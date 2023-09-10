Древний мост-плотина Хаджу: великолепие культовой достопримечательности Ирана

Возможно, Иран и не является особо популярным туристическим направлением, но эта страна, возникшая на месте древнейших цивилизаций мира, сохранила множество исторических достопримечательностей, которые стоит посетить. Взять, к примеру город Исфахан, который может похвастаться уникальнейшими памятниками архитектуры времен Персии, являющимися самыми красивыми сооружениями в Иране. Чего только стоит мост-плотина Хаджу, перекинутый через реку Заяндеруд, который по праву считается выдающимся шедевром своей эпохи как с архитектурной, так и гидротехнической точки зрения.
1. История появления самого красивого и сложного моста Ирана
Древний мост-плотина Хаджу – культовая достопримечательность Ирана, прославившая на века труд зодчих и инженеров (Исфахан). | Фото: beautifulplacee.com.
Исторически сложилось, что благоприятный климат и наличие водных артерий с незапамятных времен притягивали людей. В этом плане река Заяндехруд длиной более чем 400 км, начинающаяся в горах Загрос, пересекающая Иранское нагорье, и заканчивающаяся в болотах Гавхуни была одним из лучших мест для обитания, начиная с палеолита, а это около 2,6 миллионов лет назад (!). Одно из крупных поселений, появившихся здесь с незапамятных времен, в конечном итоге, превратилось в процветающий город Эламской империи – в Исфахан.
Мост Ханджу построен на руинах более древней переправы, возведенной по приказу Сефевидского шаха Аббаса II в 1060 году (Исфахан, Иран). | Фото: blogspot.com.
Судьба Исфахана много раз резко менялась на протяжении его бурной истории. Известный исследователь и ученый Ибн Баттута, посетивший город в 1327 году, описал его как «самый большой и самый красивый из городов, но сейчас он находится в руинах», намекая на то, что период расцвета давно прошел, хотя к тому времени было построено немало уникальных сооружений. К счастью для города, спустя два с лишним столетия пришел к власти шах Аббас I (правивший с 1588 по 1629 год), который сделал Исфахан столицей империи, а шах Аббас II (правивший с 1642 по 1666 год) приложил немало усилий для его восстановления и расширения. Это было время, считающееся золотым веком Исфахана, который стал одним из самых больших и красивых городов мира.
Иллюстрация Юджина Фландина – французского ученого-востоковеда, археолога и художника, участвовавшего в раскопках в IX веке (Khaju Bridge, Исфахан). | Фото: hiddenarchitecture.net.
По мере того, как восстанавливалась столица процветала персидская культура и архитектура. Особенное внимание уделялось обновлению и обустройству инфраструктуре, что привело к строительству новой плотины (на основе более старого гидротехнического сооружения, построенного в эпоху Тимуридов Сефевидским шахом Аббасом II в 1060 году), соединившей две части города, районы Хаджу и Тахте Фулад, находящиеся на разных берегах реки Заяндеруд. Именно этому мосту-плотине Хаджу (Khaju Bridge) суждено было стать выдающимся объектом целого города, ярким примером незаурядных способностей инженеров и зодчих.
2. Особенности конструкции моста Хаджу
Даже современники отмечают уникальность конструкции моста-плотины, соединившей два жилых района города Исфахан (Khaju Bridge, Иран). | Фото: hiddenarchitecture.net.
Верхняя часть моста предназначалась для движения повозок, а вот по бокам, за арками, спрятаны пешеходные зоны (Khaju Bridge, Исфахан). | Фото: commons.wikimedia.org.
Точная дата строительства моста Хаджу документально не зафиксирована, единственное, что известно, так это то, что его возводили на руинах старой плотины около 1650 года. Масштабное, как для своего периода сооружение длиной в 133 метра и шириной – 12 м, состоящее из 23 каменных арок функционирует как мост и плотина одновременно. Шлюзовые ворота, построенные под арками, до сих пор используются для регулирования течения реки Заяндеруд, что во все века было жизненно необходимым для орошения сельхозугодий и садов, которыми изобиловал Исфахан (его в былые времена называли город-сад).
Мост-плотина Хаджу, ставший символом города на многие века, изображенный на гравюре Юджина Фландина. | Фото: commons.wikimedia.org.
Конструкционные особенности: Двухуровневый каменный мост Хаджу имеет длину 132 м и ширину 14 метров. На его верхнем уровне находится проезжая часть шириной 7,5 метров, она обрамлена с обеих сторон арочными аркадами, за которыми находятся пешеходные зоны. Нижний уровень, доступный только для пешеходов, состоит из 21 арки, соединенных сводчатым пространством по всей длине моста. 18 арок нижнего уровня установлены над глубокими водозаборами канала, оборудованными шлюзовыми затворами, которые могут поднимать уровень воды вверх по течению до 6 метров. Русло водозаборов канала представляет собой ступенчатые каскады, которые рассеивают мощную энергию воды во время больших паводковых потоков. Шлюзовые ворота многие века служили для регулирования уровня воды в реке Заянде с целью орошения садов и полей, расположенных выше по течению. Ступенчатые желоба на мостах вниз по течению, а также арки и сводчатое пространство нижнего уровня являются не только связующим звеном между берегами реки, но и самым посещаемым общественным пространством города.
Красоту и совершенство гидротехнического объекта воспевали не только исследователи и технари, художники помогли запечатлеть его величие и первых дней существования (Khaju Bridge, Исфахан).
