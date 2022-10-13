Как ускорить разложение пенька в два раза

Удаление дерева с участка — процесс небыстрый и трудоёмкий. Однако если у вас есть возможность, лучше не удалять дерево, а просто его спилить.

Таким высоким пеньком ещё можно пользоваться около 5 лет: он будет крепко стоять. Его можно использовать в качестве стойки для цветочных горшков или просто как арт-объект. Если же пенёк мешается, то можно значительно ускорить его разложение.







Сделайте как можно больше глубоких и широких отверстий в пеньке.







Всыпьте в отверстия до самого верха аммиачную селитру. Когда закончите работу, присыпьте пенёк землёй, чтобы аммиак не выветривался. Аммиачная селитра ускоряет процесс разложения минимум в два раза: уже через 2-3 года от пенька не останется и следа — только труха.







Подробнее о том, как удалить пенёк с участка, смотрите в видео ниже:



