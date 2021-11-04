Мастер-класс: "Новая жизнь бюро"

Со слов автора. В этом мастер классе хочу рассказать о том, как из старого букового бюро сделать новое, уделить особое внимание процессу снятия лака и как это сделать в трудно доступных местах.

Для начала разберем бюро до последнего винтика.

Если боитесь не запомнить какая деталь куда крепилась - помечайте карандашом места креплений латинскими буквами или цифрами.

После разбора можно снимать лак с каждой детали отдельно. Что в последствии повысит качество покраски.

Для снятия краски я использую смывку BOSNY. Она быстрее проникает в состав лака, и у нее меньше расход на м2.

Наносим состав смывки кистью, слоем до 5-7 мм. После нанесения ждем 15-20 мин ( в зависимости от толщины слоя лака) . За это время смывка проникаем в состав лака, как бы "разжижая" его. Снимать удобно шпателем. Как видно на фото, старый лак легко отходит, равномерно слезая с дерева однородной пленкой.

Если лак не сошел до конца, процедуру можно повторить.

Вот так выглядит поверхность после смывки . Когда на поверхности дерева остались незначительные разводы остатков смывки и лака, в дело вступает ацетон.

Наносим ацетон на тряпку ( я использую куски махрового полотенца) и убираем ненужные остатки с дерева, протирая поверхность вдоль и поперек.

Чистая и гладкая поверхность готова к покраске.

А как счистить лак с резной балясины, если у Вас нет токарного станка?

Кладем балясину на хлопковую ткань ( у меня старая простыня ) обильно поливаем ацетоном, заворачиваем в эту ткань. Снова смачиваем ацетоном, чтобы вся ткань была мокрая. После заворачиваем в целлофан и оставляем на 20 мин.

Далее понадобится болт, диаметром, одинаковым с креплением балясины к основанию стола. В болт вкручена гайка, для того, чтобы он не ушел глубже нужного в основание балясины.У болта заранее спилена головка для крепления болта в патрон дрели.

Еще нам нужна металлическая губка для мытья посуды.

Вкручиваем гайку в балясину. В данном случае маломощная аккумуляторная дрель шуруповерт не подойдет, есть шанс, что она сгорит. Возьмите обычную сетевую дрель помощнее. Прокручивая балясину, другой рукой обхватите балясину металлической губкой и снимайте отмоченный в ацетоне лак. После, снимите балясину с дрели и вручную пройдитесь наждачной бумагой 320.

Вот как различается неочищенная от очищенных. Балясины готовы к покраске, без разводов и царапин от наждачной бумаги.

После такой процедуры балясины Вам улыбнуться.

Бюро зачищено и готово к покраске. Начинаем красить. Места в которых вы хотите сделать потертости, промажьте свечным воском. После окрашивания краска с этих мест легко снимется.

Красим мы акриловой краской в несколько этапов. Краска разбавляется водой и наносится в 3 слоя. Сохнет каждый слой 1 - 1,5 часа. После высыхания каждый слой затирается наждачной бумагой 320.

Детали готовы к сборке. Тут все просто, шканты вставляем в пазы, предварительно промазав их клеем. Скрепляем струбцинами.

Ждем.

Пока высыхает клей, можем оформить ручки для ящиков. Понадобится клей для потали, поталь и немного терпения. Нанесите клей на ручку и подождите 20 мин. Аккуратно нанесите поталь и разгладьте сухой кистью. Уберите остатки потали и ручка готова.

Обклеиваем ящик внутри бархатом.

Клей высох, бюро собрано, теперь нанесем воск для блеска, и защиты поверхности. Втираем воск круговыми движениями.

Бюро готово.

Творческих успехов!

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