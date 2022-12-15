Истинное счастье Танцора Диско: Любимая жена, трое сыновей и дочь, найденная на помойке

После выхода на экраны фильма «Танцор Диско» актёр, сыгравший в нём главную роль, стал настоящей знаменитость. У Митхуна Чакраборти было множество поклонниц, но счастье он обрёл лишь со второй попытки с актрисой Йогитой Бали, которую он едва не потерял на пике своей славы. Сегодня самой главной ценностью в жизни актёр считает свою семью: жену, троих сыновей и дочь, буквально найденную на помойке.
Путь к славе
Митхун Чакраборти. / Фото: www.krot.info
Митхун Чакраборти, родившийся в 1950 году в семье Басанты Кумара Чакраборти и Шанти Рани Чакраборти, получил степень бакалавра по химии после окончания Шотландского церковного колледжа в Калькутте. В конце 1960-х у родителей появились серьёзные опасения за жизнь сына, который присоединился к движению террористов-наксалитов, выступавших против социальной несправедливости и коррупции. Множество друзей Митхуна были арестованы, и отец, спасая сына от преследований, отправил его в Бомбей к родственникам в 1971 году.
Там он работал коммивояжером в косметической компании и случайно обратил внимание на объявление о наборе студентов в Институт кино в Пуме. Однако у него поначалу даже отказывались принимать документы из-за его низкого социального происхождения, но Митхун Чакраборти пустил в ход всё своё обаяние и сумел добиться допуска к экзаменам. Впоследствии он с отличием окончил институт и получил диплом актёра.
За работу в дебютном фильме Мринала Сена «Королевская охота» Митхун Чакраборти получил Национальную кинопремию за лучшую мужскую роль и впоследствии планомерно шёл к своей цели: стать знаменитым актёром.
Первый брак
Во время участия в одном из танцевальных шоу Митхун Чакраборти познакомился с девушкой, которая едва ли не с первого взгляда завоевала его сердце. Хелена Льок, очаровательная манекенщица, расскажет впоследствии о том, как актёр ухаживал за ней, говорил о родстве их душ и настойчиво звал замуж. Некоторые источники утверждают, будто препятствием на пути к браку была бедность актёра, но на самом деле Хелена Льок была несвободна. Она на протяжении нескольких лет встречалась с актером Джаведом Ханом и смогла ответить согласием на предложение Митхуна лишь после того, как рассталась с Джаведом.
Митхун Чакраборти и Хелена Льок. / Фото: www.imageban.ru
Но брак Митхуна Чакраборти и Хелены Льок, заключенный в 1979 году, продлился всего четыре месяца. Супруги постоянно ссорились, находя поводы для конфликтов на каждом шагу. Позже Хелена обвинит своего бывшего мужа в скупости и подозрительности, которые и стали причиной их расставания.
Но ещё будучи мужем Хелены Митхун влюбился в свою коллегу Йогиту Бали. К сожалению, новая возлюбленная актёра тоже была несвободна, её супругом был популярный болливудский певец Кишоре Кумар. Но чувства были настолько сильными, что влюблённые решили поскорее закончить свои бракоразводные процессы и создать семью.
Любовь, которая всё прощает
Митхун Чакраборти. / Фото: www.joinfo.ua
Митхун Чакраборти и Йогита Бали, имевшие за плечами печальный опыт супружеской жизни, не рассчитывали на отсутствие сложностей в их взаимоотношениях, однако были настроены решать возникающие проблемы сообща. Йогита тогда ещё не знала, сколько трудностей ждёт их на пути.
Митхун Чакраборти и Йогита Бали. / Фото: www.zoftcdn.com
Супруги были счастливы, однако после того, как Митхун Чакраборти стал одним из самых успешных актёров, он вдруг почувствовал некую неудовлетворённость. В одном из своих интервью, вышедших в середине 1980-х, актёр признавался: личные проблемы не дают ему покоя. Когда же журналисты пытались узнать подробности, он отвечал очень уклончиво о том, что семья – это не только жена и дети.
Митхун Чакраборти и Шридеви. / Фото: www.antonshagin.ru
Причина его душевных терзаний открылась позже. Выяснилось, что актёр влюбился в свою коллегу Шридеви. И даже поссорился из-за этого со своим другом, болливудским продюсером Бони Капуром, симпатизировавшем девушке.
Когда же о связи супруга с актрисой узнала Йогита, она хотела покончить с собой, но после просто собрала вещи и уехала вместе с двумя сыновьями, Махакшаем и Римохом. Но Митхун, не застав дома жену и детей, тут же отправился вслед за ней, осознав, что может навсегда потерять женщину, которая была ему дороже всех на свете.
Несмотря на то, что все газеты в то время пестрели информацией о предстоящем разводе Танцора Диско, его брак устоял. И вскоре супруги уже праздновали появление на свет их третьего сына Намаши. С тех пор больше никакие катаклизмы не потрясали семью Митхуна Чакраборти.
А в 1990-е у актёра появилась ещё и дочка, правда, она не была им родной. В то время в индийских средствах массовой информации обсуждалась шокирующая история о найденном на помойке младенце. Малыш, лежавший среди мусора, беспрестанно плакал, но людям не было до этого никакого дела. Лишь один мужчина не смог пройти мимо и отвёз малыша в больницу. Это оказалась крохотная и очень слабая девочка, для восстановления которой потребовался бы не один день.
Митхун Чакраборти и Йогита Бали с сыновьями и крошкой Дишани. / Фото: www.starsunfolded.com
Спустя время о девочке все забыли, но Митхун Чакраборти продолжал думать о судьбе малышки. Он долго размышлял, обсуждал ситуацию с женой и после отправился вместе с Йогитой Бали в ту клинику, где находилась девочка. И объявил о желании удочерить малышку. После долгих бюрократических процедур супруги, наконец, смогли забрать малышку, названную Дишани, домой.
С тех пор у актёра четверо детей, которых отец и мать очень любят. Кстати, Дишани считает себя самым любимым ребёнком в семье, потому что приёмные родители и братья всегда относились к ней с особенной теплотой, нежностью и заботой.
Жена и дети Митхуна Чакраборти. / Фото: www.pinimg.com
А Митхун Чакраборти не устаёт благодарить жену за её терпение и понимание, которые позволили им сохранить семью и вырастить четверых замечательных детей, которые пошли по стопам своего знаменитого отца. Актёр признаётся: Йогита самая красивая и самая мудрая женщина из всех, кого он встречал в жизни. И он твёрдо уверен, что их семейная лодка никогда не потерпит крушения, а разлучить их сможет только вечность.
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