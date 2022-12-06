«Вскрытие покажет…». Патологоанатомы и работники моргов рассказывают о самых странных причинах смерт

Кто бы и что не говорил, а смерть – это довольно неприятная штука даже в самых мирных ее проявлениях, а уж о насильственной смерти и говорить не стоит. Один вид трупа, извлеченного из обгоревшей машины, снятого из петли или выловленного со дна озера, запросто может вызвать рвотный рефлекс и отправить целоваться с унитазом даже самых закаленных и отважных из нас. Впрочем, существует в мире одна категория людей, которым регулярно приходится иметь дело со смертью и всеми ее вытекающими (пардон за неудачный каламбур) последствиями.
Да, как вы, наверняка, уже совершенно правильно догадались, речь идет именно о патологоанатомах и работниках моргов – закаленных людях с крепкими нервами и не менее крепкой пищеварительной системой, которых в принципе сложно чем-то удивить. Однако «сложно» не значит «нельзя совсем».
Сегодня мы подготовили для наших читателей подборку довольно занимательных, хотя и немного шокирующих историй о самых странных и необычных причинах смерти, с которыми довелось иметь дело этим «рыцарям скальпеля и пилы».
«Попадание в яблочко»
«Работаю в морге уже много лет, но это, пожалуй, самая странная смерть, которую мне доводилось видеть. В принципе, ничего особо трэшового или страшного. Обычный парень, рабочий, вытаскивал с коллегами оборудование из фургона. Дверца фургона удерживалась пружиной, и болт, которым эта самая пружина крепилась, не выдержал, отлетел и ударил парня прямо в сонную артерию».
«Болт даже не пробил кожу, но артерия от удара разорвалась, и парень умер от кровопотери в считанные секунды. Он просто сел на траву и умер, его коллеги даже не сразу заметили, что с ним что-то не так. Если бы удар пришелся в любую другую часть тела, он отделался бы парочкой синяков, но болт попал «прямо в яблочко» – каких-то пару несчастных квадратных сантиметров, где травма оказалась летальной».
«Не лучший метод самоубийства»
«Молодая девушка, двадцать с лишним лет. Она решила покончить с собой и бросила в ванну включенный масляный обогреватель. Сила тока оказалась слишком маленькой, чтобы убить ее на месте, зато достаточной, чтобы парализовать ее, пока прибор медленно нагревал воду в ванной. В общем, в итоге она сварилась заживо. Пожалуй, не самый лучший метод самоубийства».
«Попытка – не пытка»
«Из этических соображений не буду называть имена и название города, но сама по себе история необычная. Мне недавно привозили на вскрытие мужчину в годах, две огнестрельные раны в голове. Сначала он выстрелил в себя из дробовика 20 калибра в спальне, но выжил, так что дополз до гаража, перезарядился и закончил свое дело. Если бы не специфический характер ран и не кровавая дорожка, которую он оставил по всему дому, полиция бы, наверняка, решила, что речь идет об убийстве».
Братская могила
«Я не патологоанатом, но у меня тоже есть в запасе одна история. Работаю судебным археологом, несколько лет назад мы раскопали братскую могилу неподалеку от деревни, которая в войну была захвачена нацистами. Там было очень много костей, одежды и личных вещей убитых. Грустно и страшно, но что поделаешь, работа есть работа. Так вот, на самом краю захоронения мы нашли тело девочки, предположительно 13-14 лет, убита выстрелом в лоб».
«Мне показалось это странным, ведь обычно немцы казнили пленных выстрелом в затылок, но по-настоящему страшные подробности всплыли позднее, когда останки доставили в лабораторию. Оказалось жертву застрелили из относительно современного автоматического пистолета, а умерла она примерно в 70-80х годах. Кто-то выстрелил 13-летней девчонке в лоб и бросил в старую братскую могилу».
«Пила возвращается»
«Моя бывшая работала в морге. Она рассказывала, что у них была одна… эээ… даже не знаю, как правильно назвать, «клиентка», наверное. Так вот, эта «клиентка» покончила с собой… лобзиком. Он торчал у нее из лобной кости. Очевидно, что убить себя таким экзотичным способом было нелегко, и, судя по травмам, она пыталась несколько раз, прежде у нее не получилось окончательно. Бывшая говорила, что им с коллегами пришлось приложить немало усилий, чтобы извлечь инструмент из черепа».
«А ты знаешь, что такое безумие?»
«Я работаю охранником в местной больнице. У нас есть большое крыло для психов, и с ними иногда бывают проблемы, поэтому мы с ребятами многого успели насмотреться, но ЭТО было слишком даже для меня. На прошлой неделе мне пришлось везти в морг тело пациента из «психодрома» (ну, это мы с коллегами так называем то самое чертово крыло), который умер из-за того, что голыми руками (!) оторвал себе член, попытался проглотить его и подавился. Завтра я увольняюсь».
Собака – друг человека
«Не то, чтобы жесть, скорее смешно и грустно. К нам как-то раз привезли пожилую леди, которую сбила машина. Она бросилась под колеса, спасая свою собаку, которая сорвалась с поводка и выскочила на проезжую часть. Старушка в морге, на песике ни царапины».
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