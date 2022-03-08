Пластмассовые дома СССР: инновации, которые могли в корне изменить жизнь советских граждан

Экспериментальный пластиковый дом, построенный в СССР в 1961 году.

Иллюстрация с изображением пластмассового дома.

Пластмассовый дом, построенный в Ленинграде в 1961 году.

Параметры дома из пластмасс.

План дома.

Схема здания из пластмассовых тюбингов.

Пластмассовый 5-этажный дом, построенный в Москве.