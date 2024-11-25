Самые громкие загадки Бермудского треугольника

История Бермудского треугольника, также известного как «Треугольник дьявола», тревожит сердца людей примерно с начала 1800 года. Этот район находится примерно в западной части Северо-Атлантического океана — и там на самом деле происходит что-то неладное. Корабли и самолеты исчезали здесь в прошлом и пропадают по сей день, не оставляя никаких следов.

Кэрролл А. Диринг

Flight 19

Эллен Остин

Douglas DC- 3

Исчезновение Трисландера

Рейс 441

B.S.A.A Star Tiger