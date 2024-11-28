Черенков: Как жил один из лучших футболистов в истории нашего футбола

Совсем недавно вышел биографический фильм «Федя. Народный футбол». Он посвящен одному из лучших нападающих нашего футбола — Федору Черенкову.
Большая карьера: Черенков — трижды чемпион СССР, один раз — России, брал золото Олимпиады, выиграл много национальных кубков и выезжал играть за границу в то время, когда многие об этом даже не задумывались.
Как Черенков попал в «Спартак»
Родные Федора Черенкова вспоминают: в юношеские годы он тратил много сил на физическое развитие. И в хоккей играл, и в футбол, и занимался со штангой. В конце концов у него возникли проблемы с ростом, и многие объясняли это перегрузкой. Но он не обращал ни на что внимания и все равно активно занимался спортом. А играть в футбол у Черенкова получалось лучше всего.
Федор Черенков — член Олимпийской сборной команды СССР по футболу \ РИА Новости
Но как будущая легенда «Спартака» попала в клуб, в котором добился главных побед в карьере? Свои версии приводит бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.
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Константин Бесков, многолетний тренер и другая легенда «Спартака», увидел его на турнире молодых футболистов, которых по очереди тренировали звезды клуба.
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Черенков хорошо проявил себя на турнире в Индонезии.
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Юного Черенкова заметил Николай Петрович Старостин на матче чемпионата Москвы и рассказал о нем Бескову.
«Пытался пролить свет на эту историю с помощью Родионова, Позднякова, Сидорова, Зернова, но никто из них подобных тонкостей не знает, — говорил Трахтенберг.— Однако все четверо в один голос уверяют: Бескову достаточно было один раз взглянуть на Черенкова с мячом, чтобы разглядеть в нем экстраординарный талант. Не случайно же Федя, практически минуя дубль, в 78-м дебютировал за основу в матче с „Араратом“, заменив Гладилина».
В атаке полузащитник сборной команды СССР и команды «Спартак» (Москва) Федор Черенков (третий справа). Отборочный матч чемпионата Европы по футболу 1984 года между сборными командами СССР и Польши. Лужники, Москва, СССР \ РИА Новости
В 1971 году Черенков попал в спартаковскую школу. Через шесть лет дебютировал в основе. Черенков, как говорили его современники, всегда на полную выкладывался на тренировках, показывал себя лидером процесса. Бывший игрок «Спартака» Сергей Родионов рассказывал:
«Федор заложил себе базу физподготовки перед чемпионским сезоном 1979 года, когда попал в команду мастеров. Федору явно не хватало физической мощи, и к зиме второй тренер Федор Новиков подготовил специально для него программу, которую он полностью выполнил. Тогда все было просто. Молодой? Какой тебе отпуск! Делай то, что тебе сказано!
Там и штанга была, и многое другое. И на предсезонку пришел другим человеком. Грудная клетка намного шире стала. Это казалось, что он небольшого роста, — но крепкий, поди его сбей. Раньше датчиков, GPS во время тренировок на футболистах не было, нельзя было проконтролировать, выполняет игрок программу или нет. Федор ее сделал, и это принесло плоды».
Многие из тех, с кем играл Черенков, отмечали, что в академии и школе «Спартака» было много людей, значительно талантливее его. Но Черенков был сплавом мастерства и уровня и за карьеру сотворил много невероятных моментов и классных голов. В 1980-м он в составе сборной СССР поехал в Бразилию на матч в честь 30-летия открытия знаменитого стадиона «Маракана». Позже Черенков рассказывал:
«Я с детства бредил бразильцами. Перед самой поездкой в Рио вышла книга „Чаша Мараканы“, и я просто проглотил ее. Для меня это был матч-мечта. Самое приятное, что весь второй тайм мы играли с кудесниками мяча на равных и победили заслуженно. Единственное, что испортило впечатление, — реакция бразильских болельщиков. Они свою великую команду освистали. Мне даже жалко было бразильских игроков».
Федор Черенков дает интервью после чемпионского для «Спартака» матча 1989 года
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В том матче сборная СССР победила со счетом 2:1, Черенков отметился одним забитым мячом. Но это далеко не единственный великий матч в исполнении прославленного футболиста. Черенков, например, отдал три ассиста и забил гол в матче против «Арсенала» в 1982 году, оформил дубль в ворота «Астон Виллы» в 1983-м и сыграл важную роль в разгроме сборной Португалии в том же году (5:0, у Черенкова два мяча). Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в книге «Правда обо мне и „Спартаке“» писал:
«Но на поле он, конечно, порой творил невероятные вещи. Когда я спрашивал, как у него это получилось, он отвечал: „А я и сам не знаю“. Болельщики любили его за манеру игры — мягкую, интересную, интеллигентную».
Черенков — гений на клубном уровне, но вот со сборной у него не получалось
За много лет карьеры Черенков за национальную команду сыграл всего 34 матча и забил 12 голов — отличная статистика при небольшом количестве встреч. Но он пропустил все матчи ЧМ-1982 и чемпионата мира 1986 года. На все чемпионаты Европы, проходившие во времена его карьеры, Черенков тоже не ездил. Тогда со сборной СССР работал легендарный тренер Валерий Лобановский, и это была одна из причин, почему Черенкова не было в команде.
Игрок футбольного клуба «Спартак» Федор Черенков, 1985 \ PhotoXPress.ru
Почему Лобановский осознанно игнорировал Черенкова? Официальное объяснение касалось несоответствия концепции команды. Этот аргумент вспоминал не только Олег Романцев, но и Сергей Родионов, в то время, по его словам, никто не вникал в суть претензий, раз было объявлено так, то, вероятно, так оно и было. Чуть больше ситуацию и Родионов, и Романцев раскрыли в своих интервью.
