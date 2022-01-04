Идеи, которые помогут преобразить внешний вид скучного санузла

Преобразить внешний вид санузла не так уж трудно, особенно, когда знаешь как это сделать.

Для того, чтобы ремонт и наведения порядка были еще проще, предлагаем обратить внимание на новый обзор.

Смотрим

1. Яркая деталь



Яркий смеситель для душа.

Смеситель для душа, казалось бы, такая мелочь. Однако, яркая покраска этой незначительной детали, превратит смеситель в изюминку и центральную деталь ванной комнаты.

2. Ваза



Оригинальная цветочная ваза.

В тесной ванной комнате обычной городской квартиры редко можно увидеть комнатные растения или вазы с цветами. Однако красивая ваза на оригинальной подставке с букетиком полевых или сухих цветов способна украсить и преобразить пространство возле раковины.

3. Рама для зеркала



Потрясающая рама из зеркала.

Зеркало — обязательный атрибут, без которого не обходится ни одна ванная комната. Поэтому, крайне важно выбрать для него красивое обрамление. Зеркало в стандартной пластиковой раме, вряд ли станет достойным украшением санузла. Другое дело — красивая рама из сухих ветвей, морской гальки, ракушек, веревок, резного дерева или металла.

4. Яркий текстиль



Яркий текстиль в интерьере санузла.

Не многие в состоянии часто делать хотя бы косметический ремонт в ванной комнате.

5. Желтые акценты

Так, что самый простой способ освежить и обновить интерьер санузла — поменять текстиль. Яркая шторка для ванны, банные полотенца и коврик способны внести свежие нотки и украсить интерьер санузла.



Желтые аксессуары.

Обилие аксессуаров насыщенного желтого цвета и множество небольших зеркал сделают ванну теплой и солнечной.

6. Новая эмаль



Покраска ванны.

Обновить внешний вид санузла поможет аккуратная наружная покраска ванны эмалью. Это может быть какой-то яркий цвет или один из оттенков, присутствующих в интерьере.

7. Крючки и вешалки



Креативные крючки и вешалки.

Всевозможные крючки и вешалки — также немаловажная часть дизайна ванной комнаты. Золотистые крючки, оригинальные вешалки и держатели для различных мелочей позволят значительно преобразить интерьер ванной комнаты.

8. Молдинги



Декоративные молдинги.

Декоративные молдинги — простой и весьма бюджетный способ декора стен. На современном рынке стройматериалов существует огромное количество видов и размеров молдингов, также их легко красить и монтировать, создавая свой уникальный дизайн стен.

9. Радужная покраска



Цветные полки-ниши.

Добавить в ванну ярких цветов: покрасьте существующие полки-ниши в яркие цвета. Помимо полок можно покрасить еще и обои. Используйте малярный скотч и валики разного размера, чтобы разукрасить стены аккуратными цветными полосками.

10. Акцентная стена



Ванна с акцентной стеной.

Светлую ванну можно преобразить с помощью акцентной стены. Пространство за раковиной можно покрасить в контрастный цвет и украсить тематическими плакатами.

11. Свет



Дополнительный источник света.

Позаботьтесь о дополнительных источниках освещения ванной комнаты. Помимо стандартных потолочных светильников, можно повесить на стены несколько оригинальных бра.

12. Живые цветы



Живые растения в санузле.

Букетики живых цветов в красивых деревянных контейнерах — нестандартное и очаровательное украшение санузла.

13. Деревянные таблички



Деревянные таблички с гравировкой.

Стены ванной комнаты можно украсить небольшими деревянными табличками с выгравированными на них цитатами и фразами.

14. Контейнеры



Очаровательные контейнеры.

Простые стеклянные баночки, покрашенные специальной краской — чудесная альтернатива различным покупным контейнерам и органайзерам. К тому же такие баночки станут очаровательным украшением туалетного столика в ванной.

15. Коврик



Яркий коврик в интерьере санузла.

Преобразит и разбавить скучный интерьер ванной комнаты поможет яркий и необычный коврик.

16. Ретро



Детали в стиле ретро.

Некоторые вещички из «бабушкиного сундука» можно с пользой использовать для декора ванной комнаты. Например, старинная проволочная полка и тройное зеркало прекрасно впишутся в интерьер светлого санузла.

17. Познавательные плакаты



Декор стен книжными страницами.

Украсить невзрачные стены санузла можно с помощью картинок из энциклопедий. Такой нестандартный и познавательный декор точно преобразит интерьер ванной комнаты и сделает помещение действительно неповторимым.

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