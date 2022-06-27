5 отравляющих веществ, которыми лечили пациентов эскулапы XIX века

Кокаин как средство от детской зубной боли в XIX веке. | Фото: lifeglobe.net.

1. Мышьяк

Мышьяк в XIX веке использовался как косметическое средство и средство от потенции. | Фото: kulturologia.ru.

2. Лауданум

Лауданум - алкогольная настойка с опиумом. | Фото: cassandra-89.livejournal.com.

3. Тоники для волос

Тоник для волос. | Фото: mentalfloss.com.

4. Кровяная настойка

Бовинин - настойка на говяжьей крови. | Фото: images.mentalfloss.com.

5. Кокаин

Кокаин как средство от детской зубной боли в XIX веке.. | Фото: colors.life.