Изумительные примеры древнего строительства

Глядя на небоскрёбы и дамбы, мы видим в них апофеоз человеческой инженерии, довольствуясь тем фактом, что можем построить всё, что захотим. Однако часто забываем про технологические чудеса древней истории — сооружения и храмы, которые, казалось, не могли построить примитивные культуры.
Тем не менее, древняя история может нас удивить некоторыми впечатляющими сооружениями. И в доказательство этого перед вами — десять малоизвестных примеров поразительного древнего строительства.
10. Пуэбло-Бонито (Pueblo Bonito), США
Расположенный на северо-западе штата Нью-Мексико, Пуэбло-Бонито представляет собой крупнейший и наиболее известный пример посёлка, построенного предками пуэбло.
Строительство деревни началось в первой половине X века нашей эры и продолжалось в течение почти 180 лет, достигнув на пике своего развития 800 отдельных комнат и несколько зданий, в которых было целых пять этажей.
Впервые посёлок Пуэбло-Бонито был обнаружен в 1849 году лейтенантом армии США Джеймсом Симпсоном (James H. Simpson) и его проводником Карравахалем (Carravahal). С тех пор на этом месте неоднократно проводились многочисленные археологические раскопки. Ряд помещений был повреждён в результате разрушения части скалы, нависавшей над посёлком.
(Название скалы, часть которой разрушила территорию посёлка, переводится как «угрожающая скала», и это свидетельствует о том, что древние строители были хорошо осведомлены о вероятной опасности.)
На скале, расположенной сразу за Пуэбло-Бонито, имеется множество петроглифов, загадочно изображающих ступню с шестью пальцами, которые были созданы приблизительно в конце X – начале XI века.
9. Чатал-Хююк (Catalhoyuk), Турция
Обнаруженное в южной части территории Турции, поселение Чатал-Хююк, по некоторым оценкам, существует примерно с 7500-5700 г. до н.э. Оно было построено представителями неизвестной неолитической культуры, которая, как полагают, была очень развитой. Раскопки на этом месте продолжаются с тех пор, как поселение было обнаружено в конце 1950-х годов британским археологом Джеймсом Меллаартом (James Mellaart).
Здесь было обнаружено немало предметов, представляющих интерес для науки, в том числе, как предполагается, самая древняя известная карта и несколько особенно редких кинжалов того периода. Дома Чатал-Хююка отличаются интригующей особенностью: они не имеют дверей, в них входили с крыши — по лестнице.
Кроме того, умерших, похоже, хоронили под полом домов, в частности, под очагом. Однако на основании обнаружения некоторых дефрагментированных костей, тела, возможно, на какое-то время оставляли на улице, прежде чем покойников хоронили в закрытом помещении.
8. Локмарьаке (Locmariaquer), Франция
Расположенная во французском регионе Бретань (Brittany), Локмарьаке — это группа крупнейших из существующих европейских доисторических мегалитов.
Первоначально возведённый примерно в 4500 г. до н.э., крупнейший камень Локмарьаке был почти 21 метр в длину и весил 200-280 тонн. (Точный вес определить невозможно, поскольку мегалит, известный под названием «волшебный камень», давно сломан, возможно, в результате, землетрясения, но скорее всего руками человека.)
Поразительно, что «Волшебный камень» был перемещён одним куском из карьера, расположенного на расстоянии более 10 километров. Точно неизвестно, как именно его перевезли, но его могли доставить вплавь по близлежащему каналу либо просто катить по земле, используя деревянные стапели, представлявшие собой катящиеся брёвна по деревянным дорожкам.
Назначение этого места неизвестно, хотя на нём расположен дольмен (погребальное сооружение). Другие исследования выдвинули теории, которые как-то связаны с активностью Луны.
7. Колоссы Мемнона (Colossi Of Memnon), Египет
Возведённые в качестве памятника фараону Аменхотепу III и расположенные вне его ныне разрушенного храма, Колоссы Мемнона — это пара массивных статуй высотой около 23 метров. Статуи изображают сидящего Аменхотепа III, а на передней части трона вдоль ног можно увидеть рельефы иго жены, дочери и матери.
Статуи названы в честь Мемнона, героя Троянской войны, потому что он был сыном Эос, богини утренней зари, имеющей отношение к уникальному характерному признаку, которым когда-то отличалась одна из статуй. После того как статуи были повреждены в результате землетрясения, северная статуя по утрам стала производить протяжный звук, напоминавший человеческий голос (возможно, из-за нагревавшегося под лучами Солнца воздуха, который проходил через трещины). Древние греки считали, что так голос Мнемона приветствовал свою мать.
Сегодня этот звук услышать уже невозможно, так как после реставрации статуй, осуществлённой в 199 году н.э. по приказу римского императора Септимия Севера, он прекратился.
