Редкие растения и существа Южной Америки

Ученых ждал большой успех, когда они отправились на поиски редких и новых видов животных и растений в Суринам — страну на северо-восточном побережье Южной Америки. В результате поездки были описаны 1 378 видов в горных районах Суринама, в том числе 60 видов, которые являются новыми.
Давайте познакомимся с некоторыми из них.
Пир у муравьев
Муравьи в природе являются важными падальщиками, и на этой фотографии они (Camponotus Sp.) едят мертвых насекомых. Это всего лишь один из 149 видов муравьев, найденных во время экспедиции. (Фото Trond Larsen | Conservation International):
Гранитная гора
Это уникальная гранитная гора, возвышающаяся на 700 метров над тропическими лесами. Отсюда хорошо наблюдать за окрестностями. Ученые обнаружили здесь несколько необычных видов животных, в том числе и некоторые виды водяных жуков, которые были новыми для науки. (Фото Trond Larsen | Conservation International):
Большие синие жуки
Coprophanaeus lancifer — самые крупные из всех жуков-навозников в Южной Америке. И самцы, и самки имеют длинные рога на головах, которые они используют во время боев с другими особями того же пола. Огромная разница в размерах, в первую очередь, определяется тем, сколько еды было доступно для развивающихся личинок. (Фото Trond Larsen | Conservation International):
Древесная лягушка
Древесная лягушка (Hypsiboas Sp.), как и другие земноводные, имеет полупроницаемую кожи, что делает ее очень чувствительной к изменениям в окружающей среде (климат, наличие воды). (Фото Piotr Naskrecki | Conservation International):
Где делалась наука
Река Palumeu на Суринаме. В этом месте она широкая и бурлящая, но базовый лагерь научной группы был намного выше по течению, где река Palumeu была настолько узкой, что ученые могли пересечь ее по поваленному дереву:
Чувствительный цветок
Это орхидея (Phragmipedium lindleyanum) является одним из нескольких редких и красивых видов орхидей, обнаруженных на вершине ранее неизведанной горы под названием Grensgebergte. (Фото Trond Larsen | Conservation International):
Жучок-лилипут
Крошечный жук-лилипут (Canthidium cf. minimum), вероятно, представляет собой новый вид для науки, возможно даже новый род. С длиной всего 2.3 мм, он является вторым по размеру из всех описанных видов жуков в Южной Америке. (Фото Trond Larsen | Conservation International):
Плотоядный кузнечик
Хотя большинство кузнечиков являются травоядными и питаются листьями, этот вид (Copiphora longicauda) использует свои мощные, острые челюсти, чтобы охотиться на насекомых и других беспозвоночных. (Фото Piotr Naskrecki | Conservation International):
Ночной дозор
Из-за того, что многие млекопитающие очень неуловимы и их трудно увидеть в лесу, ученые используют автоматизированные камеры-ловушки. Камера обнаруживает животное при помощи инфракрасного датчика и спускает затвор. Из 24 крупных видов млекопитающих, встреченных в экспедиции, многие были обнаружены с помощью таких камер-ловушек. А это длиннохвостая кошка (Leopardus wiedii). (Фото Conservation International):
Паук-волк
Суринам — совсем не рай для всех живых создания. Эта фотография, сделанная во время одной из ночных прогулок ученых, показывает, как паук-волк ужинает лягушкой. (Фото Trond Larsen | Conservation International):
Замечательный водопад
Многочисленные потоки, ручейки и водопады в регионе — это важная среда обитания для большого числа наземных и водных видов. (Фото Trond Larsen | Conservation International):
Я вас вижу
Красивая древесная лягушка (Hypsiboas geographicus). Она одна из 46 видов лягушек, найденных в ходе научной экспедиции, включая шесть видов лягушек, которые могут быть новыми для науки. (Фото Trond Larsen | Conservation International):
Разноцветная лягушка
Эта ядовитая лягушка-древолаз Anomaloglossus Sp. выделяет мощные токсины. Ее яд используется местными жителями во время охоты. (Фото Trond Larsen | Conservation International):
Не связывайтесь с этим кузнечиком
Этот кузнечик видов (Pseudophyllinae: Teleutiini) настолько странный, что он на самом деле представляет собой совершенно новый род в науке. Он необычайно длинный, долговязый, а ноги покрыты острыми шипами, которые помогают сдерживать хищников. (Фото Piotr Naskrecki | Conservation International):
Разноцветная змея
Яркие цвета а-ля коралловая змея дают Erythrolamprus aesculpi защиту от хищников, хотя этой змее не хватает смертельного яда, который есть у реальных коралловых змей. Это одна из 19 змей, найденных во время экспедиции. (Фото Piotr Naskrecki | Conservation International):
Я люблю есть…фрукты
Да, эта летучая мышь (Artibeus planirostris) питается фруктами, а острые зубы помогают ухватить крупные плоды. (Фото Burton Lim | Conservation International):
Игривый опоссум
Этот опоссум (Marmosops parvidens) относится в древесным породам и питается насекомыми, фруктами. Один из 39 видов мелких млекопитающих (крысы, летучие мыши, опоссумы), обнаруженных в девственных лесах Суринама во время экспедиции. (Фото Piotr Naskrecki | Conservation International):
В объятиях дерева
Дерево амарант (Peltogyne venosa) имеет массивные корни, которые обеспечивают ему поддержку, особенно во время экстремальных штормов и наводнений. (Фото Trond Larsen | Conservation International):
Страна облаков
Горы и обширные нетронутые человеком леса на юго-востоке Суринама часто окутаны облаками. Это один из самых влажных районов страны. (Фото Trond Larsen | Conservation International):
Лягушачий дебют
Это квакша — один из шести новых видов лягушек, обнаруженных учеными на Суринаме. (Фото Stuart V Nielsen | Conservation International):
Вода, кругом вода
Подтопленный из-за дождей научный лагерь на юго-востоке Суринама. (Фото Trond Larsen | Conservation International):
Ты на меня смотришь?
Неустикурус (Neusticurus bicarinatus). Эта ящерица является отличным подводным пловцом. (Фото Stuart V Nielsen | Conservation International):
Умная маскировка
Многие виды дельфацидов выделяют из брюшной полости воск, иногда из него образуются длинные нити, как видно на этой фотографии. Такая умная маскировка может обмануть хищника, и он станет атаковать не ту часть насекомого. (Фото Trond Larsen | Conservation International):
Пролить свет на новые виды
Это один (Hemigrammus AFF. Ocellifer) из 11 новых видов рыб, обнаруженных во время экспедиции. (Фото Trond Larsen | Conservation International):
Длиннохвостая кошка
Длиннохвостая кошка (Leopardus wiedii). Выглядит, как более мелкий экземпляр родственного ей оцелота. (Фото Brian O’Shea | Conservation International):
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии