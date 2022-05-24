С нами не соскучишься!

8 130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Забобонин
    При чем Советский Союз и Богданов? Автор изучай историю, когда было 300 лет дому Романовых?5 изобретателей, ...
  • Михаил Бутов
    Православие зародилось явно не во Львове. Это город, основанный князьями западной Руси в середине 13 века.Истоки православи...
  • Наталья Середа
    Получила удовольствие.Такие картины може писать только человек со светлой, чистой и доброй душой, легким характером.С...Причудливые карти...

«Стираем» стиральную машину: домашнее средство, которое убирает неприятный запах и плесень


Как «постирать» стиральную машину: эффективное домашнее средство

Как «постирать» стиральную машину: эффективное домашнее средство

Кому-то покажется странным, но стиральную машину нужно тоже изредка «стирать», чтобы она не становилась рассадником плесени и источником неприятного запаха. После такой процедуры машина будет выглядеть как новая, а бельё станет ещё ароматнее и чище. Для того понадобится простое, но эффективное средство, созданное из ингредиентов, которые всегда под рукой.

Ингредиенты:
2 стакана уксуса
¼ стакана пищевой соды
¼ стакана воды
Губка

Инструкция
Смешиваем соду с водой

Смешиваем соду с водой

 

1. Смешиваем соду и воду в небольшой ёмкости. Это основа чистящего средства для стиральной машины. Уксус наливаем в отдельную ёмкость.
Уксус выливаем в барабан

Уксус выливаем в барабан

 

2. Раствор соды выливаем в отделение для порошка, а уксус – прямо в барабан. Закрываем дверцу и запускаем машину. Сода и уксус помогут удалить все отложения солей, уничтожат любую плесень и освежат машину.
Протираем губкой

Протираем губкой

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





«Стираем» стиральную машину: домашнее средство, которое убирает неприятный запах и плесень

И не забудьте:
«Стираем» стиральную машину: домашнее средство, которое убирает неприятный запах и плесеньПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх