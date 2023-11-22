Чай в СССР В период 1917—1923 годов Советская Россия пережила «чайный» период: употребление алкогольных напитков было официально запрещено, при этом армия и рабочие промышленных предприятий снабжались чаем бесплатно. Была создана организация «Центрочай», которая занималась распределением чая с конфискованных складов чаеторговых фирм. Запасы были столь велики, что до 1923 года не было необходимости в закупках чая за границей.









К концу 1970-х годов в СССР площадь под чаем достигла до 97 тыс. га, в стране имелось 80 современных предприятий чайной промышленности. Только в Грузии готового чая производилось 95 тыс. т в год. К 1986 году общее производство чая в СССР достигло 150 тыс. тонн, плиточного чёрного и зелёного — 8 тыс. тонн, зелёного кирпичного — 9 тыс. тонн. В 1950-х — 1970 годах СССР превратился в чаеэкспортирующую страну — грузинский, азербайджанский и краснодарский чаи поступали в Польшу, ГДР, Венгрию, Румынию, Финляндию, Чехословакию, Болгарию, Югославию, Афганистан, Иран, Сирию, Южный Йемен, Монголию. В Азию шёл, главным образом, кирпичный и плиточный чай. Потребность СССР в чае удовлетворялась собственным производством, в разные годы, на величину от 2/3 до 3/4. К 1970-м годам на уровне руководства СССР уже созрело решение о специализации районов, пригодных для производства чая, на таком производстве. Предполагалось изъять земли, используемые для других сельскохозяйственных культур, и передать их под чайное производство. Однако эти планы не были реализованы. Более того, под предлогом избавления от ручного труда к началу 1980-х в Грузии практически полностью прекратили ручной сбор чайного листа, перейдя целиком на машинный, дающий крайне низкое качество продукции. До 1970 года продолжался импорт чая из Китая. Впоследствии китайский импорт был свёрнут, начались закупки чая в Индии, Шри-Ланке, Вьетнаме, Кении, Танзании. Поскольку качество грузинского чая, по сравнению с импортным, было невысоким (главным образом, из-за попыток механизации сбора чайного листа), активно практиковалось смешивание импортных чаёв с грузинским, в результате которого получался продукт приемлемых качества и цены. К началу 1980-х годов в обычных магазинах купить чистый индийский или цейлонский чай стало практически невозможно — его завозили крайне редко и небольшими партиями, он моментально раскупался. Иногда индийский чай завозился в столовые и буфеты предприятий и учреждений. В это время в магазинах обычно продавали низкосортный грузинский чай с «дровами» и ароматом сена. Продавались также, но были редки, следующие марки:



Качество грузинского чая было отвратительным. «Грузинский чай второй сорт» по виду напоминал опилки, в нем периодически попадались кусочки веток (их называли «дрова»), он пах табаком и имел отвратительный вкус. Краснодарский считался еще хуже грузинского. В основном его покупали для заварки «чифира» — напитка, получаемого длительно вываривания высококонцентрированной заварки. Для его приготовления ни запах, ни вкус чая был не важен — важно было только количество теина (чайного кофеина)…







Более-менее нормальным чаем, который можно было нормально пить, считался «Чай N 36″ или как его обычно называли «тридцать шестой». Когда его «выкидывали» на прилавки, тут же образовывалась очередь часа на полтора. И давали строго «по две пачки в одни руки». Обычно такое бывало в в конце месяца. когда магазину нужно было срочно «добрать план». Пачка была стограммовая, хватало одной пачки максимум на неделю. И то при очень экономном расходовании.



Чай № 36 (грузинский и 36 % индийского) (зелёная упаковка) Чай № 20 (грузинский и 20 % индийского) (зелёная упаковка) краснодарский чай высшего сорта грузинский чай высшего сорта грузинский чай первый сорт грузинский чай второй сорт

Индийский чай, продаваемый в СССР, завозился оптом и фасовался на чаеразвесочных фабриках в стандартную упаковку — картонную коробку «со слоном» по 50 и по 100 грамм (для чая высшего сорта). Для индийского чая первого сорта использовалась зелено-красная упаковка. Далеко не всегда чай, продаваемый в качестве индийского, действительно был таковым. Так, в качестве «индийского чая первого сорта» в 1980-х годах продавалась смесь, в состав которой входило: 55 % грузинского, 25 % мадагаскарского, 15 % индийского и 5 % цейлонского чая.



Собственное производство чая после 1980 года существенно упало, качество ухудшилось. С середины 1980-х годов прогрессирующий товарный дефицит коснулся товаров первой необходимости, в том числе сахара и чая. При этом внутренние экономические процессы СССР совпали с гибелью индийских и цейлонских чайных плантаций (подошёл к завершению очередной период роста) и повышением мировых цен на чай. В результате чай, как и ряд других продуктов питания, почти исчез из свободной продажи и стал продаваться по талонам. Лишь низкосортный чай в ряде случаев можно было купить свободно. Впоследствии в больших количествах стал закупаться турецкий чай, который очень плохо заваривался. Он продавался в крупной расфасовке без талонов. В эти же годы в средней полосе и на севере страны в продаже появился зелёный чай, который ранее в данные регионы практически не завозился. Он также продавался свободно.







Был еще чай, подаваемый в столовых и в поездах дальнего следования. Стоил он три копейки, но лучше его было не пить. особенно в столовых. Делался он так — бралась старая, уже неоднократно завариваемая заварка, в нее добавлялась пищевая сода и все это перекипячивалось минут пятнадцать-двадцать. Если цвет получался недостаточно темным, добавлялся жженый сахар. Никакие претензии к качеству естественно не принимались — «не нравится — не пей». Я обычно и не пил, брал вместо чая компот или кисель.



В первые годы после развала СССР и российское и грузинское производство чая было полностью заброшено. Грузия не имела причин сохранять это производство, поскольку единственным её рынком была Россия, из-за падения качества грузинского чая уже переориентировавшаяся на закупку чая в других государствах. Сохранилось чайное производство Азербайджана, которое в настоящее время удовлетворяет часть внутреннего спроса этой страны на чай. Часть грузинских чайных плантаций заброшена до сих пор. В России сейчас создано несколько собственных компаний — импортёров чая, а также действуют незначительные представительства иностранных.



Производство чая в СССР было наглядным показателем деградации всей экономики страны. Из одного килограмма чая, фальсифицировали пять килограммов, из которых в торговлю пускали два, и три шло на лево. В результате получалось по бумагам, перевыполнение плана на 200%, гос.премии в министерства, миллионы рублей в теневой экономике и опилочная смесь советским покупателям



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