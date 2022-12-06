«Вскрытие покажет…». Патологоанатомы и работники моргов рассказывают о самых странных причинах смерт

Кто бы и что не говорил, а смерть – это довольно неприятная штука даже в самых мирных ее проявлениях, а уж о насильственной смерти и говорить не стоит. Один вид трупа, извлеченного из обгоревшей машины, снятого из петли или выловленного со дна озера, запросто может вызвать рвотный рефлекс и отправить целоваться с унитазом даже самых закаленных и отважных из нас. Впрочем, существует в мире одна категория людей, которым регулярно приходится иметь дело со смертью и всеми ее вытекающими (пардон за неудачный каламбур) последствиями.







Да, как вы, наверняка, уже совершенно правильно догадались, речь идет именно о патологоанатомах и работниках моргов – закаленных людях с крепкими нервами и не менее крепкой пищеварительной системой, которых в принципе сложно чем-то удивить. Однако «сложно» не значит «нельзя совсем».







Сегодня мы подготовили для наших читателей подборку довольно занимательных, хотя и немного шокирующих историй о самых странных и необычных причинах смерти, с которыми довелось иметь дело этим «рыцарям скальпеля и пилы».



«Попадание в яблочко»

«Не лучший метод самоубийства»

«Попытка – не пытка»

Братская могила

«Пила возвращается»

«А ты знаешь, что такое безумие?»

Собака – друг человека