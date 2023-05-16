Редкие растения и существа Южной Америки

Ученых ждал большой успех, когда они отправились на поиски редких и новых видов животных и растений в Суринам — страну на северо-восточном побережье Южной Америки. В результате поездки были описаны 1 378 видов в горных районах Суринама, в том числе 60 видов, которые являются новыми.



Давайте познакомимся с некоторыми из них.









Пир у муравьев

Гранитная гора

Большие синие жуки

Древесная лягушка

Где делалась наука

Чувствительный цветок

Жучок-лилипут

Плотоядный кузнечик

Ночной дозор

Замечательный водопад

Я вас вижу

Разноцветная лягушка

Не связывайтесь с этим кузнечиком

Разноцветная змея

Я люблю есть…фрукты

Игривый опоссум

В объятиях дерева

Страна облаков

Лягушачий дебют

Вода, кругом вода

Ты на меня смотришь?

Умная маскировка

Пролить свет на новые виды

Длиннохвостая кошка