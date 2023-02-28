10 слов, которые должен знать каждый путешественник

О чем мы думаем, когда собираемся в путешествие? Как обеспечить себе комфортный переезд, что взять с собой, где можно будет перекусить, какие места можно (или нужно) посетить, как можно развлечься? Все это, конечно, очень важно, но вот простой тест: «Мы тут купили 2 билета one way, потому что раунд-трип оказался дороже, а взять open jaw я не решилась. Взяли сингл и твин номер с garden view и с gala dinner, так как мой день рождения как раз пришелся на отпуск. Уж не знаю, какой будет инвойс, но, надеюсь, оно того стоит».
Ничего не поняли? А ведь для многих путешественников эти термины давно вошли в обычный лексикон. В принципе догадаться, о чем идет речь можно и без знания этих терминов, но если вы почти ничего не поняли, то это шпаргалка для вас.
Round trip
Как можно догадаться из названия, round trip — это билет туда-обратно. Такой тип билетов наиболее приемлем для туристов, однако бывают случаи, когда покупка одного билета туда и одного билета обратно (one way ticket) выходит дешевле.
Open-jaw
Тип билета, когда пассажир летит обратно из пункта, который отличается от пункта прилета, или, наоборот, прилетает в пункт, который отличается от пункта вылета. Например, вы покупаете билет Москва-Будапешт, Вена-Москва. Отличный вариант для тех, кто путешествует во время отпуска на машине и с легкостью может оказаться в конце отпуска в другой стране.
Stopover
В последнее время авиакомпании практикуют продажу билетов с пересадкой: они, как правило, намного дешевле, но имеют один большой минус — перерыв между пересадками может составлять более 24 часов. В таком случае в билете может быть прописана возможность стоповера. Например, если вы летите в Бразилию с пересадкой в Риме, вы можете остаться в сердце Италии на пару дней и провести там время с бОльшей пользой. Но не забудьте позаботиться о визе.
Будучи в аэропорту не забывайте и о duty-free — там вы всегда найдете товары беспошлинной торговли. Обычно это — парфюмерия, алкоголь и аксессуары.
Single (sgl), Twin (twn), Double (dbl)
Single — номер с одноместным размещением в отеле с одним спальным местом. Если же вы путешествуете парой, то вам могут предложить double (dbl) — обычно это означает, что в номере будет одна двуспальная кровать. Что касается Twin, то он немногим отличается от double, однако такая категория номера подразумевает наличие двух спальных мест в виде двух односпальных кроватей.
В любой номер вы можете добавить еxtra bed — одну дополнительную кровать. В таком случае стоимость номера возрастает, но несоизмеримо с дополнительным номером. Это отличный вариант для тех, кто путешествует с детьми. Фото: Joseph Branston / Future / REX / Fotobank.ru
Dorm
Это кровать в общем номере в хостеле. Например, если на сайте хостела вы видите 5 Bed Mixed Dorm, то это значит, что вам предлагается общая комната с 5 кроватями.
Run of house (R.O.H)
Данная категория номера означает самую низкую стоимость при его бронировании, но предоставляет право сотрудникам отеля дать вам номер любого уровня: от стандарта до делюкса (самого дорого в гостинице), за который, само собой, придется доплатить. Здесь надо быть внимательными.
Gala Dinner
Обязательный праздничный ужин, если ваше пребывание в отеле приходится на день рождения, от покупки которого вы отказаться не сможете.
Bed and Breakfast, Half Board, Exept Pation
Поговорим о питании и развлечениях. Возможно, кто-то из вас удивится, но не одним любимым российскими туристами all inclusive ограничиваются современные отели. Например, Bed and Breakfast предполагает только завтрак, который уже включен в стоимость отеля. Выбрав Half Board, вас накормят только завтраком и ужином, а если вы предпочитаете питаться в городе вы можете отказаться от питания вовсе, поставив галочку при бронировании отеля напротив Exept Pation.
Full Board
Стандартное трехразовое питание, которое не включает в себя бесплатные напитки и развлечения, в отличие от all inclusive, в тариф которого входит трехразовое питание с бесплатными напитками и частью развлечений, предлагаемых отелем. В некоторых отелях есть расширенный тариф all inclusive — Ultra all inclusive, — в который входит неограниченное круглосуточное питание, а также все развлечения в отеле.
Не стоит забывать, что в некоторых странах существуют некоторые нюансы, связанные с менталитетом граждан или культурой страны, а также законодательством. Например, в Сингапуре принято оплачивать еду на месте или дополнительным счетом при check-out (выезде) из отеля.
Voucher
Страшное слово, знакомое многим с 90-х, в данном случае означает всего лишь то, что имея данный документ, вам предоставляется гарантия на предоставление забронированных и оплаченных услуг. Данный документ также может содержать контакты экскурсоводов, отеля и другую полезную информацию
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