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Интересные факты про собачьи бои

Сегодняшний пост будет снова посвящён лучшему другу человека, но на этот раз мы сконцентрируемся на одной из самых душераздирающих и отвратительных вещей, для которых на самом деле используют собак.

Одна из самых отвратительных форм жестокого обращения с животными — собачьи бои — является бесчеловечным, кровавым видом спорта, для которого собак разводят, дрессируют и тренируют, обучая драться друг с другом ради извлечения прибыли их владельцев и развлечения извращённых зрителей.



Хотя собачьи бои в настоящее время являются незаконной деятельностью на большей части планеты, они, к сожалению, до сих пор популярны во многих странах. Чтобы повысить осведомлённость об этой жестокой и бесчеловечной практике, составлен этот список из 25 опустошающих фактов про индустрию собачьих боёв!

Интересные факты про собачьи бои
25. Своими корнями собачьи бои уходят во времена Древнего Рима. Римляне стравливали собак (как правило, больших пород, таких как Молосские собаки) друг против друга. Они также заставляли их драться с другими животными, такими как дикие слоны, львы, медведи и быки, устраивая бои в Колизее.

Интересные факты про собачьи бои
24. Исторические данные о собачьих боях в США могут быть датированы 1750-ми годами, однако появились лишь в конце Гражданской войны (1861-1865 г.г.), когда этот кровавый вид спорта стал широко распространённым явлением.

Интересные факты про собачьи бои
23. Собаки, которых наиболее часто разводят для собачьих боёв, повсеместно известны как «питбули»: стаффордширские терьеры, американские стаффордширские терьеры, американские бульдоги и американские питбультерьеры.

Интересные факты про собачьи бои
22. В США активность индустрии собачьих боёв снизилась в 1990-е годы, но многие сотрудники правоохранительных органов и органов по контролю за животными считают, что в последние годы она восстановилась, поскольку Интернет значительно облегчает обмен информацией о боях между вовлечёнными в этот кровавый спорт.

По оценкам, в США в индустрию собачьих боёв на непрофессиональной основе вовлечено до 100.000 человек.

Интересные факты про собачьи бои

21. Бой между собаками может длиться всего несколько минут, а также и до нескольких часов.

Интересные факты про собачьи бои
20. Защитники животных считают собачьи бои одной из самых бесчеловечных форм жестокого обращения с животными, и не только за жестокость, которую собаки испытывают во время и после боёв, но и из-за огромных страданий, которые они часто испытывают во время тренировок.

Интересные факты про собачьи бои
19. В Южной Америке для собачьих боёв часто используются собаки породы Бразильский фила и Аргентинский дог.

Интересные факты про собачьи бои
18. Собаки, участвующие в собачьих боях, часто умирают от потери крови, шока, обезвоживания, истощения или инфекции через несколько часов или даже дней после боя.

Интересные факты про собачьи бои
17. В собачьих боях, проводимых криминальными группировками в США, проигравшую собаку (не убитую во время боя), как правило, убивает сам владелец — пристреливает, избивает или даже пытает до смерти.

Интересные факты про собачьи бои
16. Что ещё ужаснее, собачьи бои (особенно те, которые проводятся преступными группировками) часто посещают дети. Просмотр жестоких сцен содействует развитию невосприимчивости к страданиям животных, склонности к насилию и неуважению к закону.

Интересные факты про собачьи бои
15. Собаки, которые используются в боях, обычно содержатся в загонах или на цепи (часто с тяжёлыми звеньями), над многими из них издеваются и морят голодом, чтобы вызвать в них исключительные инстинкты выживания и поощрить агрессию.

Интересные факты про собачьи бои
14. Чтобы повысить боевые инстинкты своих собак, владельцы часто используют животное-»приманку», которое в процессе чаще всего калечат, мучают или убивают. В роли животного-»приманки», как правило, оказываются украденные домашние животные: щенки, котята, кролики, собаки маленьких пород и даже скот.

Интересные факты про собачьи бои
13. Собакам, участвующим в боях, часто дают различные легальные и нелегальные препараты, в том числе анаболические стероиды для повышения мышечной массы и поощрения агрессивности, и наркотические препараты, чтобы повысить агрессивность и реактивность, притупить боль и чувство страха во время боя.

Интересные факты про собачьи бои

12. Собачьи бои часто связаны с другими видами незаконной деятельности и преступлениями, такими как азартные игры, торговля наркотиками, хранение огнестрельного оружия и так далее.

Интересные факты про собачьи бои
11. В Кабуле, столице Афганистана, собачьи бои не только разрешены законом, но даже устраиваются на публике и охраняются полицией для безопасности зрителей. Однако собаки, участвующие в них, дерутся не до смерти, а «только» в качестве представления.

Интересные факты про собачьи бои
10. В США призовой фонд топовых собачьих боёв, как говорят, составляет $100.000 или больше.

Интересные факты про собачьи бои
9. У боевых собак, как правило, уши купированы, а хвосты обрублены максимально коротко, чтобы ограничить область туловища, за которую их может укусить другая собака во время боя.

Интересные факты про собачьи бои
8. Собачьи бои (так же, как и другие виды боёв между животными) чрезвычайно популярны в Пакистане, где эти кровавые мероприятия традиционно являются наиболее распространённым видом развлечения. В Пакистане даже разводят несколько пород собак для этой цели, таких как, например, Булли Кутта.

Интересные факты про собачьи бои
7. Некоторые владельцы бойцовых собак добавляют им в еду отраву для тараканов, чтобы их мех имел неприятный вкус для других собак, с которыми они дерутся.

Интересные факты про собачьи бои
6. Помимо самих собачьих боёв, владельцам бойцовых собак многотысячные доходы приносит оплата за случку и продажа щенков.

Интересные факты про собачьи бои
5. В России собачьи бои являются легальными и очень популярны, но, в отличие от собачьих боёв в других странах, во время боя всегда присутствует ветеринар, а сами бои никогда не доводятся до смерти, а серьёзные травмы во время них бывают очень редко.

Интересные факты про собачьи бои
4. В большинстве штатов США даже просто зрителю собачьего боя может быть предъявлено обвинение в уголовном преступлении.

Интересные факты про собачьи бои
3. Существуют три основных типа устроителей собачьих боёв: уличные (чьи бои обычно спонтанные, проводятся ради денег, наркотиков или ради хвастовства), любители (которые стравливают собак ради дополнительного дохода и развлечения) и профессионалы (которые занимаются разведением целых поколений бойцовых собак, зарабатывают огромные суммы денег и владеют большим количеством собак).

Интересные факты про собачьи бои

2. Общество защиты животных Соединённых Штатов (The Humane Society of the United States), некоммерческая организация, борющаяся против жестокого обращения с животными, даёт награду в размере $5000 за информацию о собачьем бое.

Интересные факты про собачьи бои
1. Хотя собачьи бои являются нелегальными во всех 50 штатах США, каждый год в стране в различных подобных мероприятиях погибают более 1000 собак.

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