бизон» удивил многих. Его особенностью и большим преимуществом был магазин цилиндрической формы, который занимал минимум места, а компактный размер позволял при необходимости спрятать оружие под одеждой. ПП-19 обеспечивал неплохую скорострельность, да и кучность была на высоте. При этом он оснащается складным прикладом, поэтому можно ещё больше увеличить точность, если упереть приклад в плечо. На текущий момент пистолет-пулемёт ПП-19 «Бизон» является едва ли не самым эффективным оружием подобного класса на вооружении российских служб. Он позволяет вести огонь длинными очередями, благодаря большому магазину можно подавить любого противника.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии