Как вывести грибок в доме народными средствами

Грибок на стенах и потолке появляется не только в запущенных помещениях, но и в домах, хозяева которых старательно следят за чистотой.

Плесень быстро разрастается, захватывает углы в жилых комнатах. Ее споры оседают на мебели, поднимаются в воздух с пылью. Вдыхание вредных микрочастиц приводит к развитию астмы, хронического бронхита и тяжелой аллергии у членов семьи.







Плесневый грибок на стенах опасен для здоровья, провоцирует ухудшение самочувствия, частые простуды, приводит к развитию астмы или аллергии. Оставаясь на стенах, он медленно разрушает их изнутри, вызывает гниение деревянных конструкций. Поэтому мастера-строители советуют бороться с проблемой современными методами, использовать специальные препараты.



Причины появления грибка в доме

Как убрать плесень простыми способами

Как убрать грибок домашними средствами

Чтобы избавиться от грибка на стенах, установите точную причину его появления. В большинстве случаев образование плесени провоцирует:Постоянная повышенная влажность в комнате (не менее 60–70%).Тонкие или неутепленные стены дома, промерзающие в зимнее время.Холод в помещении, отсутствие системы обогрева.Некачественная гидроизоляция стен и фундамента.Плохая вентиляция в комнате.В последнее время к причинам появления грибка в жилых комнатах добавилась установка пластиковых окон. При нарушении правил монтажа или использовании материалов низкого качества ухудшается обмен воздуха, конденсат и влага не испаряются.При появлении на стенах черных точек или скоплений грибка не паникуйте: на начальной стадии остановить его размножение можно сочетание простых методов и подручных средств. Наиболее эффективные советы:Предварительно вымойте стены и потолок от скопления плесени водой с добавлением антисептика или моющего средства.Нанесите на поверхность специальные препараты для уничтожения спор и грибка. Их можно приобрести в магазинах бытовой химии. При работе защитите руки перчатками, наденьте маску.Выбросьте все тряпки и вещи, которые поражены плесневыми грибками. Это остановит распространение возбудителя, поможет избавиться от грибницы.Проверьте состояние вентиляционной системы, очистите ее от пыли и загрязнений. Можно вызвать специальную службу, которая сделает работу профессионально, устранит недочеты.Позаботьтесь об утеплении стен, восстановлении воздухообмена в помещении.При борьбе с грибком важно уменьшить влажность в комнате. Если при работающей вентиляции она превышает 60%, приобретите прибор для осушения воздуха.Современные модели имеют компактный размер, встроенный ионизатор или ароматизатор, таймер и другие полезные функции.В специализированных магазинах можно приобрести специальные антисептики на основе химических соединений, кислот или щелочей: «Олимп Стоп-плесень», «Биотол», «Элемент». Некоторые средства отличаются агрессивным составом, поэтому перед покупкой учитывайте, что будете обрабатывать препаратом: для очистки мебели потребуется более безопасный вариант.Отбеливатель для белья. Средство бытовой химии содержит хлор, который эффективно уничтожает споры плесени. Преимуществом является низкая цена, относительная безопасность и доступность. С его помощью можно обрабатывать керамическую плитку, мебель и стены, покрытые краской. Перед нанесением разбавьте отбеливатель чистой водой в пропорции 1 к 10, наденьте защитные перчатки.Пищевой уксус. В детской комнате убрать вредный грибок можно с помощью уксуса. Его испарения безопасны для дыхательной системы человека, а состав эффективен при борьбе с большинством возбудителей плесени. Налейте немного уксуса в бутылку с распылителем, осторожно покройте почерневший участок. Протрите сухой тряпкой, повторите для закрепления результата через 1–2 дня.Перекись водорода. Хорошее средство для уничтожения грибка на стенах – перекись водорода, которая продается в обычной аптеке. Качественный антисептик не имеет запаха, не дает токсичных испарений. Используйте его для обработки мебели, личных вещей или обоев, чтобы снять черный налет. Но не забывайте, что средство обладает легким отбеливающим эффектом, поэтому может оставить белые пятна на темных тканях, осветлить рисунок на стене.После просушивания комнаты и нанесения антисептика можно прогрунтовать стены. При поклейке обоев используйте современные клеящие составы с добавлением противогрибкового компонента. Это предотвратит распространение новой грибницы, защитит от повторения неприятной ситуации.