6. Помпеева колонна (Pompey’s Pillar), Египет
Возведённая в качестве памятника римскому императору Диоклетиану (Diocletian) в честь подавления восстания александрийцев, Помпеева колонна, согласно ошибочной теории, была воздвигнута древнеримским полководцем Гнеем Помпеем Великим. Однако надпись на основании монолита чётко указывает, что триумфальная колонна была создана в честь Диоклетиана и подарена ему народом Александрии. Миф, связанный со смертью Помпея и его головой, помещённой в погребальном сосуде на вершину столба, возможно, и привёл к этой путанице.
Возвышаясь более чем на 27 метров в высоту, монолит был воздвигнут в IV веке н.э. Помпеева колонна являлась частью храма Сераписа (Temple of Serapis), римского храма египетского бога, от которого теперь остались одни руины.
5. Дольмен Менга, или Куэва-де-Менга (Dolmen Of Menga), Испания
Датируемый приблизительно 2000 годом до н.э., дольмен Менга является крупным захоронением, известным как погребальный курган, который расположен в южной части Испании. Несколько полостей дольмена были созданы с помощью большого количества невероятно тяжёлых блоков, которые были уложены рядом друг с другом.
Стены, крыша (состоящая из четырёх отдельных частей) и колонны сделаны из одной и той же породы. Что касается названия, то легенда гласит, что прокажённая по имени Менга нашла убежище в этом дольмене после того, как умер её муж.
Археологи считают, что этот дольмен является крупнейшим подобным сооружением в Европе. Внутри него было обнаружено несколько сотен человеческих скелетов, которые, возможно, принадлежали членам правящих групп культуры.
Однако по сей день остаётся неизвестным, кто же именно построил это сооружение. Это место 15 июля 2016 года было внесено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
4. Киригуа (Quirigua), Гватемала
Построенный и завершённый древними майя где-то между 200 и 800 г. н.э., город Киригуа включает в себя образцовые примеры архитектуры майя, а также одни из крупнейших существующих стел (резные каменные памятники). Стела Е весит невероятные 65 тонн. Стелы обычно возводились в память о каком-либо важном событии или в качестве погребального памятника.
Английский архитектор Фредерик Катервуд (Frederick Catherwood) был первым европейцем, увидевшим Киригуа, и с тех пор на этом месте было произведено несколько археологических раскопок. Однажды руины города древних майя посетил английский писатель Олдос Хаксли (Aldous Huxley) и написал о стелах, что они воздвигнуты в честь «триумфа человека над временем и материей и триумфа времени и материи над человеком».
Киригуа пришёл в упадок примерно в 900 году н.э., что, вероятно, было связано с прекращением торговли нефритами.
3. Дур-Шаррукин (Dur Sharrukin), Ирак
В переводе означающий «крепость Саргона» или «форт Саргон», древний город Дур-Шаррукин был построен ассирийцами в промежутке между 717 и 707 г. до н.э. и находится в северной части Ирака. Город площадью около 2,6 км² включал в себя храм бога Набу (бога растительности), а также королевский дворец.
Однако наиболее интересным артефактом, обнаруженным в руинах, является ассирийский бык, работа из камня, которая, по оценкам, весит около 40 тонн. Это самый крупный образец быка, с крыльями или без, в истории человечества.
Первые раскопки в Дур-Шаррукине были произведены под руководством французского генконсула в Мосуле Поля-Эмиля Ботта ( Paul-Emile Botta) в 1843 году. Во время последующих экспедиций было сделано несколько новых открытий. Сам город был покинут вскоре после того, как его строительство было завершено, поскольку король Саргон II был убит во время битвы.
2. Хаджар-Ким (Hagar Qim), Мальта
Расположенный на Мальте, Хаджар-Ким, как полагают, был построен неизвестной культурой в промежутке между 3200 и 2500 г. до н.э. Эта культура, как говорят, была уничтожена в результате голода или какого-то стихийного бедствия, и оставила после себя несколько определяющих деталей.
Считающийся одним из самых ранних примеров религиозных мест поклонения, храм в Хаджар-Киме включает в себя несколько статуй богини плодородия, известной как Венера, некоторые из которых в настоящее время выставлены в Национальном музее археологии (National Museum of Archaeology) в Валлетте (Valetta). Хаджар-Ким был построен на сотни лет раньше, чем Стоунхендж.
1. Тиуанако (Tiwanaku), Боливия
Доисторическая столица цивилизации Тиуанако, одноимённый город расположен на берегу озера Титикака в Боливии. Изначально это была небольшая деревня, которая со временем разрослась в город, который процветал в промежутке между 400 и 900 г. н.э., став местом расположения целого ряда крупнейших каменных сооружений в Южной Америке.
Город опустел приблизительно в 1000 году н.э., скорее всего, в результате наводнений. Цивилизация Тиуанако, в конечном счёте, была завоевана инками, хотя этот город затем упоминался в их мифологии, поскольку считалось, что он был исходной точкой человечества.
В Тиуанако могло проживать более миллиона человек. Город оставался заброшенным до 1876 года, когда американский археолог Эфраим Джордж Скуайер (Ephraim George Squier) открыл его заново. В 2000 году Тиуанако был внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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