Как это было: 24 любимых деликатеса, на которых выросли советские дети

Деликатесы советского ребенка.

1. Сладкий бутерброд

Простейший десерт делался очень легко – ломтик нарезного батона или белого хлеба намазывался сливочным маслом и сверху посыпался сахарным песком.

2. Карамелизированный сахар

Для приготовления таких сладостей достаточно было смазать ложку сливочным маслом, высыпать в нее сахар и держать над газовой горелкой до готовности, а если добавить палочку – получался натуральный леденец.

3. Смола плодовых деревьев и гудрон

Советские детишки грызли смолу с различных плодовых деревьев – вишневых, сливовых , хвойных, а гудрон прекрасно заменял жевательную резинку.

4. Огурцы

Свежие хрустящие огурцы нарезались соломкой и обильно посыпались солью.

5. Печенье с маслом

Самое элементарное пирожное делалось из любого малосъедобного печенья, например «Юбилейного» или твердого галетного, и сливочного масла – лучшее лакомство к завтраку!

6. Аппетитная хлебная горбушка

Именно в таком виде дети приносили из магазина хлеб, ведь как удержаться и не полакомиться свежей пахучей корочкой еще теплой буханки?

7. Аскорбиновая кислота

Эти вкусные и полезные витаминки в виде желтых шариков дети просто обожали и были готовы есть их в любом количестве.

8. Вареное сгущенное молоко

Сгущенка уже была лакомством, но если ее сварить – получалось еще более вкусное новое блюдо, да и сам длительный процесс приготовления был интересен, ведь если вода выкипала, то банка взрывалась.

9. Козинаки из семечек

Более простой вариант восточной сладости делался из очищенных семечек подсолнечника, которые обжаривались на сковороде и соединялись с карамелью, а после застывания формировались небольшие брикеты.

10. Сушки и баранки

Бараночные изделия различных размеров были очень любимы советской детворой, есть их полагалось с молоком, киселем или домашним компотом.

11. «Дикое» лакомство

Кислый вкус зеленых листочков свежего щавеля в советское время был знаком чуть ли не каждому ребенку.

12. Сухой кисель

Советские дети с удовольствием грызли сладкие кисельные брикеты, которых в магазинах было много, да и стоили они дешевле мороженого.

13. Картофель, запеченный в костре

Картошка была самым доступным продуктом, а печеная в костре рассматривалась не просто как еда, а скорее как лакомство.

14. Сладкие ириски

Такие конфеты были нескольких видов – тягучий «Кис-Кис» и литой полутвердый «Золотой ключик», первые были настолько твердые, что попытка их разжевать стоила сломанных зубов и вырванных пломб, а вторые были слишком мягкие .

15. Плавленый сырок «Дружба»

В советские времена производились 3 вида плавленых сырков, но именно «Дружба» был самым популярным.

16. Молочная смесь «Малыш»

Этот порошкообразный продукт с добавлением сухого молока, сахара и овощных и плодовых порошков, повзрослевшие дети просто ели ложками .

17. Леденцы «Монпансье»

Фруктовые разноцветные маленькие леденцы в жестяных коробочках были сделаны из карамелизированного сахара с фруктовыми вкусами и считались чуть ли не самой популярной сладостью в Советском Союзе.

18. Ванильная халва

В отличие от колбасы и шоколадных конфет, этот десерт восточного происхождения всегда была на прилавках советских магазинов, так как не был дефицитным продуктом.

19. Березовый сок

В Советском Союзе березовый сок, который считался полезным, хоть и со слабыми вкусовыми качествами, производили в огромном количестве и продавали, как правило, в трехлитровых банках.

20. Чайный гриб

На большинстве советских кухонь можно было увидеть накрытую марлей банку, где в растворе чайного цвета обитало нечто, напоминающее толстую медузу, такой напиток обладал приятным кислым вкусом и освежающим действием.

21. Зеленый горошек

Зеленые стручки с горохом ели наравне со щавелем, акацией и другими похожими лакомствами – чего тогда в детстве только не ели!

22. Хлеб с солью и подсолнечным маслом

Еще теплая горбушка свежего хлеба аккуратно смазывалась подсолнечным маслом и щедро посыпалась солью, а некоторые дети добавляли к такому бутерброду зеленый лук или укроп.

23. Домашние вафельные трубочки и орешки

Это непростое по приготовлению кушанье требовало определенных умений, ведь мало было приготовить сладкое вафельное тесто и испечь вкусности, надо было успеть наполнить их сваренной накануне сгущенкой.

24. Цветки крапивы

Беленькие симпатичные цветочки - еще один удивительный «деликатес» из советского детства, выдернув такой цветок из « гнездышка » можно было полакомиться сладким соком, который находился у основания.