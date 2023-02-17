Заточите все ножницы и ножи дома! Заточка фольгой или наждачной бумагой может быть совершенно не эффективна: результат не получится таким, как хотелось бы.
Однако есть отличный, реально рабочий метод заточки — и эффект будет такой же, как если бы вы заточили инструмент у мастера с профессиональным оборудованием!
Вам понадобится дрель и корундовая насадка.
Определите угол наклона и по нему пройдитесь дрелью, чтобы заточить ножницы (или нож).
Сделать это очень просто, но результат потрясающий!
Все ножницы и ножи в доме будут бритвенно острые, как новенькие!
Подробнее о том, как заточить ножницы и ножи в домашних условиях, смотрите в видео ниже:
Как заточить все ножницы и ножи в доме
Заточите все ножницы и ножи дома! Заточка фольгой или наждачной бумагой может быть совершенно не эффективна: результат не получится таким, как хотелось бы.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии