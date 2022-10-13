С нами не соскучишься!

8 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Да я по старинушке проверенным способомКак правильно сте...
  • Ивановна
    Очень хорошо когда сам это делаешьГрибной, апельсин...
  • Алексей Перин
    "Неприкасаемые" хороши. Но сериал "Криминальные истории" НАМНОГО лучше!11 любопытных фак...

Как ускорить разложение пенька в два раза

Удаление дерева с участка — процесс небыстрый и трудоёмкий. Однако если у вас есть возможность, лучше не удалять дерево, а просто его спилить.
Таким высоким пеньком ещё можно пользоваться около 5 лет: он будет крепко стоять. Его можно использовать в качестве стойки для цветочных горшков или просто как арт-объект. Если же пенёк мешается, то можно значительно ускорить его разложение.

Как ускорить разложение пенька в два раза

Сделайте как можно больше глубоких и широких отверстий в пеньке.

Как ускорить разложение пенька в два раза

Всыпьте в отверстия до самого верха аммиачную селитру. Когда закончите работу, присыпьте пенёк землёй, чтобы аммиак не выветривался. Аммиачная селитра ускоряет процесс разложения минимум в два раза: уже через 2-3 года от пенька не останется и следа — только труха.

Как ускорить разложение пенька в два раза

Подробнее о том, как удалить пенёк с участка, смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Пенёксоветы
Обсудить

Картина дня

наверх