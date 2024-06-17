Мелани Гейдос – модель с генетическим расстройством, сломавшая стереотипы индустрии красоты

Мелани Гейдос - самая провокационная модель современности.
Ее зовут Мелани Гейдос. Она невероятно храбрая женщина, которая вступила в схватку с индустрией моды и выиграла! Ей 28 лет, и она с рождения страдает эктодермальной дисплазией. Это редкое генетическое заболевание, повреждающее зубы, хрящи, ногти и когти.
Есть люди, которые не стесняются в выражениях, когда видят Мелани. А те, кому посчастливилось пообщаться с девушкой, отмечают, что у неё невероятная харизма, энергетика и внутренняя красота.
Инопланетянка Мелани Гайдос.
Мелани Гейдос - невероятная харизма, энергетика и внутренняя красота.
Мелани Гайдос - невероятная и провокационная модель.
Красота за гранью.
Мелани Гайдос: красота, заключённая в клетку.
Погружение в сюр.
Сказочные сюжеты с Мелани Гайдос.
Мелани Гайдос: за гранью реальности.
Она невероятна!
От ужаса до красоты полшага.
www.facebook.com/melanie.gaydos.model
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