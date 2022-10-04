Как выходили из безденежья и чем занимались в трудные времена Шерон Стоун,Джим Керри, Брэд Питт и др

Совсем недавно вся страна отмечала праздник 1 мая, День труда. Символично было бы приурочить к этой знаменательной дате и нетипичные трудовые заслуги широко известных знаменитостей. Кто не побрезговал «испачкать руки» на пути к всемирной славе. Непредсказуемые профессии, которые помогли знаменитым актерам пережить трудные времена. Как переносили и выходили из ситуации безденежья и безнадеги ныне, казалось бы, выхоленные до блеска белоручки, поговорим далее в статье.
Харрисон Форд – профессиональный плотник
Кристофер Форд. Источник фото:starnote.ru
Форд родился 13 июля 1942 года в Чикаго, штата Иллинойс, в семье Дороти – радиоведущей, и Кристофера Форда – актера. Кстати, его бабушка и дедушка по материнской линии были еврейскими эмигрантами из Минска. Но сейчас не об этом. Форд не был прилежным студентом, из-за чего с треском вылетел из колледжа в Висконсине, где обучался актерскому мастерству. Но на этом путь к кино не прервался. Вскоре Харрисон заключил контракт для работы с компанией «Коламбиа Пикчерз». Но вот после съемок в нескольких фильмах, где получил роли второго плана, и в большинстве итоговых версий был вырезан, пал духом.
Отчаявшись добиться успехов в кино, из-за необходимости кормить семью, Форд освоил профессию плотника. Трудился в этой отрасли он 4 года. По счастливой случайности Форду довелось изготавливать мебель для молодого режиссера Джорджа Лукаса. Разговорившись, парень взял его на кинопробы, а далее и утвердил на съемки в фильм «Американские граффити».
Как клоун Хью Джекман веселил детей
Хью Джекман. Источник фото:oxvo.ru
Наиболее известный ролью «Росомахи» в фантастическом фильме «Люди икс», Джекман сыграл множество персонажей. В его послужном списке романтические фильмы, комедии, драмы, триллеры, супергеройское кино и даже фильмы ужасов. Родился будущий актер в многодетной семье, он был пятым ребенком. Когда Хью исполнилось 8 лет, родители расстались, дети остались на воспитании у отца бухгалтера. Джекман получил школьное образование и ученую степень по коммуникациям со специализацией в области журналистики в Технологическом университете Сиднея. Во время получения второго образования – обучения актерскому мастерству, для дополнительного заработка Джекман не стыдился переодеваться в клоуна и выступать на детских праздниках. В лице Хью малышей веселил смешной клоун Коко.
Брэд Питт – аниматор в костюме курицы
Брэд Питт. Источник фото: startsmile.ru
Брэд Питт – один из наиболее высокооплачиваемых актеров, продюсер, обладатель премии «Золотого глобуса», человек множество раз попадавший в список 50 самых красивых людей планеты. Родился будущий актер 18 декабря 1963 года в Шони, штата Оклахома, вырос в Спрингфилде, штата Миссури. Мать была школьным консультантом, отец – менеджер грузовой компании. В средней школе Питт занимался спортом, участвовал в местных театральных постановках-мюзиклах. Далее поступил учиться в Университет на факультет журналистики и рекламного бизнеса. Яркая внешность всегда выделяла парня, он даже позировал для календаря кампуса в колледже. Но, несмотря на насыщенную студенческую жизнь, получить полное образование не удалось, всего за 2 недели до получения диплома Брэд бросил Университет ,чтобы отправиться в Голливуд и начать собственную кинокарьеру.
Для того чтобы заработать на жизнь в перерыве между бесчисленными кастингами Питт не пренебрегал «грязной работенкой». Работал грузчиком, «таскал» холодильники, даже танцевал на бульваре Сансет в Голливуде в костюме цыпленка для рекламы одного из местных ресторанов.
Джим Керри – клининговый сотрудник
Джимм Керри. Источник фото: almode.ru
Джим с детства был чрезвычайно артистичным и активным ребенком. Он постоянно тяготел к сцене, устраивал представления везде где только мог. В 10 лет даже самостоятельно отправил заявку на шоу Кэрол Бернетт. Мать Керри – бывшая певица, домохозяйка, отец – бухгалтер, джазовый исполнитель. Джим был младшим из 4 детей. Семья небогато, даже ниже среднего, а после вынужденного переезда из родного Ньюмаркета дела и вовсе пошли плохо. Это время пришлось на юность Джима. Для того чтобы свести концы с концами вся семья трудилась на заводе Titan Wheels, жили в автофургоне.
Юный Кэрри после школы отрабатывал 8 часовую рабочую смену, вместе с братьями и сестрой мыли полы, чистили унитазы, убирали мусор. Сказалось это и на учебе. После возвращения семьи в Торонто жизнь начала налаживаться, Джим занялся карьерой пародиста, выступал в местном клубе. После осмелился продолжить карьерный рост в Лос Анджелесе. Первый фильм, в котором снялся Джим назывался «Эйс Вентура». Съемки не сулили большого успеха, но актерская игра Джима наделила картину уникальным шармом. Сразу после выхода кинокритики не оценили талант юного комика, однако и по сей день его персонаж считается одним из «увековеченных». С каждым следующим фильмом гонорар звезды увеличивался. К счастью, весьма стеснительный парень, не боявшийся казаться смешным, смог вырасти до актера с миллионными гонорарами.
Лучшие работники Макдональдса – Шерон и Рэйчел
Рэйчл МакАдамс. Источник фото:almode.ru
Во всем мире, наверное, не осталось и сотни человек, не знакомых с фильмом «Основной инстинкт» и его главной героиней, которую на экране изобразила Шерон Стоун. Голубоглазая красотка, казалось бы, рождена для кино и искусства, а уж никак не для черной работы. Но ей, как и ее коллеге по цеху Рэйчел МакАдамс (знакомая нам по фильму «Дряные девчонки»), пришлось знатно потрудиться перед тем, как попасть на экраны телевизоров. До обучения киномастерству девушки зарабатывали на карманные расходы в знаменитой сети ресторанов быстрого питания Макдональдс.
«Грязная работа» и Марлон Брандо
Марлон Брандо. Источник фото:
Марлон Брандо по праву считается величайшим киноактером всех времен.
Брандо-младший родился 3 апреля 1924 года в Омахе, штата Небраска. Отцом его был Марлон Брандо-старший – продавец карбоната кальция, мать – бывшая актриса Дороти Джулии Пеннебейкер.
Марлон-младший был одним из трех детей, баловать которых в то время было не принято. Мать часто «топила» тоску в вине, отец проявлял заботу в виде бесконечной критики. Одинокий сын родителей-алкоголиков, актерское мастерство оттачивал еще с детства. Во время отцовских командировок он часто играл для своей матери чтобы «вывести ее из ступора», привлечь внимание, получить любовь и признание. Мать была чрезвычайно пренебрежительна к детям, но он любил ее, особенно за то, что она привила ему любовь к природе.
Актерское мастерство было единственным, в чем он был хорош, по мнению отца. Военная карьера не удалась из-за старой травмы. Вскоре после того, как парня отчислили из школы, он твердо решил начать карьеру киноактера. Но еще задолго до карьерного взлета Брандо пришлось поработать землекопом, целое лето парень рыл траншеи. Наверное, у него было много времени для размышлений, ибо сразу после этого Марлон поступает учиться в школу актерского мастерства по системе Станиславского.
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