Древний мост-плотина Хаджу: великолепие культовой достопримечательности Ирана

1. История появления самого красивого и сложного моста Ирана

Древний мост-плотина Хаджу – культовая достопримечательность Ирана, прославившая на века труд зодчих и инженеров (Исфахан). | Фото: beautifulplacee.com.

Мост Ханджу построен на руинах более древней переправы, возведенной по приказу Сефевидского шаха Аббаса II в 1060 году (Исфахан, Иран). | Фото: blogspot.com.

Иллюстрация Юджина Фландина – французского ученого-востоковеда, археолога и художника, участвовавшего в раскопках в IX веке (Khaju Bridge, Исфахан). | Фото: hiddenarchitecture.net.

2. Особенности конструкции моста Хаджу

Даже современники отмечают уникальность конструкции моста-плотины, соединившей два жилых района города Исфахан (Khaju Bridge, Иран). | Фото: hiddenarchitecture.net.

Верхняя часть моста предназначалась для движения повозок, а вот по бокам, за арками, спрятаны пешеходные зоны (Khaju Bridge, Исфахан). | Фото: commons.wikimedia.org.

Мост-плотина Хаджу, ставший символом города на многие века, изображенный на гравюре Юджина Фландина. | Фото: commons.wikimedia.org.

Красоту и совершенство гидротехнического объекта воспевали не только исследователи и технари, художники помогли запечатлеть его величие и первых дней существования (Khaju Bridge, Исфахан).

Установленное гидротехническое оборудование позволяет перенаправлять массив воды на орошение полей и садов (Khaju Bridge, Исфахан). | Фото: tasnimnews.com

Арки, выступы и пролеты являются не просто украшением, они играют важную функцию в охлаждении пространства пешеходной зоны и королевского павильона (Khaju Bridge, Иран). | Фото: epcdata.autorevers-parts.ru.

3. Мост Хаджу – архитектурный шедевр

Мост Хаджу – архитектурно-инженерный шедевр, значительно опередивший свое время (Исфахан, Иран).

Местные жители утверждают, что таинственные стражи в виде стилизованных львов не только пугают сверкающими ночью глазами, они исполняют желания (Khaju Bridge, Исфахан).

Внутреннее пространство пешеходных зон моста-переправы Khaju (Исфахан, Иран).

Королевский павильон, щедро украшенный позолоченной росписью и красочной керамической плиткой (Khaju Bridge, Исфахан).

Во все времена мост-переправа был особенным общественным местом (Khaju Bridge, Иран).

В последние годы, из-за участившейся засухи, мост теряет гидротехническую функцию и свою привлекательность (Khaju Bridge, Исфахан).

В вечернее время мост становится особенным местом притяжения как для туристов, так и для горожан (Khaju Bridge, Исфахан).

Иногда на мосту устраивают и захватывающие светопреставления (Khaju Bridge, Иран). | Фото: howwikihr.com.