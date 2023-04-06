7 удивительных эффектов, свойственных человеческой психологии

Каждый день человек испытывает множество самых разнообразных эмоций. И некоторые из них возникают не просто так, а подчиняясь определённым закономерностям.









Эффект Тамагочи

Эффект спящего

Теория вытеснения и эффект аудитории

Эффект Пигмалиона, или эффект Розенталя

Эффект Олли

Эффект оплошности

Эффект обзора