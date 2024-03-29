Полезные советы для всей семьи

Глажка, безусловно, является рутинной работой, которую многие из нас не любят и делают через силу. Тем не менее существует несколько способов, благодаря которым можно сохранить вещи в надлежащем виде не только при хранении, а и при стирке.







Рассказываем о том, как добиться желаемого эффекта без утюга.



1. Никаких «комьев» при стирке

2. Деликатный режим

3. Долой залёживание

4. Правильная сушка

5. Лёд в помощь

6. Кондиционеры для стирки

7. Спреи против складок

8. Не складывайте пополам

Чтобы вещи не мялись, постарайтесь закладывать их равномерно, а не одним комом.Одна из самых популярных ошибок при стирке вещей заключается в том, что их закладывают как попало в стиральную машину, тем самым создавая не только нагрузку на барабан, а и заведомо деформируя вещи. Поэтому, дабы избежать комьев и чрезмерно мятой одежды, старайтесь загружать футболки, штаны, кофты и бельё равномерно. Таким образом стирка станет максимально качественной (в том числе полоскание и отжим), одежда не будет собираться в комья и выглядеть так, будто ей лет и памяти нет.Используйте деликатный режим стирки, так вещи будут меньше мяться.Как бы прискорбно это не звучало, но большинство людей при стирке вещей не особо задумываются над выбором режима. Отсюда возникает ряд проблем, в том числе и мятые, а зачастую и вовсе деформированные вещи. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша одежда служила верой и правдой не один год, пользуйтесь деликатной стиркой. Этот режим обладает рядом преимуществ:• Сохраняет целостность деликатной ткани;• Снижает вероятность выцветания или обесцвечивания;• Предотвращает усадку или растяжение ткани;• Снижает степень общего износа;• Сокращает потребление энергии, воды и чистящих средств;• А также сокращает общую трату времени.Таким образом вещи после стирки остаются практически без заломов и чрезмерной помятости, поэтому их запросто можно не гладить после сушки.Вытаскивайте вещи сразу же после стирки, а не держите их в машинке.Ещё один способ продлить «жизнь» вещам – не давать им залеживаться в стиральной машине после стирки. Как только цикл закончился, и система издала заветный сигнал, поспешите сражу же достать всю одежду из барабана. Таким образом вы предотвратите ярко выраженные заломы и чрезмерную помятость, тем самым сократив время глажки, если она всё-таки понадобится, чтобы разгладить пару складочек, которые не успели разойтись во время сушки.Правильная сушка также играет весомую роль.Чтобы вещи выглядели надлежащим образом, а все складки и заломы ушли после стирки, старайтесь правильно сушить одежду и бельё. Всё что вам нужно, так это извлечь вещи из стиральной машины. Затем хорошенько встряхнуть их (а при необходимости и расправить каждую из них), прежде чем повесить сушиться на балконе или при комнатной температуре в квартире. Также стоит правильно подобрать вешалки, учитывая тип ткани, чтобы одежда во время сушки не «поплыла». Ели вы используете сушилку с перекладинами, то обязательно подкладывайте либо однотонное старое полотенце (можно заменить куском ткани, марли) под очень тонкие вещи, чтобы сохранить их форму и сократить количество «грубых» заломов.Чтобы вещи были менее помятыми — используйте лёд.Если вы используете автоматическую машину для сушки вещей, попробуйте добавить пару кубиков льда в барабан перед запуском цикла. Во время процесса он начнёт таять и таким образом влага начнёт испаряться, тем самым способствуя разглаживанию заломов и складок. Кубики льда также помогут сохранить форму и целостность высушиваемых изделий, поскольку они не будут давать усадку или деформироваться из-за чрезмерного нагревания или сухости. Это отличный способ обеспечить эффективную сушку вещей.Используйте кондиционер для стирки.Если вы хотите, чтобы после стирки ваши вещи были не только ароматными и мягкими, а не мятыми, тогда используйте кондиционер. Он не только сохранит цвет и предотвратит усадку ткани, а и сократит заломы на одежде, сделав её менее мятой.Используйте специальный спрей или приготовьте его сами.Высушенную одежду можно обработать специальным средством под названием «жидкий утюг». Спрей продаётся в любом супермаркете, а также в специализированных магазинах. Также можно приготовить такое средство и самостоятельно. Всё что вам понадобится, так это одна чайная ложка кондиционера, две чайные ложки столового уксуса и триста миллилитров воды. Смешайте все ингредиенты между собой, перелейте в пульверизатор, хорошенько взболтайте перед применением, развесьте вещи на плечиках и распылите жидкость на расстоянии вытянутой. Оставьте до полного высыхания.Не нужно складывать вещи пополам, лучше всего хранить их в развешенном виде.И ещё один совет для тех, кто не особо любит стоять у гладильной доски – не складывайте вещи пополам, потому что заломы и складки обеспечены. Воспользуйтесь плечиками, а также кронштейнами. Таким образом вы сможете предотвратить появление складок, замолов и помятости. Также можно некоторые вещи сворачивать валиком, такой способ подойдёт как для шерстяных вещей, так и для джинсов.