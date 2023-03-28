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Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Фотограф Лоис Билефельд сделала удивительный проект, одновременно показывающий отличия и сходство между разными семьями. Она делала свои снимки разных семей во время их обедов и ужинов.


Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру
ВСЕ ФОТОГРАФИИ В ПОСТЕ: LOIS BIELEFELD



«Ещё в детстве я поняла, что еда сближает людей. Я всегда ужинала вместе с родителями, которые приучили меня к хорошей кухне и привили правильные манеры»


Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

«Спустя несколько лет я начала сама готовить для своей семьи. И тогда я поняла, что наши ужины отличаются от моих ужинов с родителями»


Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

«Мне пришло в голову сделать серию фотографий, рассказывающую о традиционных семейных ужинах в семьях из различных слоёв общества и культур»


Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

«Я делала свои фотографии только в будние дни, а не в выходные. Разумеется, ужин или обед в понедельник будет отличаться от воскресного ужина, так как в выходные можно уделить больше времени на готовку. А мне хотелось показать именно атмосферу обычной семейной трапезы»


Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

«Мой фотопроект показывает, что, несмотря на все отличия, у всех людей есть одно общее — еда. Все мы едим, и это объединяет всех людей на Земле»


Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

источник

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Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему миру

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Как выглядят ужины в 36 разных домах и семьях по всему мируПодписаться на мой Instagram
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