Установленное гидротехническое оборудование позволяет перенаправлять массив воды на орошение полей и садов (Khaju Bridge, Исфахан). | Фото: tasnimnews.com
Кстати сказать, высокие технические характеристики моста-плотины оценили и современные специалисты, один из известных иранских экспертов, доктор Мехрдад Хиджази, преподаватель инженерного факультета Исфаханского университета сказал, что «мост-плотина Хаджу является самым ярким примером высшего достижения персидской гидротехники». И это касается не только способности пропускать/удерживать воду или обеспечивать переправу людей и грузов. Инженеры сумели настолько грамотно рассчитать конструкцию, чтобы за счет использования воздушного потока в сочетании с испарительным охлаждением обеспечить комфортный микроклимат пешеходам, передвигающимся на нижнем уровне.
Арки, выступы и пролеты являются не просто украшением, они играют важную функцию в охлаждении пространства пешеходной зоны и королевского павильона (Khaju Bridge, Иран). | Фото: epcdata.autorevers-parts.ru.
По сведениям редакции Novate.ru, современные ученые провели исследования, чтобы получить представление о том, каким же хитрым образом создается этот комфортный микроклимат. В их отчете сказано: «Мы провели анализ солнечных, тепловых и воздушных потоков, чтобы понять их взаимосвязанную калибровку с использованием преимущества водоема реки. Ламинарный воздушный поток вдоль реки становится турбулентным и замедляется в арочном и сводчатом пространстве нижнего уровня моста и походит по водной поверхности реки, тем самым насыщаясь прохладой от испарительного охлаждения. Этому поспособствовало и эффективное самозатенение каменных арок и сводов, в дневное время защищающее пространство нижнего пролета от прямых солнечных лучей. Воздушный поток, который течет вдоль этих поверхностей, также выигрывает от охлаждающего эффекта тепловой массы моста».
3. Мост Хаджу – архитектурный шедевр
Мост Хаджу – архитектурно-инженерный шедевр, значительно опередивший свое время (Исфахан, Иран).
Местные жители утверждают, что таинственные стражи в виде стилизованных львов не только пугают сверкающими ночью глазами, они исполняют желания (Khaju Bridge, Исфахан).
Гениальное взаимодействие сводов и входных отверстий, создающий замысловатый узор, обеспечивающий пешеходам приятную температуру даже в самые жаркие дни, сделало мост Хаджу привлекательным во всех отношениях. Горожане и гости Исфахана, как и в былые времена, стремятся попасть на плотину, чтобы отдохнуть от изнуряющей жары и насладиться эффектным убранством внутреннего пространства. Сразу у входа на мост, прохожих встречают две скульптуры львов, которых называют стражами. Их главной особенностью, вызывающую трепет у местных жителей и суеверных гостей, являются глаза, святящиеся при лунном свете. Изначально, своды и колонны внутреннее пространства, украшала роспись, была уложена плитка с геометрическими узорами.
Внутреннее пространство пешеходных зон моста-переправы Khaju (Исфахан, Иран).
На данный момент всего этого великолепия не осталось, зато еще можно увидеть яркий орнамент из плитки, украшающей наружные элементы арочных сводов, восстановленное убранство королевского павильона, символы, вырезанные на камнях, подтверждающие культурный обмен между персами и римлянами. Взглянув на камни на нижних уровнях моста, можно найти своеобразные знаки и надписи. Некоторые считают, что эти символы были вырезаны, чтобы определить объем работы, выполненной каждым каменщиком, который позже использовали в качестве основы для оплаты. Другие же утверждают, что знаки происходят из греческого алфавита, ведь в районе старой части Исфахана сохранились остатки сасанидских замков, построенных греческими масонами. Во времена Сефевидов каменные блоки замков изымались и использовались в качестве строительного материала для моста. При этом на мосту имеются вкрапления и вовсе из странных камней. Как оказалось, после Второй мировой войны экономика страны была настолько ослаблена, что для ремонтных работ на плотине использовали старинные каменные надгробия иногда и с непонятными надписями.
Королевский павильон, щедро украшенный позолоченной росписью и красочной керамической плиткой (Khaju Bridge, Исфахан).
Во все времена мост-переправа был особенным общественным местом (Khaju Bridge, Иран).
Стоит отметить, что не только простые граждане пользовались мостом. На полпути через мост находится павильон, предназначенный для правителей, которые любили отдыхать в нем, ведь отсюда открывается прекрасный вид на реку, город и прибрежную территорию. Наполовину смотрящий вверх по течению, а наполовину – вниз, он был прекрасным наблюдательным пунктом для королевской семьи, представители которой могли полюбоваться красотой реки, разделяющей город, наблюдать за соревнованиями пловцов или водными представлениями, устраиваемыми во время праздников.
В последние годы, из-за участившейся засухи, мост теряет гидротехническую функцию и свою привлекательность (Khaju Bridge, Исфахан).
Не только местные жители восхищались достижением своих зодчих и инженеров. Артур Поуп – американский эксперт по иранскому искусству и редактор «Обзора персидского искусства», настолько влюбился в персидское искусство, что завещал похоронить себя и жену возле моста Хаджу. Свое решение он объяснил так: «Кульминационный памятник персидской мостовой архитектуры и один из самых интересных сохранившихся мостов. Это место, где все имеет ритм и достоинство, сочетаясь в самой счастливой последовательности – полезность, красота и отдых». Эти слова актуальны и по сей день. Горожане и гости древнейшего города Ирана отправляются на мост, чтобы приятно провести время, пообщаться, посмотреть на открывающие красоты в животворящей прохладе. Также стоит упомянуть, что мост Хаджу уже давно стал тем самым местом, где удобней всего назначать встречи, его расположение известно всем.
В вечернее время мост становится особенным местом притяжения как для туристов, так и для горожан (Khaju Bridge, Исфахан).
Иногда на мосту устраивают и захватывающие светопреставления (Khaju Bridge, Иран). | Фото: howwikihr.com.
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