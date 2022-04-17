Фальшивый рис: Как распознать подделку и не съесть вредную синтетику на ужин

Поддельный рис – новая «страшилка» из интернета.
Китайский «фейк» завоёвывает мир. Подделки везде: звонят из карманов бедных студентов, покоятся в косметичках модниц на дне их «брендовых» сумочек и даже заполняют полки детских магазинов. Но это ещё цветочки. Теперь китайский контрафакт добрался и до кухни. В сети всё чаще появляются тревожные новости о поддельном рисе, изготовленном из… пластика. Распознать подделку и не съесть синтетику на ужин поможет вот такой несложный тест.
Сообщения о фальшивом рисе появляются всё чаще.
Можно с уверенностью сказать: к 2017-ому в Китае научились подделывать абсолютно всё. Кажется, не сегодня-завтра людей клонировать начнут, что бы там не говорили этические нормы. В этом году в Сети появилось немало разоблачительных видео о том, как на фабриках в Китае и Вьетнаме «штампуют» ненастоящий рис. По информации очевидцев, фальшивую крупу делают из картофельного крахмала с небольшой примесью пластика для идеальной белизны и упругой формы. Хотя процент пластика не может быть велик в силу нерентабельности, сама мысль о синтетическом рисе как-то не вызывает аппетит. А потому, рис подозрительного происхождения лучше (в буквальном смысле) проверить на прочность. И устроить ему «кулинарную инквизицию» вот такими испытаниями.
Тест на подделку №1: испытание водой
Всплывёт или не всплывёт?
Самый простой и доступный способ вычислить самозванца. Залейте рис водой, помешайте ложкой и оставьте на пару минут. Настоящий рис останется на дне, а рис из крахмала и пластика всплывет на поверхность. Правда, надёжность водного теста не так уж велика: даже самый настоящий, но основательно подсохший рис, тоже может всплыть.
Тест на подделку №2: испытание огнём
Чувствуете запах пластика при горении?
Этот тест стоит проводить с особой осторожностью. Наберите небольшое количество риса (ложки будет достаточно) и подожгите. Почувствовали запах горелого пластика? Тогда лучше приготовьте на ужин что-то другое.
Тест на подделку №3: испытание плесенью
Самый надёжный тест на натуральность.
Отварите небольшое количество риса, остудите и поместите в герметичную ёмкость. В холодильник не ставьте. Забудьте о блюде дня на 2-3. Обыкновенный рис покроется плесенью, а «пластиковый» на вид останется свежим и аппетитным. Конечно, есть нельзя ни первый образец, ни второй. Но это – самый надёжный способ проверить содержимое пачки на натуральность.
В некоторых странах «фальшивый» рис вполне легален.
Несмотря на обилие сообщений о подделках, поставщики риса убеждают, что это – всего лишь городская легенда. Её цель – убедить потребителей покупать только продукты местных изготовителей. А, к примеру, в Северной Корее и на Филиппинах «фальшивый» рис существует вполне легально: его делают из более дешёвого в тех краях маиса. Но доверять или проверять – решайте сами.
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