6 увлекательных фактов о стадионе в Пекине, более известном как «Птичье гнездо»

Сетчатая структура, созданная множественным переплетением стальных балок, напоминает гнездо птицы (Национальный стадион Пекина). | Фото: archialexeev.ru/ yandex.ru.

1. Концепция Национального стадиона в Пекине

Конструкция представляет собой совершенное сочетание элегантности и простоты. | Фото: beijingbirdsnest.wordpress.com.

Строительство стадиона заняло 5 лет («Птичье гнездо», Пекин). | Фото: stadiums.at.ua.

2. Уникальность конструкции

Колоссальное сооружение из стали элипсообразной формы с 24 переплетающимися стальными колоннами (National Stadium, Пекин). | Фото: znajrusskij.blogspot.com.

На создание олимпийской арены ушло 40 тыс. тонн высококлассной стали (National Stadium, Пекин). | Фото: beijingbirdsnest.wordpress.com.

3. Для завершения строительства крупнейшей стальной конструкции не хватило стали

Из-за нехватки стали от сдвигаемой крыши пришлось отказаться (National Stadium, Пекин). | Фото: vertaki.com.ua.

Крыша олимпийского стадиона сделана из полимеров нового поколения (National Stadium, Пекин). | Фото: news.taj/ pinterest.cl.

4. Вместимость главной олимпийской арены Китая

Максимальная загруженность трибун стадиона «Птичье гнездо» 91 тыс. человек (Пекин, Китай). | Фото: accusecontacts.weebly.com/ sport-olymp.com.

Церемония закрытия летних XXIX Олимпийских игр в Пекине (Национальный стадион). | Фото: nevsedoma.com.ua.

5. Десятилетие после грандиозного праздника

Церемония открытия чемпионата мира по League of Legends (Национальный стадион Пекина, 2017). | Фото: nexus.leagueoflegends.com.

Главную спортивную арену Пекина активно эксплуатируют все годы после Олимпиады (National Stadium). | Фото: russian.news.cn.

Национальный стадион «Птичье гнездо» стал главной достопримечательностью Пекина. | Фото: incomartour.com.ua/ pinterest.cl.

6. Пекин готовится к зимним Олимпийским играм-2022

В Пекине не просто готовятся к проведению Олимпиады, спорткомитет и власти всеми способами стараются популяризировать зимние виды спорта. | Фото: english.visitbeijing.com.cn/ pinterest.cl.

Пекин планирует закупить оборудование для создания искусственного снега и льда («City of Ice», National Stadium). | Фото: china.org.cn/ english.visitbeijing.com.cn.