«Жаль, что у Черенкова не сложилось со сборной, — говорил Романцев. — Но Федька — не игрок Лобановского. Он не мог переносить такие нагрузки, как киевляне. Валерий Васильевич подбирал людей, которые умели эти нагрузки переносить». Родионов подтверждал: «Было у него какое-то видение по поводу нагрузок, которые у Лобановского были очень серьезные, — мол, что-то могло с Федором случиться… Обидно. Мир мог увидеть футболиста с таким талантом. И не увидел».
Сам Черенков редко комментировал непопадание в сборную. Но его слова о небольшой практике игры за национальную команду отдавали отчаянием: «В 90-м люди говорили, что Лобановский мог бы взять меня на чемпионат мира. У меня же такой мысли вообще не появлялось. После сезона 1989 года у меня наступило страшное внутреннее истощение. В 90-м мои мысли были не о сборной, а только о том, как бы набраться сил, чтобы опять захотеть играть в футбол».
Впоследствии его родственники говорили, что несмотря на внешнее спокойствие, Черенков очень переживал из-за невызовов в сборную.
Франция, болезнь
Родные Черенкова рассказывали: в его жизни, в его разговорах была только одна команда — «Спартак», все остальные не назывались. Но в карьере Черенкова была поездка в «Ред Стар». Французский клуб был идеальным вариантом, потому что Черенков туда поехал не один — вместе с большим другом Сергеем Родионовым. Футбольный агент Владимир Абрамов, работавший в «Совинтерспорте», говорил, что у него и у Черенкова была мечта поиграть во Франции, хотя за Родионовым следили клубы из других стран. Поэтому они и выбрали «Ред Стар». Только Сергей провел там три сезона, а Черенков — полгода, после чего вернулся домой и снова подписал контракт со «Спартаком».
В чем причина непродолжительной карьеры Черенкова за границей? Многие говорят, что он изначально там почувствовал себя некомфортно. Французы хоть и любили Федора за игру, но ему было тяжело адаптироваться к новой среде: жил в гостинице, номера с другом Родионовым были не рядом, изначально им не разрешили привезти с собой близких. Когда Игорь Рабинер в памятном интервью о Черенкове спрашивал бывшую жену Ольгу, сразу ли было понятно, что все не так, она ответила: «Мне кажется, сразу же».
Родионов подтвердил это мнение:
«Ему было тяжело адаптироваться, вокруг было мало людей, которые окружали его теплотой и заботой. Хотя, если бы не его недуг, он наверняка бы отработал там весь срок контракта. Но получилось так, как получилось. Ему очень тяжело давался язык. Мы провели с ним в отеле около 70 дней, пока нашим женам и детям оформляли визы. Все это время я пытался приобщить его к французскому, заниматься со словарем. В номере читаю ему что-то, смотрю — Федор засыпает. Ему это было неинтересно. Такое ощущение, как будто он понимал, что приехал туда ненадолго».
Все решило возвращение Родионова и Черенкова в Москву, когда клуб отпустил их на некоторое время домой. В определенный момент, как рассказывал сам Сергей, Черенков пришел к нему на порог дома, прямо перед пробежкой рано утром, и сообщил, что останется в Москве, подписал контракт со «Спартаком». Владимир Абрамов говорил, что делом по возвращению Черенкова в Москву занимался помощник Владимира Путина — Сергей Чемезов: он приехал в Париж для работы с посольством и разрыва контракта Черенкова с «Ред Стар». Абрамов же сказал, что Черенков в момент перехода еще не болел, но некоторые признаки проявлялись.
Федор Черенков, 2010\PhotoXPress.ru
Что за болезнь, которая так сильно повлияла на жизнь и карьеру легенды советского футбола? В 1984 году врачи обнаружили у Черенкова психическое расстройство, которое обострялось весной и осенью. Его симптомами были мания преследования, повышенная раздражительность и подозрительность, галлюцинации, панические атаки. Были известны попытки суицида Черенкова. Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков говорил, что ситуацию спровоцировала генетика: в 1983 году он занимался матерью Федора, которая нуждалась в психиатрической помощи. Через некоторое время после ее перевода из терапевтического отделения симптомы начали проявляться и у Федора. Васильков рассказал такой случай:
«Обычно вспоминают случай в сборной СССР, когда команда была в Мексике. Федор тогда в составе сборной заскучал по жене, стал ей звонить, вроде как даже трубку целовал… Это не буйная фаза, просто он был очень домашний. Ему надо было находиться дома. У Лобановского и запредельные нагрузки еще были… При мне каких-то обострений не случалось. А мы с ним очень много лет вместе прошли».
Брат Черенкова Виталий вспоминал слова врача Федора в больнице на Каширке — Лидии Семеновны Лиходед — и тоже утверждал, что тот заболел из-за больших нагрузок и чрезмерной ответственности.
Болезнь не ушла со временем: развод с первой женой, прогоревший бизнес, уход и возвращение в футбол нарушали психологическое равновесие Черенкова. Васильков говорил, что бывали проблески, и тогда Федор был веселым и улыбчивым человеком. Но когда болезнь обострялась, он замыкался в себе и отстранялся от всех.
Черенков никогда не тренировал — во многом из-за тяжелого психологического состояния. Зато после завершения карьеры он всегда был близок к футболу — часто появлялся на ветеранских турнирах, приезжал на различные мероприятия.
Федор Черенков на благотворительной акции «Под флагом добра». Товарищеский футбольный матч между командой политиков и артистов «Росич-Старко» и сборной командой «Тренеры России», 2009 \ PhotoXPress.ru
Его жизнь трагически оборвалась на 56-м году жизни. Черенков — символ и эпоха «Спартака». И точно один из лучших футболистов не только в истории клуба, но и во всей истории нашего футбола.
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