10 слов, которые должен знать каждый путешественник

О чем мы думаем, когда собираемся в путешествие? Как обеспечить себе комфортный переезд, что взять с собой, где можно будет перекусить, какие места можно (или нужно) посетить, как можно развлечься? Все это, конечно, очень важно, но вот простой тест: «Мы тут купили 2 билета one way, потому что раунд-трип оказался дороже, а взять open jaw я не решилась. Взяли сингл и твин номер с garden view и с gala dinner, так как мой день рождения как раз пришелся на отпуск. Уж не знаю, какой будет инвойс, но, надеюсь, оно того стоит».



Ничего не поняли? А ведь для многих путешественников эти термины давно вошли в обычный лексикон. В принципе догадаться, о чем идет речь можно и без знания этих терминов, но если вы почти ничего не поняли, то это шпаргалка для вас.









Round trip

Open-jaw

Stopover

Single (sgl), Twin (twn), Double (dbl)

Dorm

Run of house (R.O.H)

Gala Dinner

Bed and Breakfast, Half Board, Exept Pation

Full Board

Voucher