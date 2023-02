10 слов, которые должен знать каждый путешественник

О чем мы думаем, когда собираемся в путешествие? Как обеспечить себе комфортный переезд, что взять с собой, где можно будет перекусить, какие места можно (или нужно) посетить, как можно развлечься? Все это, конечно, очень важно, но вот простой тест: «Мы тут купили 2 билета one way, потому что раунд-трип оказался дороже, а взять open jaw я не решилась. Взяли сингл и твин номер с garden view и с gala dinner, так как мой день рождения как раз пришелся на отпуск. Уж не знаю, какой будет инвойс, но, надеюсь, оно того стоит».



Ничего не поняли? А ведь для многих путешественников эти термины давно вошли в обычный лексикон. В принципе догадаться, о чем идет речь можно и без знания этих терминов, но если вы почти ничего не поняли, то это шпаргалка для вас.









Round trip

Open-jaw

Stopover

Single (sgl), Twin (twn), Double (dbl)

Dorm

Run of house (R.O.H)

Gala Dinner

Bed and Breakfast, Half Board, Exept Pation

Full Board

Voucher

Как можно догадаться из названия, round trip — это билет туда-обратно. Такой тип билетов наиболее приемлем для туристов, однако бывают случаи, когда покупка одного билета туда и одного билета обратно (one way ticket) выходит дешевле.Тип билета, когда пассажир летит обратно из пункта, который отличается от пункта прилета, или, наоборот, прилетает в пункт, который отличается от пункта вылета. Например, вы покупаете билет Москва-Будапешт, Вена-Москва. Отличный вариант для тех, кто путешествует во время отпуска на машине и с легкостью может оказаться в конце отпуска в другой стране.В последнее время авиакомпании практикуют продажу билетов с пересадкой: они, как правило, намного дешевле, но имеют один большой минус — перерыв между пересадками может составлять более 24 часов. В таком случае в билете может быть прописана возможность стоповера. Например, если вы летите в Бразилию с пересадкой в Риме, вы можете остаться в сердце Италии на пару дней и провести там время с бОльшей пользой. Но не забудьте позаботиться о визе.Будучи в аэропорту не забывайте и о duty-free — там вы всегда найдете товары беспошлинной торговли. Обычно это — парфюмерия, алкоголь и аксессуары.Single — номер с одноместным размещением в отеле с одним спальным местом. Если же вы путешествуете парой, то вам могут предложить double (dbl) — обычно это означает, что в номере будет одна двуспальная кровать. Что касается Twin, то он немногим отличается от double, однако такая категория номера подразумевает наличие двух спальных мест в виде двух односпальных кроватей.В любой номер вы можете добавить еxtra bed — одну дополнительную кровать. В таком случае стоимость номера возрастает, но несоизмеримо с дополнительным номером. Это отличный вариант для тех, кто путешествует с детьми. Фото: Joseph Branston / Future / REX / Fotobank.ruЭто кровать в общем номере в хостеле. Например, если на сайте хостела вы видите 5 Bed Mixed Dorm, то это значит, что вам предлагается общая комната с 5 кроватями.Данная категория номера означает самую низкую стоимость при его бронировании, но предоставляет право сотрудникам отеля дать вам номер любого уровня: от стандарта до делюкса (самого дорого в гостинице), за который, само собой, придется доплатить. Здесь надо быть внимательными.Обязательный праздничный ужин, если ваше пребывание в отеле приходится на день рождения, от покупки которого вы отказаться не сможете.Поговорим о питании и развлечениях. Возможно , кто-то из вас удивится, но не одним любимым российскими туристами all inclusive ограничиваются современные отели. Например, Bed and Breakfast предполагает только завтрак, который уже включен в стоимость отеля. Выбрав Half Board, вас накормят только завтраком и ужином, а если вы предпочитаете питаться в городе вы можете отказаться от питания вовсе, поставив галочку при бронировании отеля напротив Exept Pation.Стандартное трехразовое питание, которое не включает в себя бесплатные напитки и развлечения, в отличие от all inclusive, в тариф которого входит трехразовое питание с бесплатными напитками и частью развлечений, предлагаемых отелем. В некоторых отелях есть расширенный тариф all inclusive — Ultra all inclusive, — в который входит неограниченное круглосуточное питание, а также все развлечения в отеле.Не стоит забывать, что в некоторых странах существуют некоторые нюансы, связанные с менталитетом граждан или культурой страны, а также законодательством. Например, в Сингапуре принято оплачивать еду на месте или дополнительным счетом при check-out (выезде) из отеля.Страшное слово, знакомое многим с 90-х, в данном случае означает всего лишь то, что имея данный документ, вам предоставляется гарантия на предоставление забронированных и оплаченных услуг . Данный документ также может содержать контакты экскурсоводов, отеля и другую полезную информациюЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)