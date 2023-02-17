Как заточить все ножницы и ножи в доме

Заточите все ножницы и ножи дома! Заточка фольгой или наждачной бумагой может быть совершенно не эффективна: результат не получится таким, как хотелось бы.

Однако есть отличный, реально рабочий метод заточки — и эффект будет такой же, как если бы вы заточили инструмент у мастера с профессиональным оборудованием!

Вам понадобится дрель и корундовая насадка.







Определите угол наклона и по нему пройдитесь дрелью, чтобы заточить ножницы (или нож).







Сделать это очень просто, но результат потрясающий!







Все ножницы и ножи в доме будут бритвенно острые, как новенькие!







Подробнее о том, как заточить ножницы и ножи в домашних условиях, смотрите в видео ниже:



