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Как заточить все ножницы и ножи в доме

Заточите все ножницы и ножи дома! Заточка фольгой или наждачной бумагой может быть совершенно не эффективна: результат не получится таким, как хотелось бы.
Однако есть отличный, реально рабочий метод заточки — и эффект будет такой же, как если бы вы заточили инструмент у мастера с профессиональным оборудованием!
Вам понадобится дрель и корундовая насадка.

Как заточить все ножницы и ножи в доме

Определите угол наклона и по нему пройдитесь дрелью, чтобы заточить ножницы (или нож).

Как заточить все ножницы и ножи в доме

Сделать это очень просто, но результат потрясающий!

Как заточить все ножницы и ножи в доме

Все ножницы и ножи в доме будут бритвенно острые, как новенькие!

Как заточить все ножницы и ножи в доме

Подробнее о том, как заточить ножницы и ножи в домашних условиях, смотрите в видео ниже:

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