Почему осыпаются листья денежного дерева

Листья денежного дерева могут стать надежным помощником для каждого цветовода. Они срабатывают как универсальный сигнал, если с растением что-то не так. Как же распознать подсказки этого красавчика из мира флоры и правильно их истолковать?

Что может послужить причиной чрезвычайно быстрого сброса листьев?





ЛИСТЬЯ ДЕНЕЖНОГО ДЕРЕВА

Выпадение листьев

Серьезная проблема

Как спасти листья денежного дерева

Толстянка или крассула — суккулент родом из Южной Африки, привыкший к жаркому климату и длительным засушливым периодам. Денежным деревом растение прозвали в простонародье из-за зрительного сходства листьев с монетками. Некоторые виды толстянки могут накапливать небольшое количество мышьяка в листочках, когда растут в естественной среде. Домашняя крассула не опасна для человека.Крассула имеет множество видов, но та, что используется в домашнем цветоводстве, называется толстянкой яйцевидной или толстянкой овальной. Денежное дерево — не единственное народное название этого растения. Толстянку также величают деревом удачи, дружбы, жадеитовым деревом (из-за насыщенно зеленого цвета).Многие хозяйки полюбили толстянку за ее неприхотливость и простоту в уходе. Воду растение получает по принципу «лучше не долить, чем перелить», не нуждается в ярком солнце и частых подкормках.Но даже такое растение временами может вести себя привередливо и даже болеть. Первыми у толстянки страдают листья.Сначала крассула как бы не подает виду, но со временем листочки слабеют и начинают осыпаться. Картина складывается не из приятных, ведь толстянка попросту лысеет, оставляя только одинокие стебли. Более того, листья опадают достаточно быстро, так что реагировать нужно молниеносно.Существует четыре главные врага толстянки. И первый из них — сквозняк. Это растение не любит резких температурных перепадов, так что вряд ли оценит близкое расположение своего горшка возле входной двери или окна. К тому же, важно учитывать температуру воды, которая используется для полива. Она обязательно должна быть оптимальной, чтобы не навредить корням цветка.Опадать листья могут из-за неправильного подкорма или же абсолютного его отсутствия. Лучше не беспокоить растение во время цветения или после пересадки, так как в это время оно и без того сильно стрессует. Более того, удобрение ни в коем случае не должно попадать на листья или стебли. Поливать удобрениями его рекомендуют строго под корень.Крассула, бесспорно, любит тепло и солнечный свет, но это не значит, что нужно выставлять ее под палящее солнце. Осмотри место, где раньше стояло кашпо толстянки. Быть может, это прямые солнечные лучи навредили деревцу? Если так, тогда срочно убирай его в тень, пока постепенно не придет в себя.Ну и последний пункт, который считается главным вредителем денежного дерева. Это переувлажнение. Если внимательно рассмотреть растение, то можно сделать вывод, что оно сохраняет некоторое количество воды в своих мясистых листьях. Из-за этого крассула не нуждается в интенсивном поливе. Чтобы не испортить дерево, нужно создать своеобразный график полива. Почва в горшке не должна быть ни слишком сухой, ни слишком влажной.Допустим, денежное дерево внезапно стало болеть и терять свои листочки. Что же делать? К слову, бытует мнение, что если растение вянет, то это однозначно приведет к ухудшению финансовой ситуации хозяев дома. Эту сторону вопроса мы рассматривать не станем, так как подобные домыслы, скорее всего, окажутся мифом. Как спасти пострадавшее денежное дерево?Пристально присмотрись к толстянке и определи, что могло стать причиной ухудшения состояния цветка. Чрезмерный полив? Временно прекрати поливать крассулу. Палящее солнце? Скорее перенеси растение в тень. Также можно попытаться вернуть толстянку к жизни, путем пересадки.Подготовь горшки соответствующего размера и вытащи растения из старых горшков. Аккуратно очисть корни от земли, а затем промой их теплой водой. Осмотри корни, а после этого отрежь все поврежденные участки. Можно сделать розовый раствор перманганата калия и погрузить туда захворавшую толстянку на 20 минут. Как только время пройдет, достань растение и выложи на чистое сухое полотенце.Старайся быть очень щепетильным со своими зелеными друзьями, чтобы растения отблагодарили пышным и красивым цветением.