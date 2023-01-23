Сколько кофе, воды или шоколада потребуется, чтобы убить человека

1. Смертельная доза кофе
Кофе — богатый источник кофеина. Кофеин — наркотическое вещество, которое провоцирует усиление сердцебиения и может стать причиной остановки сердца, если употребляется в очень больших количествах.
Правда, для того чтобы спровоцировать летальный исход, нужно пить около трёх чашек кофе каждый час на протяжении дня и ночи. Если нужна конкретная цифра, то 70 чашек кофе содержит достаточно кофеина, чтобы убить человека весом до 70 кг.
2. Сколько обычный человек может не дышать, прежде чем умрёт
Если поместить голову под воду или просто задержать дыхание, то через четыре минуты без кислорода мозг получит травму, а через шесть — наступит смерть.
Конечно, есть тренированные люди, которые могут задерживать дыхание и на 20 минут, но это частные случаи, а мы говорим про обычных людей.
3. А может ли вишня убить? Может!
Знаете ли вы, что вишня также может лишить человека кислорода? В косточках вишни содержится яд — цианид. Если вы случайно проглотили косточку, это никак не навредит. Опасность представляют семена, которые находятся в косточках. Поэтому так опасно раскалывать косточки и есть то, что внутри. Всего одного-двух граммов семян вишни достаточно, чтобы убить человека.
4. Смертельная доза алкоголя
13 рюмок крепкого алкоголя, выпитых подряд, могут стать причиной летального исхода (многое зависит ещё и от веса человека). Алкоголь изменяет химическую структуру мозга, а точнее — уровень нейромедиаторов, которые доставляют сигналы от мозга ко всем частям тела. Высокая доза алкоголя замедляет работу тех участков, которые отвечают за дыхание и сердцебиение, что может привести к смерти.
5. Какого роста должен быть человек, чтобы это его убило
В 1930-х жил парень Роберт Першинг Уодлоу ростом 272 см. Слишком большой рост создал избыточную нагрузку на кровеносную систему и кости. Роберт умер в 22 года.
В научном мире существует гипотеза, что каждые 2,5 см после 1,5 метра уменьшают продолжительность жизни на 1 год и 3 месяца.
6. Смертельная доза марихуаны
Чтобы умереть, нужно съесть 22 кг весёлой травы или выкурить 680 кг за 15 минут. Это объясняет тот факт, что нет ни одного официального случая смерти от передозировки марихуаны.
7. При какой громкости сердце человека может остановиться
Любите громко слушать музыку? Здорово. Только не делайте звук громче 185 децибелов, это считается смертельным порогом громкости для человека.
Слишком громкий звук приводит к воздушной эмболии — проникновению пузырьков в артерию и её закупорке. В итоге кровь перестаёт поступать к сердцу и мозгу.
Чтобы вы понимали, сколько это, 185 децибелов, приведу некоторые цифры. Отбойный молоток даёт примерно 100 Дб (если стоять вблизи), бензопила — около 120 Дб, а звук в 150 Дб можно прочувствовать, стоя рядом с турбиной взлетающего самолёта.
8. Смертельная доза воды
Большое количество воды (примерно шесть литров) может вызвать проблемы. Клетки при таком объёме жидкости начинают набухать, а это приводит к головной боли и судорогам, в крайних случаях — даже к коме и смерти. Известен случай, когда человек умер после того, как выпил 10 литров воды в течение восьми часов.
А если пить мало воды и есть много солёного, то клетки сжимаются, что приводит к состоянию, которое называется гипернатриемия, что тоже пагубно влияет на здоровье.
9. Сколько можно продержаться без сна, прежде чем наступит смерть
В исследованиях на крысах был поставлен рекорд в две недели. Мировой рекорд человека — это 11 дней без сна. Но нет ни одного задокументированного случая смерти из-за долгого отсутствия сна.
10. Смертельная доза шоколада
Если у вас есть собака, то вы знаете, что нельзя давать шоколад животному. Это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Вещество теобромин, к которому так чувствительны четвероногие, может навредить и человеку. Правда, смертельная доза шоколада — 85 плиток, съеденных подряд. Вряд ли кто-то на такое способен.
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