7 удивительных эффектов, свойственных человеческой психологии

Каждый день человек испытывает множество самых разнообразных эмоций. И некоторые из них возникают не просто так, а подчиняясь определённым закономерностям.
Эффект Тамагочи
Данное явление возникает у тех, кто эмоционально зависящих от какого-либо виртуального объекта. Человек способен испытывать зависимость от симулятора домашнего животного, сотового телефона или от компьютерной программы. При этом данный эффект может проявиться и в детском, и в зрелом возрасте, оказав как отрицательное, так и положительное влияние на психику.
Эффект спящего
Это эффект, показывающий, в какой степени правильно поданная информация влияет на формирование мнения человека. Если мы видим рекламу товара или события с каким-либо позитивным девизом, то у нас появляются положительные эмоции и позитивные ассоциации. И если реклама будет сопровождаться «репликой дисконтирования», то позитивные эмоции сохранятся на длительный период.
«Реплика дисконтирования» — это подача источника информации с необычной стороны. К примеру, реклама может идти с какой-либо оговоркой или источник в ней может преподноситься как не вызывающий доверия. В любом случае это находит эмоциональный отклик у людей.
Теория вытеснения и эффект аудитории
Эффект аудитории показывает, что на людей, совершающих какие-то действия на виду других, оказывает своё влияние аудитория. Например, доказано, что спортсмены, выступающие на соревнованиях с большим количеством зрителей, показывают лучшие результаты. Но есть и обратная сторона медали: некоторые смущаются от присутствия зрителей и добиваются меньших результатов.
Также эффект аудитории имеет отношения и к теории вытеснения, объясненной психологом Робетом Зайонцом. Именно он описал, как положительное или отрицательное влияние зрителей на выступающего напрямую зависит от «сложности» выполняемых действий. Другими словами, если человек уверен, что он победит, то присутствие зрителей только подтолкнёт его в достижению высоких результатов.
Эффект Пигмалиона, или эффект Розенталя
Этот эффект объединяет достижение наивысшего результата выступления и положительные ожидания самого выступающего. Часто его можно заметить у студентов или сотрудников, которые стараются оправдать ожидания преподавателя или начальника. Кроме того, в психологии выделяют и «эффект голема», являющийся противоположностью эффекта Пигмалиона. Суть этого эффекта заключена в том, что заниженные ожидания выступающего зачастую служат источником низкого полученного результата.
Эффект Олли
Эффект Олли — явление, описанное зоологом Уолтером Олли. Он обнаружил, что прирост популяции какого-либо вида по отношению к его численности в определённой зоне сокращается, если число особей в популяции становится меньше. Зоолог сделал вывод, что чем больше количество самцов и самок в одной популяции, тем скорее эта популяция вырастёт. Этот эффект применим не только к животным, но и к людям.
Эффект оплошности
Согласно выводам психолога Эллиота Аронсона, большинство людей склонны к тому, чтобы любить несовершенного партнера, совершающего ошибки. К примеру, мужчину может ещё сильнее влюбиться в женщину, увидев, что она шла по улице и неуклюже упала. Такой эффект доказывает, что если вы показываете свои недостатки и не боитесь их, то вы становитесь более привлекательным в глазах других людей.
Эффект обзора
Этот эффект наблюдается лишь у космонавтов, которым довелось увидеть нашу планету из космоса. Многие из них описывают невероятные ощущения перспективы и масштаба нашей планеты, полученное в ходе полёта. Как правило космонавты возвращаются с новой точкой зрения на жизнь, считая, что все культурные границы не имеют смысла, и с желанием заботиться о состоянии окружающей среды.
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