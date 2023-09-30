Секрет черенкования роз

Осеннее черенкование роз дает отличные результаты, особенно если правильно подготовить черенки к укоренению. Не спешите использовать стимуляторы роста и другие покупные препараты, ведь дать черенкам все необходимое для активного роста и развития помогут самые обычные продукты.

Подготовьте черенки роз для размножения. Важно выбирать черенки, на которых есть почки.







Используя острый стерильный инструмент, очистите верхнюю часть черенка от жесткой части.







Стимулировать активный процесс корнеобразования и защитить черенки от болезней и вредителей поможет корень имбиря.

Нарежьте корень имбиря на небольшие кусочки и растолките его, используя ступку.







Залейте измельченный корень имбиря водой и оставьте настояться на 15-20 минут. Поместите черенки в настой корня имбиря на 45 минут.







Дать черенкам дополнительные питательные вещества для роста поможет картофель, который с помощью овощечистки необходимо нарезать на тонкие полосы.

Заверните черенки в картофельные полоски и поместите их в плодородную почву.







Регулярно увлажняйте посадки, больше никакой уход за черенками не потребуется.







Примерно через 35-40 дней черенки укоренятся и на них начнет нарастать зеленая масса. Крепкие черенки можно пересадить в более крупные горшки для дальнейшего роста.





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