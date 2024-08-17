25 натуральных продуктов, которые могут быть вредны для человека

Натуральные продукты, которые могут оказаться опасными.
Все слышали эту фразу и видели ее на этикетках в магазине: «100% натуральный природный продукт». Принято считать, что эти полностью натуральные продукты намного лучше и полезнее их химически обработанных аналогов. Но это далеко не всегда так.
1.
Натуральный продукт соль.
Никто не спорит с тем, что соль – полностью натуральный продукт. Однако, употребление соли в большом количестве может вызвать обезвоживание и привести к опасному повышению кровяного давления.
2. Черный стеблелист
Волчья ягода.
Черный стеблелист - растение, которое часто прописывают женщинам с симптомами менопаузы. Одновременно оно также может повредить печени или вызвать выкидыш у беременных женщин.
3. Формальдегид
Натуральное соединение формальдегид.
Формальдегид является естественным соединением, которое присутствует во множестве природных и искусственных соединений (даже в том же лаке для ногтей). Это также известный канцероген, который может вызвать рак.
4. Грибы
Галлюциногенные грибы.
Грибы растут в природных условиях и многие из них очень вкусные. Тем не менее, некоторые из видов грибов могут вызвать галлюцинации, а другие попросту привести к мучительной смерти. Никогда не нужно есть неизвестные грибы.
5. Полынь
Растение полынь.
Полынь наиболее известна в качестве ингредиента в абсенте, хотя некоторые люди используют ее в качестве средства для лечения глистов. Она было признана небезопасным врачами, поскольку может вызвать яркие галлюцинации и почечную недостаточность.
6. Касторовые бобы
Касторовое масло.
Из касторовых бобов получают касторовое масло, которое используется в основном в косметических продуктах и является полностью безопасным. Тем не менее, сами бобы, которые можно купить в Интернете или вырастить дома, содержат рицин, который является одним из самых мощных природных ядов.
7. Вода
Возможна водная интоксикация.
Водная интоксикация является реальной вещью, которая происходит, если выпить слишком много воды слишком быстро. Это может привести к смерти. В особой группе риска находятся марафонцы.
8. Асбест
Природный материал асбест.
Асбест технически является естественным материалом, поскольку это один из шести природных минералов, которые являются волокнистыми. Поскольку волокна асбеста микроскопические по размеру, они легко попадают в легкие при вдохе. В дыхательной системе они вызывают множество осложнений, вплоть до рака.
9. Болиголов
Растение болиголов.
Болиголов представляет собой растение с красивыми, маленькими белыми цветами. Каждая часть этого растения весьма ядовита. Предположительно, яд болиголова был использован для убийства Сократа.
10. Соя
Растение соя.
Соя может нарушить выработку ряда гормонов, в первую очередь выработку эстрогена и гормонов щитовидной железы. При этом соя находится почти во всем, что употребляет в пищу человек (почти все молочные продукты и мясо домашнего скота, который кормят соевыми бобами). Это связано с множеством медицинских проблем, не последней из которых является рак груди.
11. Нектар агавы
Альтернатива меда.
Нектар агавы стал очень популярным в качестве заменителя сахара или вегетарианской альтернативы меда, но он имеет намного более высокое содержание фруктозы, чем даже обычный сахар, что увеличивает риск возможной резистентности к инсулину.
12. Мышьяк
Любимый яд викторианских убийц.
Мышьяк является элементом, который встречается в природе. При этом он был любимым ядом викторианских убийц.
13. Табак
Курение табака.
Как хорошо известно, курение табака приводит к раку легких или горла. Листья табака также содержат никотин, который вызывает сильное привыкание и может убить человека при достаточно большой дозе.
14. Кишечная палочка, сальмонелла, листерии...
Бактерия сальмонелла.
Бактерии является вполне природными по происхождению, а также имеют жизненно важное значение для человека. Некоторые виды бактерий, на самом деле, поддерживают человека в живых, но другие штаммы, такие как сальмонелла, кишечная палочка и листерии, могут нанести серьезный вред и, возможно, привести к смерти.
15. Хвойник китайский
Растение эфедра.
Хвойник китайский (эфедра) - яркое зеленое растение с мелкими красными ягодами, которые широко используются в лекарственных средствах для снижения веса. Тем не менее, эфедра также может иметь побочные эффекты, такие как инсульт, сердечный приступ и внезапная смерть, поэтому препараты, содержащие эфедру, были запрещены с 2004 года в США.
16. Белладонна
Растение белладонна.
Белладонна - трава, которая иногда используется в гомеопатических средствах для лечения целого ряда различных симптомов. Хотя гомеопаты утверждают, что белладонна совершенно безопасна, она по-прежнему остается очень ядовитым растением, которое ни в коем случае не должно попадать в организм.
17. Кава-кава
Растение перец опьяняющий.
Перец опьяняющий или кава-кава – растение, которое встречается на островах Тихого океана, а также иногда оно используется в качестве природного лечения для беспокойства. Тем не менее, использование кава-кава может вызвать повреждение печени и даже привести к смерти.
18. Бразильский орех
Растение бразильский орех.
Бразильский орех содержит большое количество селена. Если употреблять его часто или в больших количествах, то это может привести к отравлению селеном, при котором будут ломаться ногти и выпадать волосы.
19. Картофель
Растение картофель.
Ни в коем случае нельзя есть картофель, которые позеленел, так как это означает, что в нем содержится соланин, который очень токсичен и может вызвать все, от расстройства желудка до галлюцинаций и замедления дыхания.
20. Корень солодки
Растение солодка.
Корень солодки является растительным лекарственным средством, которое иногда используется для лечения бронхита и вирусных инфекций. Но он также может повышать кровяное давление и приводить к опасному снижению уровня калия в организме. Это очень плохо для людей с высоким кровяным давлением.
21. Окопник
Растение окопник.
Окопник - хорошо известная трава, которая способствует заживлению небольших травм, таких как порезы и ожоги, а также очень помогает при воспалении. Но если принимать его внутрь в качестве чая, как делают некоторые, то это может привести к серьезным проблемам с печенью, а иногда и к повреждению легких.
22. Кофеин
Натуральный продукт кофеин.
Кофеин может быть одним из самых популярных способов пробуждения во всем мире, но он также имеет некоторые побочные эффекты, такие как увеличение тревожности, повышение кровяного давления, ухудшение симптомов менопаузы у женщин. Слишком большое количество кофеина может даже убить человека. Некоторые люди имеют чувствительность к кофеину, который мгновенно вызывает у них мигрень.
23. Зверобой
Растение зверобой.
Зверобой является хорошо известным природным препаратом, который используется для лечения депрессии. Однако он также может вызвать целый ряд других симптомов, таких как приступы паники, амнезию, рвоту или головокружение.
24. Черника
Растение черника.
Черника – ягода, высушенный экстракт которой используется как естественное средство при плохом кровообращении и проблемах с кожей. Тем не менее, черника также может увеличить риск кровотечения.
25. Капуста
Растение капуста.
Капуста является своего рода святым Граалем среди натуральных, здоровых продуктов. Тем не менее, если употреблять слишком много капусты, то это может повредить щитовидной железе.
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