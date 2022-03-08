Пластмассовые дома СССР: инновации, которые могли в корне изменить жизнь советских граждан

Экспериментальный пластиковый дом, построенный в СССР в 1961 году.
Современные архитекторы все чаще предлагают использовать нестандартные материалы, призванные заменить кирпич, древесину и бетон. Некоторые такие новинки называют инновационными, но на практике оказывается, что они давным давно известны. Так, в Советском Союзе еще полвека назад успешно строили дома из пластика.
Иллюстрация с изображением пластмассового дома.
В далеком 1961 году, когда стремительная урбанизация вынудила государство начать масштабную кампанию по обеспечению людей жильем, наряду с небольшими «хрущевками», рассматривались и другие варианты жилищ. Некоторые из них считались невероятно инновационными для того времени. В Санкт-Петербурге (тогдашнем Ленинграде) на улице Торжсковской появился одноквартирный домик, который был сделан из… пластмассы.
Пластмассовый дом, построенный в Ленинграде в 1961 году.
Благодаря хрущевской «оттепели», приоткрытый железный занавес позволил ученым перенять опыт из других стран и попытаться воспроизвести что-нибудь по западному образцу. Одним из таких экспериментов стал пластмассовый дом. Он был спроектирован архитектором Алексеем Щербенком и инженером Леонидом Левинским. Идею подобного индивидуального домостроения позаимствовали у французов.
Параметры дома из пластмасс.
Пробный образец представлял собой двухэтажную конструкцию. Первый этаж площадью 6 квадратных метров и высотой 2,2 метров, выполненный из стеклоблоков, служил помещением для инженерных систем и прочих коммуникаций. Второй ярус строили из армированного пластика толщиной 14 см. Теплозащитные свойства таких стен были очень высоки. Вместо обычных стекол в оконные рамы вставляли оргстекло. Обои заменила ПВХ-пленка.
План дома.
Жилая площадь составляла 49 квадратных метров, на которых размещались гостиная/спальня, кухня, санузел и кладовка.
Этот пластиковый дом так и не обрел хозяев. Он выполнял функции экспериментального объекта. В течение трех лет ученые наблюдали за состоянием пластиковых стен и окон при меняющихся метеоусловиях. В заключительном отчете разработчики пришли к выводу: эксперимент удался.
Схема здания из пластмассовых тюбингов.
Но, несмотря на недорогую стоимость и прочие положительные моменты, пластмассовый дом так и не запустили в серийное производство. Партийные чиновники посчитали, что отдельный дом будет воспитывать в советском человеке дух индивидуализма.
Пластмассовый 5-этажный дом, построенный в Москве.
Еще одна попытка построить дом из пластмассы была предпринята в Москве. Пятиэтажку, облицованную пластиковыми панелями, возвели на севере столицы в 4-м Вятском переулке. В конце 1980-х дом разобрали.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии